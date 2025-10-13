Westfalenpokal-Action unter der Woche: Achtelfinale wird abgeschlossen

Drittligist SC Verl und Regionalligist Sportfreunde Lotte sind wie erwartet souverän in die Top 8 eingezogen. Sechs weitere Mannschaften werden am Mittwoch und Donnerstag jubeln, wenn das Achtelfinale abgeschlossen wird.
Alle Partien natürlich im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Das Achtelfinale im Überblick:
VfL Theesen – SC Verl 0:5 (0:1)
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff (55. Eric Jesper Darlath), Tom Fuhrmann (82. Rodi Lales Kirici), Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz (77. Timon Luca Siebert), Riad Bentria (55. Iven Sielemann), Jannik Tödtmann (55. Taha Ajdar Moulla), Mattis Beckmann, Soufian Kaba - Trainer: Engin Acar
SC Verl: Philipp Schulze, Tobias Knost, Fynn Otto (72. Martin Ens), Niko Kijewski (59. Fabian Wessig), Paul Lehmann, Julian Stark (59. Berkan Taz), Joshua Eze, Marco Mannhardt (59. Emmanuel Bamba), Almin Mesanovic, Dominik Steczyk (59. Michel Stöcker), Chilohem Onuoha - Trainer: Tobias Strobl
Schiedsrichter: Antonio Ljubas - Zuschauer: 800
Tore: 0:1 Almin Mesanovic (37.), 0:2 Chilohem Onuoha (48.), 0:3 Niko Kijewski (52.), 0:4 Berkan Taz (63.), 0:5 Fabian Wessig (79.)
RSV Meinerzhagen – Sportfreunde Lotte 1:6
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul (57. Daniel Barch), Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi (82. Justin Schneider), Jan Germann, Ismail Alushi (67. Muhammed Akar), Niklas Eckstädt, Nikolaos Mavroudakis (67. Kenan Uzun), Jannik Selter (67. Raphael Schwarzer) - Trainer: Nils Langwald
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Fabian Rüth (78. Franko Uzelac), Jonas Kehl, Kamer Krasniqi (60. Dino Bajric), Shkrep Stublla, Luca Horn (80. Jonathan Riemer), Kaan Kurt, Samuel Owusu Addai, Leon Demaj (80. David Pabon Angarita), Isaak Nwachukwu (78. Moussa Doumbouya) - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 600
Tore: 1:0 Jannik Selter (7.), 1:1 Fabian Rüth (17.), 1:2 Leon Demaj (57.), 1:3 Samuel Owusu Addai (60.), 1:4 Samuel Owusu Addai (66.), 1:5 Denis Milic (71.), 1:6 Moussa Doumbouya (88.)
Erndtebrück/Peckeloh - Sportfreunde Lotte
Maaslingen/Bamenohl - Rheine/Türkspor
Wattenscheid/Rhynern - Schüren/Gütersloh
Schermbeck/Gievenbeck - SC Verl
Das Viertelfinale soll bis zum 16. November ausgetragen werden. Das Halbfinale wird erst Anfang 2026 ausgelost. Der Sieger des Westfalenpokals qualifiziert sich wie immer für den DFB-Pokal. Der SC Verl könnte sich auch über eine Top 4-Platzierung in der 3. Liga für den DFB-Pokal qualifizieren. In diesem Fall würde sich automatisch der Westfalenpokal-Finalgegner für den DFB-Pokal qualifizieren, falls Verl das Finale erreicht.