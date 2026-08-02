Westfalenpokal: 24 Mannschaften in Runde 2 - acht Partien stehen fest

Neu-Oberligist Hordel (in Grün) überstand fast 70 Minuten Unterzahl bei Neu-Landesligist Westrich. – Foto: Matthias Keil

Lediglich drei mehr oder weniger große "Überraschungen" hielt die 1. Runde im Westfalenpokal 2026/27 bislang bereit. Bezirksligist SG FA Herringhausen/Eickum schaltete im Derby den Neu-Landesligisten TuS GW Pödinghausen durch einen 4:3-Last-Minute-Treffer aus.

Oberligist SpVgg Erkenschwick tat sich wie schon in der Vergangenheit im Kreisderby bei Landesligist FC Marl schwer und schied nach torlosen 90 Minuten im Elfmeterschießen aus.

Der TuS Erndtebrück wurde erst jüngst als einer der Mitfavoriten in der Westfalenliga 2 gehandelt, doch noch greift nicht ein Rad in das andere. Bei Landesliga-Aufsteiger Kirchhörder SC setzte es eine satte 2:5-Pleite.

Überraschend hohe Siege feierten der TuS Harpen (7:1 bei Westfalenliga-Absteiger RSV Meinerzhagen) und Aufsteiger FC Roj (6:2 gegen den künftigen Westfalenliga 2-Rivalen Concordia Wiemelhausen).

Oberliga-Absteiger SG Finnentrop/Bamenohl bekam beim künftigen Westfalenliga 2-Rivalen FC Iserlohn direkt einen Vorgeschmack auf die anstehende Saison und verlor mit 0:2.

Den Turnierbaum sowie alle Partien im Steno könnt ihr unten nachlesen.

Hinweise: Bis einschließlich Viertelfinale haben klassenniedrigere Vereine automatisch Heimrecht. Die Halbfinalspiele werden erst im kommenden Jahr ausgelost. Der Sieger des Westfalenpokals qualifiziert sich für den DFB-Pokal. Sollte sich der Sieger des Westfalenpokals bereits über einen anderen Weg qualifizieren (entweder 3. Liga Platz 1 bis 4 oder bester westfälischer Regionalligist), rückt der Finalist nach. Qualifizieren sich beide Finalisten bereits über die Ligaplatzierung, würde ein Spiel um Platz 3 zwischen den Halbfinalisten ausgetragen.