Westfalenpokal: Außenseiter fordern Gütersloh und Rödinghausen heraus

Der SV Rödinghausen reist als klarer Favorit zum ambitionierten Westfalenligisten SC RW Maaslingen. Auch der SuS Bad Westernkotten gehört zu Meisterschaftskandidaten, aber in der Landesliga 2. Alles andere als ein Auswärtssieg des Regionalliga-Drittplatzierten FC Gütersloh wäre eine Sensation.

Beide Partien könnt ihr im ausführlichen Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.