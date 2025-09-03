Westfalenpokal: Außenseiter fordern Gütersloh und Rödinghausen heraus

Der SV Rödinghausen reist als klarer Favorit zum ambitionierten Westfalenligisten SC RW Maaslingen. Auch der SuS Bad Westernkotten gehört zu Meisterschaftskandidaten, aber in der Landesliga 2. Alles andere als ein Auswärtssieg des Regionalliga-Drittplatzierten FC Gütersloh wäre eine Sensation.
Beide Partien könnt ihr im ausführlichen Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.
RW Maaslingen – SV Rödinghausen
RW Maaslingen: Marcel Redeker, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Elms Jeroen Bornemann, Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier, Kadir Yildirim, Paul-Joan Heineking, Berkan Ersoy, Faton Islamaj - Trainer: Sergej Bartel
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Simon Breuer, Cottrell Ezekwem, Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix