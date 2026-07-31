Westfalenpokal am Freitagabend: Vier Partien im Liveticker

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Der BSV Schüren ist einer der Mitfavoriten in der Westfalenliga 2 und fährt als klarer Favorit ins Sauerland. – Foto: Sascha Skroblin

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Regionalligist FC Gütersloh, Landesligist FC Marl und Bezirksligist SG FA Herringhausen-Eickum sind unter Woche bereits in die 2. Runde des Westfalenpokal 2026/27 eingezogen.

Am Wochenende folgen 22 weitere Mannschaften. Den Auftakt machen am heutigen Abend u. a. die Westfalenligisten SuS Bad Westernkotten, BSV Schüren und SV Eintracht Ahaus. Allesamt sind auswärts klarer Favorit.

FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.