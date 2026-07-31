Westfalenpokal: Abbruch im Sauerland - zwei Westfalenligisten weiter

Regionalligist FC Gütersloh, Landesligist FC Marl und Bezirksligist SG FA Herringhausen-Eickum sind unter Woche in die 2. Runde des Westfalenpokal 2026/27 eingezogen.
Am Wochenende folgen 22 weitere Mannschaften. Den Auftakt machten am heutigen Abend u. a. die Westfalenligisten SuS Bad Westernkotten, BSV Schüren und SV Eintracht Ahaus. Zwei davon waren siegreich, einer konnte seine Partie nicht beenden.
FuPa Westfalen war im Liveticker dabei.
SVE Heessen – Eintracht Ahaus 0:1
SVE Heessen: Noah Strathaus, Dawid Franica, Roem Baran Subasi, Rouven Meschede (71. Furkan Kocaarslan), Giuliano Salvatore Nieddu, Leon Müsse, Muhammed Doganalp Cakir, Justin Braun (84. Leon Martin Brokemper), Alper Lafci, Konstantin Rühl (61. Yusuf Öztürk), Pierre Jaspert (77. Niklas Herz) - Trainer: Kevin Schulzki
Eintracht Ahaus: Michel Clemens (30. Rafael Romero Ponce), Jannik Wigbels, David Farwick, Janis Jan Noack, Luca Ehler, Jonathan Noack, Konstantin Gleis (62. Leon Bürger), Laurentiu Tuca (85. Ricardo Wycisk), Lennart Varwick, Christopher Behrendt (90. Danylo Tamylovych), Bugra Günes (73. Christian Rosing) - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Ole Richter - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Pierre Jaspert (36. Eigentor)
SV Blau-Weiß Rixbeck-Dedinghausen – SuS Bad Westernkotten 0:3
SV Blau-Weiß Rixbeck-Dedinghausen: Pietro Saputo, Stephan Risse (74. Christian Schulte-Remmert), Marvin Begere, Nico Kasprik (53. Kai Sören Glennemeier), Florian Fockers, Nehat Mehmeti (84. Jannis Stellmacher), Christian Burmberger, Alexander Stratmann, Jan Uhrmacher, Torben Josef Neuhaus (62. Jan Hempfling), Maximilian Löcher - Trainer: Marcel Kaltschmidt
SuS Bad Westernkotten: Artem Zaloha, Lukas Traufetter, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Daniel Bertels, David Wallmeier (74. Erik Göppert), Davin Hense (79. Cedric Mast), Michael Köller, Kiarash Yarizadeh (46. Leandro Elias Brandenburg), Philipp Köster (79. Yannick Luis Krause), Leon Berendes (46. Marvin Schumacher) - Trainer: Daniel Fröhlich
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Philipp Köster (40.), 0:2 Daniel Bertels (76.), 0:3 Merlin Philip Sonntag (89.)
SG Bödefeld/Henne-Rartal - BSV Schüren (Die Partie wurde gewitterbedingt abgebrochen!)
SG Bödefeld/Henne-Rartal: Martin Grote, Nico Schörmann, Jonas Dünnebacke, Nicolas Schulte, Jonathan Müller, Niklas Sommer, Moritz Bücker, Kevin Kloske, Marco Entrup, Marc Sander, Moritz Wegener - Trainer: Jens Richter
BSV Schüren: Muhammed Acil, Jannik Benning, Dino Dzaferoski, Jannik Marth, Florian Marth, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Ömer Akman, Resul Celebi, Philippos Selkos, Yassin Cerrache - Trainer: Giovanni Schiattarella
TuS Lipperreihe – Spvg Steinhagen 2:0
TuS Lipperreihe: Jannik Krüger, Marco Weigmann (80. Leon Schrenke), Marvin Schlepper (69. Marlin Dück), Laurant Dragusha, Fynn Mosebach, Sven Oberschelp, Rouven Schulz, Timo Latussek (80. Andy Zimmermann), Leon Agnesen (66. Oleksandr Lutsyk), Kevin Sömmer (59. Albert Memeti), Jan-Justin Johannhörster - Trainer: Jan Rüter - Trainer: Thomas Bentler
Spvg Steinhagen: Vasilije Zivic, Luka Ben Lüttich (83. Mattis Brüntrup), Fynn Grahl, Carlo Mereu, Jan-Eric Hornberg (46. Atilla Mert), Patrick Ruske (69. Jacob Jones), Nick Huber (46. Felix Fritz Köhne), Atay Özden, Gilian Herkströter, Louis Leber, Daniel Steinbrück (69. Joshua Kevin Kubatzki) - Trainer: Tobias Kreutzer
Schiedsrichter: Benno Verhaag (Rheda-Wiedenbrück) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Leon Agnesen (13.), 2:0 Laurant Dragusha (30.)