Westfalenpokal: Abbruch im Sauerland - zwei Westfalenligisten weiter

Der BSV Schüren muss nochmal ins Sauerland reisen. – Foto: Sascha Skroblin

Regionalligist FC Gütersloh, Landesligist FC Marl und Bezirksligist SG FA Herringhausen-Eickum sind unter Woche in die 2. Runde des Westfalenpokal 2026/27 eingezogen.

Am Wochenende folgen 22 weitere Mannschaften. Den Auftakt machten am heutigen Abend u. a. die Westfalenligisten SuS Bad Westernkotten, BSV Schüren und SV Eintracht Ahaus. Zwei davon waren siegreich, einer konnte seine Partie nicht beenden.

FuPa Westfalen war im Liveticker dabei.