Allgemeines
Lotte gab sich in Meinerzhagen keine Blöße.
Lotte gab sich in Meinerzhagen keine Blöße. – Foto: Marco Bader

Westfalenpokal-Action unter der Woche: Achtelfinale wird abgeschlossen

Die Viertelfinal-Teilnehmer des Westfalenpokals 2025/26 stehen in wenigen Tagen fest.

Drittligist SC Verl und Regionalligist Sportfreunde Lotte sind wie erwartet souverän in die Top 8 eingezogen. Sechs weitere Mannschaften werden am Mittwoch und Donnerstag jubeln, wenn das Achtelfinale abgeschlossen wird.

Das Achtelfinale im Überblick:

Mi., 15.10.2025, 19:00 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
19:00
BSV Schüren - FC Gütersloh

Mi., 15.10.2025, 19:45 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
19:45
SV Schermbeck - 1. FC Gievenbeck

Do., 16.10.2025, 20:00 Uhr
RW Maaslingen
RW MaaslingenRW Maaslingen
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
20:00live
RW Maaslingen - SG Finnentrop/Bamenohl

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
19:30
Eintracht Rheine - Türkspor Dortmund

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
19:30live
SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
19:30live
TuS Erndtebrück - SC Peckeloh

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen
SC Verl
SC VerlSC Verl
0
5
Abpfiff

VfL Theesen – SC Verl 0:5 (0:1)
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff (55. Eric Jesper Darlath), Tom Fuhrmann (82. Rodi Lales Kirici), Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz (77. Timon Luca Siebert), Riad Bentria (55. Iven Sielemann), Jannik Tödtmann (55. Taha Ajdar Moulla), Mattis Beckmann, Soufian Kaba - Trainer: Engin Acar
SC Verl: Philipp Schulze, Tobias Knost, Fynn Otto (72. Martin Ens), Niko Kijewski (59. Fabian Wessig), Paul Lehmann, Julian Stark (59. Berkan Taz), Joshua Eze, Marco Mannhardt (59. Emmanuel Bamba), Almin Mesanovic, Dominik Steczyk (59. Michel Stöcker), Chilohem Onuoha - Trainer: Tobias Strobl
Schiedsrichter: Antonio Ljubas - Zuschauer: 800
Tore: 0:1 Almin Mesanovic (37.), 0:2 Chilohem Onuoha (48.), 0:3 Niko Kijewski (52.), 0:4 Berkan Taz (63.), 0:5 Fabian Wessig (79.)

>>> Drittligist SC Verl macht es in Theesen nach der Pause deutlich

Mi., 08.10.2025, 19:30 Uhr
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
1
6

RSV Meinerzhagen – Sportfreunde Lotte 1:6
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul (57. Daniel Barch), Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi (82. Justin Schneider), Jan Germann, Ismail Alushi (67. Muhammed Akar), Niklas Eckstädt, Nikolaos Mavroudakis (67. Kenan Uzun), Jannik Selter (67. Raphael Schwarzer) - Trainer: Nils Langwald
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Denis Milic, Fabian Rüth (78. Franko Uzelac), Jonas Kehl, Kamer Krasniqi (60. Dino Bajric), Shkrep Stublla, Luca Horn (80. Jonathan Riemer), Kaan Kurt, Samuel Owusu Addai, Leon Demaj (80. David Pabon Angarita), Isaak Nwachukwu (78. Moussa Doumbouya) - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 600
Tore: 1:0 Jannik Selter (7.), 1:1 Fabian Rüth (17.), 1:2 Leon Demaj (57.), 1:3 Samuel Owusu Addai (60.), 1:4 Samuel Owusu Addai (66.), 1:5 Denis Milic (71.), 1:6 Moussa Doumbouya (88.)

>>> SF Lotte stürmt ins Viertelfinale – 6:1-Erfolg in Meinerzhagen

Die möglichen Paarungen im Viertelfinale:

Erndtebrück/Peckeloh - Sportfreunde Lotte
Maaslingen/Bamenohl - Rheine/Türkspor
Wattenscheid/Rhynern - Schüren/Gütersloh
Schermbeck/Gievenbeck - SC Verl

Das Viertelfinale soll bis zum 16. November ausgetragen werden. Das Halbfinale wird erst Anfang 2026 ausgelost. Der Sieger des Westfalenpokals qualifiziert sich wie immer für den DFB-Pokal. Der SC Verl könnte sich auch über eine Top 4-Platzierung in der 3. Liga für den DFB-Pokal qualifizieren. In diesem Fall würde sich automatisch der Westfalenpokal-Finalgegner für den DFB-Pokal qualifizieren, falls Verl das Finale erreicht.

