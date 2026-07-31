Westfalenpokal am Freitagabend: Vier Partien im Liveticker

Regionalligist FC Gütersloh, Landesligist FC Marl und Bezirksligist SG FA Herringhausen-Eickum sind unter Woche bereits in die 2. Runde des Westfalenpokal 2026/27 eingezogen.
Am Wochenende folgen 22 weitere Mannschaften. Den Auftakt machen am heutigen Abend u. a. die Westfalenligisten SuS Bad Westernkotten, BSV Schüren und SV Eintracht Ahaus. Allesamt sind auswärts klarer Favorit.
FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
SVE Heessen (LL) - Eintracht Ahaus (WL)
SVE Heessen: Noah Strathaus, Dawid Franica, Roem Baran Subasi, Rouven Meschede, Giuliano Salvatore Nieddu, Leon Müsse, Muhammed Doganalp Cakir, Justin Braun, Alper Lafci, Konstantin Rühl, Pierre Jaspert - Trainer: Kevin Schulzki
Eintracht Ahaus: Michel Clemens, Jannik Wigbels, David Farwick, Janis Jan Noack, Luca Ehler, Jonathan Noack, Konstantin Gleis, Laurentiu Tuca, Lennart Varwick, Christopher Behrendt, Bugra Günes - Trainer: Frank Wegener
BW Rixbeck-Dedinghausen (KLA) - SuS Bad Westernkotten (WL)
SV Blau-Weiß Rixbeck-Dedinghausen: Pietro Saputo, Stephan Risse, Marvin Begere, Nico Kasprik, Florian Fockers, Nehat Mehmeti, Christian Burmberger, Alexander Stratmann, Jan Uhrmacher, Torben Josef Neuhaus, Maximilian Löcher - Trainer: Marcel Kaltschmidt
SuS Bad Westernkotten: Artem Zaloha, Lukas Traufetter, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Daniel Bertels, David Wallmeier, Davin Hense, Michael Köller, Kiarash Yarizadeh, Philipp Köster, Leon Berendes - Trainer: Daniel Fröhlich
SG Bödefeld/Henne-Rartal (LL) - BSV Schüren (WL)
SG Bödefeld/Henne-Rartal: Martin Grote, Nico Schörmann, Jonas Dünnebacke, Nicolas Schulte, Jonathan Müller, Niklas Sommer, Moritz Bücker, Kevin Kloske, Marco Entrup, Marc Sander, Moritz Wegener - Trainer: Jens Richter
BSV Schüren: Muhammed Acil, Jannik Benning, Dino Dzaferoski, Jannik Marth, Florian Marth, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Ömer Akman, Resul Celebi, Philippos Selkos, Yassin Cerrache - Trainer: Giovanni Schiattarella
TuS Lipperreihe (LL) - Spvg Steinhagen (LL)
TuS Lipperreihe: Jannik Krüger, Marco Weigmann, Marvin Schlepper, Laurant Dragusha, Fynn Mosebach, Sven Oberschelp, Rouven Schulz, Timo Latussek, Leon Agnesen, Kevin Sömmer, Jan-Justin Johannhörster - Trainer: Jan Rüter - Trainer: Thomas Bentler
Spvg Steinhagen: Vasilije Zivic, Luka Ben Lüttich, Fynn Grahl, Carlo Mereu, Jan-Eric Hornberg, Patrick Ruske, Nick Huber, Atay Özden, Gilian Herkströter, Louis Leber, Daniel Steinbrück - Trainer: Tobias Kreutzer