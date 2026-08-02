Westfalenpokal: 24 Mannschaften in Runde 2 - acht Partien stehen fest

Lediglich drei mehr oder weniger große "Überraschungen" hielt die 1. Runde im Westfalenpokal 2026/27 bislang bereit. Bezirksligist SG FA Herringhausen/Eickum schaltete im Derby den Neu-Landesligisten TuS GW Pödinghausen durch einen 4:3-Last-Minute-Treffer aus.
Oberligist SpVgg Erkenschwick tat sich wie schon in der Vergangenheit im Kreisderby bei Landesligist FC Marl schwer und schied nach torlosen 90 Minuten im Elfmeterschießen aus.
Der TuS Erndtebrück wurde erst jüngst als einer der Mitfavoriten in der Westfalenliga 2 gehandelt, doch noch greift nicht ein Rad in das andere. Bei Landesliga-Aufsteiger Kirchhörder SC setzte es eine satte 2:5-Pleite.
Überraschend hohe Siege feierten der TuS Harpen (7:1 bei Westfalenliga-Absteiger RSV Meinerzhagen) und Aufsteiger FC Roj (6:2 gegen den künftigen Westfalenliga 2-Rivalen Concordia Wiemelhausen).
Oberliga-Absteiger SG Finnentrop/Bamenohl bekam beim künftigen Westfalenliga 2-Rivalen FC Iserlohn direkt einen Vorgeschmack auf die anstehende Saison und verlor mit 0:2.
Den Turnierbaum sowie alle Partien im Steno könnt ihr unten nachlesen.
Hinweise: Bis einschließlich Viertelfinale haben klassenniedrigere Vereine automatisch Heimrecht. Die Halbfinalspiele werden erst im kommenden Jahr ausgelost. Der Sieger des Westfalenpokals qualifiziert sich für den DFB-Pokal. Sollte sich der Sieger des Westfalenpokals bereits über einen anderen Weg qualifizieren (entweder 3. Liga Platz 1 bis 4 oder bester westfälischer Regionalligist), rückt der Finalist nach. Qualifizieren sich beide Finalisten bereits über die Ligaplatzierung, würde ein Spiel um Platz 3 zwischen den Halbfinalisten ausgetragen.
1. Runde (30. Juli bis 2. August)
Spiel 1: Lüner SV (WL) - SF Ostinghausen (WL) 4:2
Spiel 2: SG Bödefeld/Henne-Rartal (LL) - BSV Schüren (WL)
Spiel 3: RSV Meinerzhagen (LL) - TuS Harpen (LL) 1:7
Spiel 4: FC Roj (WL) - Concordia Wiemelhausen (WL) 6:2
Spiel 5: SC Altenrheine (LL) - SSV Buer (WL) 1:2
Spiel 6: SpVgg Vreden (OL) - SC Preußen Münster (3. Liga)
Spiel 7: FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL) - SG Wattenscheid 09 (RL)
Spiel 8: SV Westrich (LL) - DJK TuS Hordel (OL) 0:2
2. Runde (18. August bis 10. September)
Spiel 9: Lüner SV - Bödefeld/Schüren
Spiel 10: TuS Harpen - FC Roj
Spiel 11: SSV Buer - Vreden/Münster
Spiel 12: Hagen/Wattenscheid - DJK TuS Hordel
Achtelfinale (14. September bis 15. Oktober)
Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Spieler Spiel 12
Viertelfinale (20. Oktober bis 19. November)
Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14
1. Runde (30. Juli bis 2. August)
Spiel 1: SV Heide Paderborn (LL) - SC Herford (WL) 2:6
Spiel 2: SVKT 07 Minden (LL) - SV Lippstadt 08 (OL) 1:4
Spiel 3: SV Brilon (BL) - SG Massen (LL) 0:3
Spiel 4: FC Gütersloh (RL) - SC Wiedenbrück (RL) 2:0
Spiel 5: TSV Raesfeld (LL) - Sportfreunde Lotte (RL)
Spiel 6: 1. FC Gievenbeck (OL) - TuS Hiltrup (OL) 3:0
Spiel 7: TBV Lemgo (LL) - SC RW Maaslingen (OL) 0:4
Spiel 8: FC Kaunitz (WL) - SC Verl (3. Liga)
2. Runde (18. August bis 10. September)
Spiel 9: SC Herford - SV Lippstadt 08
Spiel 10: SG Massen - FC Gütersloh
Spiel 11: Raesfeld/Lotte - 1. FC Gievenbeck
Spiel 12: SC RW Maaslingen - Kaunitz/Verl
Achtelfinale (14. September bis 15. Oktober)
Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Spieler Spiel 12
Viertelfinale (20. Oktober bis 19. November)
Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14
1. Runde (30. Juli bis 2. August)
Spiel 1: Ibbenbürener SpVg (LL) - FC 96 Recklinghausen (LL) 3:0
Spiel 2: SC Münster 08 (LL) - RW Ahlen (WL) 1:4
Spiel 3: SV Dringenberg (BL) - SV Rödinghausen (RL)
Spiel 4: FC Lübbecke (BL) - Post TSV Detmold (LL) 0:2
Spiel 5: SG FA Herringhausen/Eickum (BL) - TuS GW Pödinghausen (LL) 4:3
Spiel 6: TuS Lipperreihe (LL) - Spvg Steinhagen (LL) 2:0
Spiel 7: ASC 09 Dortmund (OL) - Westfalia Rhynern (RL)
Spiel 8: Türkspor Dortmund (WL) - SC Peckeloh (WL) 0:4
2. Runde (18. August bis 10. September)
Spiel 9: Ibbenbürener SpVg - RW Ahlen
Spiel 10: Dringenberg/Rödinghausen - Post TSV Detmold
Spiel 11: SG FA Herringhausen/Eickum - TuS Lipperreihe
Spiel 12: SC Peckeloh - ASC/Rhynern
Achtelfinale (14. September bis 15. Oktober)
Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Spieler Spiel 12
Viertelfinale (20. Oktober bis 19. November)
Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14
1. Runde (30. Juli bis 2. August)
Spiel 1: RW Hünsborn (LL) - SpVgg Horsthausen (OL) 1:9
Spiel 2: TuS Sundern (LL) - Sportfreunde Siegen (RL)
Spiel 3: Kirchhörder SC (LL) - TuS Erndtebrück (WL) 5:2
Spiel 4: FC Iserlohn (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (WL) 2:0
Spiel 5: SV BW Rixbeck-Dedinghausen (KLA) - SuS Bad Westernkotten (WL) 0:3
Spiel 6: Holzwickeder SC (WL) - Victoria Clarholz (OL) 0:2
Spiel 7: SVE Heessen (LL) - Eintracht Ahaus (WL) 0:1
Spiel 8: FC Marl (LL) - SpVgg Erkenschwick (OL) 4:3 n. E.
2. Runde (18. August bis 10. September)
Spiel 9: SpVgg Horsthausen - Sundern/Siegen
Spiel 10: Kirchhörder SC - FC Iserlohn
Spiel 11: SuS Bad Westernkotten - Victoria Clarholz
Spiel 12: FC Marl - Eintracht Ahaus
Achtelfinale (14. September bis 15. Oktober)
Spiel 13: Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10
Spiel 14: Sieger Spiel 11 - Spieler Spiel 12
Viertelfinale (20. Oktober bis 19. November)
Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14
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FC Gütersloh – SC Wiedenbrück 2:0
FC Gütersloh: Jarno Peters, David Winke, Fynn Arkenberg, Kevin Hingerl, Justin Lukas, Aleksandar Kandic (62. Jan-Lukas Liehr), Patrik Twardzik, Erik Lanfer (89. Len Wilkesmann), Björn Rother, Julius Langfeld (84. Paolo Maiella), Niklas Frese (62. Phil Beckhoff) - Trainer: Julian Hesse
SC Wiedenbrück: Lukas Kasparek, Charalampos Chantzopoulos, Maik Amedick, Joschka Kroll (72. Leon Kayser), Julius Bochmann (82. Tom Krüger), Tim Geller (61. Niklas Szeleschus), Marius Zentler, Max Ritter, Saban Kaptan (82. Simeon Tsanev), Davud Tuma (72. Janis Seiler), Sebastian Mai - Trainer: Dominik Sammer
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 1823
Tore: 1:0 Kevin Hingerl (23.), 2:0 Julius Langfeld (78.)
FC Marl – SpVgg Erkenschwick 4:3 n.E.
FC Marl: Florian Kraft (90. Jonas Gröner), Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg, Roque David Sartory, Fabian Rokietnicki (46. Jan-Niklas Kaiser), Christian Warnat (68. Gökhan Turan), Fabian Kudlek, Kim Völkel, David Sdzuy, Tim Marquardt (64. Markus Zavalov), Filippo Calamini (86. Oguzhan Inam) - Trainer: Thomas Falkowski
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Mike Jordan, Michael-Marvin West, Andreas Ovelhey, Kamil Nugajev, Luis Oliver Schultz, Amin Bouchra (64. Ben Berzen), Justin Lubkoll, Deniz Can Demir (89. Nico Pulver), Obed Ofori, Elias Abid Óuabbou (81. Lukas Matena) - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 260
Elfmeterschießen: Nico Pulver schießt an die Latte, 1:0 David Sdzuy, 1:1 Mike Jordan, 2:1 Kim Völkel, 2:2 Michael-Marvin West, 3:2 Markus Zavalov, 3:3 Justin Lubkoll, Jan-Niklas Kaiser schießt über das Tor, Ben Berzen schießt an den Pfosten, 4:3 Oguzhan Inam
SG FA Herringhausen-Eickum – TuS Grün-Weiß Pödinghausen 4:3
SG FA Herringhausen-Eickum: Lennart Rottmann, Tim Spilker, Yannick Greitschus, Hakan Güner (64. Lennox Vorderbrügge), Matti Jan Husemann, Jonas Szymanski, Marvin Hoffmeier (90. Max Krüger), Max-Tillmann Beckhoff, Joel-Antonio Vilarino Carrozzo (90. Sinan Ekinci), Ole Sawitzki, Lian Timur Güzelel - Co-Trainer: Marvin Lehr - Trainer: Ümüt Gözlükcü
TuS Grün-Weiß Pödinghausen: Nino vom Hofe, Markus Bischoff (64. Jan Menne), Philip Ewert, Maximilian Cuwalsky, Orkun Tosun, Nico Schneider (64. Julian Czaja), Jannik Golin (84. Nick Mdoreuli), Mourad El Hamdaoui, Oguz Peker, Hashem Celik, Harun Kizilboga (77. Mika Julius Wagner) - Trainer: Holm Windmann
Schiedsrichter: Saban Cakar-Nasso - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Mourad El Hamdaoui (23.), 1:1 Marvin Hoffmeier (30.), 1:2 Hashem Celik (45.), 2:2 Ole Sawitzki (53.), 2:3 Jannik Golin (83.), 3:3 Marvin Hoffmeier (84.), 4:3 Lennox Vorderbrügge (90.+4)
Gelb-Rot: Lian Timur Güzelel (90./SG FA Herringhausen-Eickum/Foulspiel)
SV Blau-Weiß Rixbeck-Dedinghausen – SuS Bad Westernkotten 0:3
SV Blau-Weiß Rixbeck-Dedinghausen: Pietro Saputo, Stephan Risse (74. Christian Schulte-Remmert), Marvin Begere, Nico Kasprik (53. Kai Sören Glennemeier), Florian Fockers, Nehat Mehmeti (84. Jannis Stellmacher), Christian Burmberger, Alexander Stratmann, Jan Uhrmacher, Torben Josef Neuhaus (62. Jan Hempfling), Maximilian Löcher - Trainer: Marcel Kaltschmidt
SuS Bad Westernkotten: Artem Zaloha, Lukas Traufetter, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Daniel Bertels, David Wallmeier (74. Erik Göppert), Davin Hense (79. Cedric Mast), Michael Köller, Kiarash Yarizadeh (46. Leandro Elias Brandenburg), Philipp Köster (79. Yannick Luis Krause), Leon Berendes (46. Marvin Schumacher) - Trainer: Daniel Fröhlich
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Philipp Köster (40.), 0:2 Daniel Bertels (76.), 0:3 Merlin Philip Sonntag (89.)
TuS Lipperreihe – Spvg Steinhagen 2:0
TuS Lipperreihe: Jannik Krüger, Marco Weigmann (80. Leon Schrenke), Marvin Schlepper (69. Marlin Dück), Laurant Dragusha, Fynn Mosebach, Sven Oberschelp, Rouven Schulz, Timo Latussek (80. Andy Zimmermann), Leon Agnesen (66. Oleksandr Lutsyk), Kevin Sömmer (59. Albert Memeti), Jan-Justin Johannhörster - Trainer: Jan Rüter - Trainer: Thomas Bentler
Spvg Steinhagen: Vasilije Zivic, Luka Ben Lüttich (83. Mattis Brüntrup), Fynn Grahl, Carlo Mereu, Jan-Eric Hornberg (46. Atilla Mert), Patrick Ruske (69. Jacob Jones), Nick Huber (46. Felix Fritz Köhne), Atay Özden, Gilian Herkströter, Louis Leber, Daniel Steinbrück (69. Joshua Kevin Kubatzki) - Trainer: Tobias Kreutzer
Schiedsrichter: Benno Verhaag (Rheda-Wiedenbrück) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Leon Agnesen (13.), 2:0 Laurant Dragusha (30.)
SVE Heessen – Eintracht Ahaus 0:1
SVE Heessen: Noah Strathaus, Dawid Franica, Roem Baran Subasi, Rouven Meschede (71. Furkan Kocaarslan), Giuliano Salvatore Nieddu, Leon Müsse, Muhammed Doganalp Cakir, Justin Braun (84. Leon Martin Brokemper), Alper Lafci, Konstantin Rühl (61. Yusuf Öztürk), Pierre Jaspert (77. Niklas Herz) - Trainer: Kevin Schulzki
Eintracht Ahaus: Michel Clemens (30. Rafael Romero Ponce), Jannik Wigbels, David Farwick, Janis Jan Noack, Luca Ehler, Jonathan Noack, Konstantin Gleis (62. Leon Bürger), Laurentiu Tuca (85. Ricardo Wycisk), Lennart Varwick, Christopher Behrendt (90. Danylo Tamylovych), Bugra Günes (73. Christian Rosing) - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Ole Richter - Zuschauer: 306
Tore: 0:1 Pierre Jaspert (36. Eigentor)
Holzwickeder SC – Victoria Clarholz 0:2
Holzwickeder SC: Orlando Stockhecke, Michael Vrljic (73. Maurice Majewski), Nils Kleine (90. Lasse Schiedel), Christian Bernhard, Danylo Kovalenko, Efe Bozaci (73. Finlay Sube), Luis Weiß (52. Tom Wonneberger), Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan, Marek Kulczycki, Maurice Modrzik (90. Denis Czarnecki) - Trainer: Kurtulus Öztürk
Victoria Clarholz: Marlon Zacharias, Linus Kahraman, Markus Baum, Moritz Lamkemeyer (90. David Cati), Lazar Kahraman, Samy Benmbarek, Can Yilmaz (46. Arian Papenfort), Lennox Afolabi, Sekou Eickholt (62. Leon van der Veen), Philipp Lamkemeyer (72. Sinan Aygün), Nick Flock (12. Malte Schulte) - Co-Trainer: Tim Sautmann - Trainer: Christian Lichte
Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 115
Tore: 0:1 Lennox Afolabi (44.), 0:2 Philipp Lamkemeyer (66.)
Rot-Weiß Hünsborn – SpVgg Horsthausen 1:9
Rot-Weiß Hünsborn: Lars Waffenschmidt, Jaouad Darraz, Yannick Logo, Johan Ghira, Kevin Hering, Lijan Lennox Schönitz (71. Erik Schwarzfärber), Felix Jung (33. Ludwig Meier), Daniel Jung, Noah Langenbach, Leon Brandt, Marius Uebach (77. Pavlos Mathioudakis) - Spielertrainer: Daniel Jung - Trainer: Christopher Halbe
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel (75. Noah Jalowiecki), Patrick Polk, David Schroven, Lennard Kurt Isensee (46. Jan Lucas Wilczynski), Gerard Lubkoll, Mahmud Siala, Güngör Kaya (63. Ousman Diallo), Abid Yanik (63. Alexandros Dimopoulos), Dominik Hanemann (63. Ali Al Hussein) - Trainer: Marc Gerresheim
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Felix Jung (13.), 1:1 David Schroven (19. Foulelfmeter), 1:2 David Schroven (25.), 1:3 David Schroven (32.), 1:4 Dominik Hanemann (42.), 1:5 Güngör Kaya (49.), 1:6 Dominik Hanemann (56.), 1:7 Dominik Hanemann (61.), 1:8 David Schroven (87.), 1:9 Mahmud Siala (89.)
RSV Meinerzhagen – TuS Harpen 1:7
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Adrian Islami, Max Kolberg, Yunus Emre Kocabas, Luca Niemiec (80. Leon-Yasin Yalcin), Najim Ouhbi (46. Umut Özogul), Caglar Tabakoglu (80. Lian Leandro Hendrich), Aimen Aslan, Suto Suto (72. Nick Leon Leff), Fathi-Arif Temel, Alexander Ivankin (88. Marius David) - Trainer: Erkan Cihangir
TuS Harpen: Ben Zöllner, Maurice Kirchhoff, Nico Böning, Pascal Roßol (60. Yannik Schering), Maurice Post, Jan Beeke Fischer (60. Matin Sediqui), Daniel Hoffmann, Jan Oberhagemann, Nico Ralph Brinkmann (48. Lasse Ernst), Ledion Shefketi (67. Lewin Kahlfus), Arian Phil Schuwirth (70. Jonah Linus Hebeler) - Trainer: Robin Lämmer
Schiedsrichter: Rene Schrottke (Rhode) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Ledion Shefketi (2.), 1:1 Najim Ouhbi (8. Handelfmeter), 1:2 Ledion Shefketi (18.), 1:3 Nico Ralph Brinkmann (26.), 1:4 Ledion Shefketi (53. Foulelfmeter), 1:5 Arian Phil Schuwirth (65.), 1:6 Jonah Linus Hebeler (76.), 1:7 Lasse Ernst (86.)
SV 20 Brilon – SG Massen 0:3
SV 20 Brilon: Aaron Wiegers, Jannik Walther (61. Yunus-Emre Pistofoglu), Jakob Ehls, Finn Brandt, Noah Samuel Czwikla (78. Hamza Cengiz), Cem Eren Akdemir, Julius Brackwehr (76. Mert Özkan Aygün), Robin Balder, Elyesa Bektas (71. Finn Rupprath), Moritz von Ascheraden, Joshua Buxort (83. Luis Tilly) - Trainer: Benedikt Brüne
SG Massen: Leon Broda, Dominik Lepinski, Patrick Schmidt (76. Görkem Ücüncü), Alihan Kurgan (71. Oualid Atriki), Yunus Emre Cakir, Björn Menneke (61. Lukas Abufaiad Mertens), Alexandru-Daniel Chiriac (58. Frederik Stöwe), Serkan Gül, Lennox Eliah Oruku (79. Jassir Chamdin), David Bernsdorf, Nico Berghorst - Trainer: Hamza Berro - Trainer: Sascha Grasteit
Schiedsrichter: Tim Morfeld - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Alihan Kurgan (45.), 0:2 Nico Berghorst (66.), 0:3 Lukas Abufaiad Mertens (74.)
TBV Lemgo – SC RW Maaslingen 0:4
TBV Lemgo: Roman Spieß, Jannis Wehmeier (68. Nikita Elias Poop), Henrik Hesse (68. Davide Ayena), Felix Lang, Asad Özmen, Derda Sahin, Kevin Exler, Piet Merlin Peil, Selim Blagajcevic, Liam Arek Sevgül, Bastian Luca Rudkoski - Trainer: Andreas Wiens
SC RW Maaslingen: Bohdan Ostrenko, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Marcel Hofrath, Elms Jeroen Bornemann, Jan-Malte Schwier (68. Joel Waterbär), Kadir Yildirim, Paul-Joan Heineking (57. Atakan Kurnaz), Burak Mete Cosar (72. Tim-Lennart Siekmann), Mattis Rohlfing (74. Maximilian Helf), Mattis Beckmann (57. Faton Islamaj) - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: René Gimmler (Scharmede) - Zuschauer: 304
Tore: 0:1 Mattis Beckmann (7.), 0:2 Marcel Hofrath (57. Foulelfmeter), 0:3 Faton Islamaj (72.), 0:4 Joel Waterbär (86.)
SV Heide Paderborn – SC Herford 2:6
SV Heide Paderborn: Melvin Poms, Mohamad Basel Kawakbi, Patrick Brandt (46. Deron Darlington Adofo), Gianluca Mazza, Florian Lemke (66. Jack Khatcho), Lukas Starbatty (46. Scott Millard), Dominik Kling, Sergio Taveira Pinto (66. Salomon Ogiemwonyi Murphy), Darwin Lange, Mike Franz, Frederik Ewe (61. Ahmad Mubin Bakteari) - Trainer: Lukas Cramer
SC Herford: Joshua Jonas Wehking, Emin Neskic, Fabian Brosowski, Cinar Sansar, Lennart Wehmhöner, Deljar Omar, Redon Latifaj, Markus Esko, Stepan Hobrei, Mikail Baytar (69. Aziz Cakmak), Horly Ngouba Moudouhy (75. Konstantinos Keissoglou) - Trainer: Tim Daseking
Schiedsrichter: Tristan Schütte (geb. Eppelt) (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 112
Tore: 0:1 Markus Esko (3. Foulelfmeter), 0:2 Stepan Hobrei (36.), 0:3 Mikail Baytar (41.), 0:4 Markus Esko (62.), 0:5 Redon Latifaj (66.), 1:5 Darwin Lange (73.), 1:6 Konstantinos Keissoglou (79.), 2:6 Darwin Lange (88.)
SVKT 07 Minden – SV Lippstadt 08 1:4
SVKT 07 Minden: Emil Liecker, Lennart Springer, Luca Christian Bruse, Eric Beims (57. Pius-Emilian Meyer), Jannis Liecker, Lasse Haakon Kellermeier, Yannik Niermann, Noah Wesemann, Jan Rekling, Timon Henry Bredemeier (46. Jannis Springer), Mohamed Kanté (63. Julian Harzmeier) - Trainer: Jens Meier
SV Lippstadt 08: Lukas Struck, Max Kamann, Yoost Diezemann (72. Gerrit Kaiser), Bellal Afghanyar, Maximilian Franke (76. Kiyan Sadeghi), Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja (72. Lukas Wulf), Tom Kocielnik (76. Josiah Patruno-Nwanko), Louis Neugebauer (76. Seungyoung Lee) - Trainer: Felix Bechtold
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 450
Tore: 0:1 Maximilian Franke (39.), 0:2 Nico Jan Böll (62.), 0:3 Louis Neugebauer (75.), 1:3 Jannis Springer (81.), 1:4 Seungyoung Lee (89.)
FC Lübbecke – Post TSV Detmold 0:2
FC Lübbecke: Fynn-Lasse Sill, Easid Allahib (73. Nicolo Giacalone), Samir Bouachria, Sven Redetzky (46. Luca Maita), Can Metin Moelle (79. Max-Louis Lauer), Janis Sonnenberg (65. Felix Dahm), Dennis Mast, Moreno Antonio Siedler, Max Rimkus, Jordan Dusinovic, Civan Ertem (46. Jeger Khuin Hamid Ghanem) - Trainer: Nils Mühlenweg
Post TSV Detmold: Finn Ickler, Lennard Schröder, Zalem Özmen, Marco Mescheder (65. Leon Hellmeier), Thomas Stirz, Maximilian Herms, Erik Bormatkov, Marios Aliprasitis (90. Nico Brewedell), Merlin Dalbke (46. Lasse Weise), Marius Seipt (75. Fabrice Diakite), Ismail Barry (82. Linus Römer) - Trainer: Markus Rüschenpöhler
Schiedsrichter: Nahum Walther (Minden) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ismail Barry (36.), 0:2 Lasse Weise (68.)
Türkspor Dortmund – SC Peckeloh 0:4
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Melih-Akay Celik, Denys Masalskyi, Onour Kara Ali, Mahrab Khan (84. Artur Fozilov), Hayrullah Alici (70. Karoj Salem Sindi), Karim Belhilali (61. Yassir Ameziane Bakkaoui), Rahim Kocakus (70. Maxim Limanski), Ousmane Cisse, Phil Rosenkranz, Anthony Imadeyunuagbon Erhahon (75. Anas El Hailouf) - Trainer: Marcel Radke - Co-Trainer: Yasin Karabulut
SC Peckeloh: Tom Weber, Volodymyr Dehtiarov, Giulien Kaps, David Belenzada, Erik Alexander Mannek (56. Marco Hober), Andi Mehmeti, Erik Peters, Tyler Wozny (56. Tom Bauer), Leandro Ricker-Rasteiro (65. Ekin Zan), Dimitrios Nemtsis (66. Rene Michen), Sergio Baris Gucciardo (77. Finn Jaster) - Co-Trainer: Tim Mannek
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Leandro Ricker-Rasteiro (13.), 0:2 Sergio Baris Gucciardo (43.), 0:3 Dimitrios Nemtsis (53.), 0:4 Ekin Zan (83. Foulelfmeter)
Lüner SV – SF Ostinghausen 4:2
Lüner SV: Alexander Rothkamm, Darko Ilic, Leon Schneider, Daniel Mikuljanac, Enis Delija, Erik Heidbrink, Alessandro Tomasello, Rienat Mochuliak (60. Alessandro Tomasello), Can Bayer (83. Devin Ugur), Mateus Ayala Cardoniz (90. Luis Ante Hymer), Mert Ergüven - Trainer: Dimitrios Kalpakidis
SF Ostinghausen: Maximilian Koch, Hannes Tyrell, Marcel Meuter, Lucas Meuter, Tom Franke, Tobias Lyttwin, Elias Polaczy (64. Luis Scheiermann), Simon Kötter, Lars Schröder (71. Leon Hudzicki), Felix Diening (82. Maik Seifried), Damian Artur Biniek - Trainer: Dominik Koch
Schiedsrichter: Hüseyin Sahin - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Damian Artur Biniek (40.), 1:1 Mateus Ayala Cardoniz (42.), 2:1 Enis Delija (57. Foulelfmeter), 2:2 Lars Schröder (61.), 3:2 Alessandro Tomasello (66.), 4:2 Alessandro Tomasello (90.+2)
FC Iserlohn – SG Finnentrop/Bamenohl 2:0
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Justin Mitrovic, Jeremy Aboagye, Yllnor Tahiri, Maurice Castel Branco (90. Abraham Gesselman), Pablo Perez Carriazo (87. Christo Galagoussis), Onur Tekin, Jonas Hellfeier, Volkan Okumak (87. Samuel-Alain Abane) - Trainer: Simon Naujoks
SG Finnentrop/Bamenohl: Fynn Schneider, Maximilian Humberg, Felix Antonio Schmitt, Alban Peci (87. Elias Valentin Butzkamm), Moritz Kümhof, Nicolas Herrmann (76. Yamoussa Camara), Gordon Meyer, Marten Schelle (76. Tristan Kyrill Studzian), Lukas Herb, Luca Uwe Herrmann, Lejf Kaden - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 143
Tore: 1:0 Leonit Tahiri (67.), 2:0 Leonit Tahiri (81.)
FC Roj – Concordia Wiemelhausen 6:2
FC Roj: Kerim Senderovic, Baris Ahmet Durmus Afsar (75. Maciej Adrian Bokemueller), Jeffrey Malcherek, Serdar Bingöl (73. Firat Cinar), Jonathan Schäfer, Soufiane Laaouisset, Saad Chikh Mousa (71. Amir Ibrahim Zergoun), Muhammed Jabri, Chidiebere Collins Agita, Sipan Uzun (57. Anatolji Petejchuk), Serhat Uzun (60. Salih Arabaci) - Trainer: Sebastian Tyrała
Concordia Wiemelhausen: Louis Britscho, Burak Yerli, Yannik Kellner (60. Luca Dzirzanowski), Ben Brekau, Armel-Aurel Nkam (46. Deniz Duran), Ole Danszczyk, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina (67. Dennis Gumpert), Caleb Godswill Danso (46. Mirac Bünyamin Kara), Ibrahim Lahchaychi (46. Jan Luca Kirchner), Atakan Uzunbas - Trainer: Marvin Rehder
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Serhat Uzun (19.), 2:0 Sipan Uzun (21.), 3:0 Chidiebere Collins Agita (28.), 4:0 Baris Ahmet Durmus Afsar (55.), 5:0 Muhammed Jabri (67.), 6:0 Maciej Adrian Bokemueller (77.), 6:1 Marc Andre Gotzeina (88.), 6:2 Collin Weihmann (90.)
SV Westrich – DJK TuS Hordel 0:2
SV Westrich: Pascal Boehnke, Pierre-Dominik Netthöfel (69. Moritz Keil), Pascal Wieczorek (60. Oskar Krohn), Raphael Meißner, Dietrich Liskunov, Julian Schawaller, Tim Babosek (79. Kevin Becker), Mirco Burkamp (79. Kadir Kopuz), Alessio Thiele, Torben Funke (67. Kevin Lavrenz) - Spielertrainer: Pascal Wieczorek
DJK TuS Hordel: Sven Möllerke, Paul Jona Kalkoff, Stefan Andric, Oguzhan Can, David Christian Gatawis, Fynn Albers, Diego-Alessandro Micha (69. Robin Schultze), Hayate Nishimura (87. Tarik Ould Seltana), Philip Agbado (88. Ahmed Bentil), Fynn Broos (60. Justin Sarpong), Sahan Elyesa Biyik (60. Oliwer Blaszczyk) - Trainer: Mirko Talaga
Schiedsrichter: Dominic Nosing - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Fynn Albers (72.), 0:2 Philip Agbado (85.)
Rot: Oguzhan Can (27./DJK TuS Hordel/Grobes Foulspiel)
1. FC Gievenbeck – TuS Hiltrup 3:0
1. FC Gievenbeck: Max Heinrich Büscher, Niklas Beil, Leo Scheipers (73. Malte Wesberg), Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Kerolos Makkar (64. Louis Martin), Jelke Willem Elferink (64. Felix Ritter), Jendrik Witt, Alexander Wiethölter (82. Tom Sikorski), Fabian Witt, Ben Matteo Wolf (73. Joscha Lange) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
TuS Hiltrup: Ramon Büsken, Sören Jankhöfer, Justin Mittmann, Lukas Berger (64. Finn Lenze), Asmar Paenda, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Shayan Sarrafyar (80. Valon Ahmedi), Cris Adeyeemi Ojo, Lamin Touray (90. Philip Dombert), Felix Bußmann - Trainer: Pascal Beilfuß - Trainer: Mike Scollie
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Jelke Willem Elferink (25.), 2:0 Kerolos Makkar (63.), 3:0 Fabian Witt (90.+1)
SC Altenrheine – SSV Buer 07/28 1:2
SC Altenrheine: Janno Sandmann, Henry Südhoff, Noah Saalfeld (89. Nick Petlach), Thorben Kortenhorn (80. Niklas Huesmann), Yannik Langner, Luca Keanu Lars Huesmann, Tim Schmidt, Glenn Schröer (89. Yannick Thale), Tom Bovenschulte (76. Vadim Schmidt), Fabian Hüer (76. Levin Noel Damer), Markus Weidel - Trainer: Guido Göcke
SSV Buer 07/28: Jannik Willberg, Alper Özgen, Kerem Sengün, Zinedin Omeirat, Kjetil Thorin Heinsen, Marius Heck (90. Mirza Gündogdu), Mustafa Gürpinar (60. Emre Kücükaycan), Bilal Akhal, Ali Seklawi (77. Akin Ciger), Timur Karagülmez (91. Alp Yildiz), Adrian Juko (82. Mattis Gerhard Urbanke) - Trainer: Nedim Djuliman - Trainer: Timur Karagülmez
Schiedsrichter: Patrick Prinssen - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Timur Karagülmez (45.+2), 1:1 Markus Weidel (49.), 1:2 Timur Karagülmez (88.)
Rot: Emre Kücükaycan (74./SSV Buer 07/28/)
Ibbenbürener SpVg – FC 96 Recklinghausen 3:0
Ibbenbürener SpVg: Jannik Sriskandarajah, Adrian Thal, Matthias Eiter (64. Tom Hollmann), Janik Kuhlenbeck, Nevio Heemann, Marvin Hagemann (91. Tim Gumenschaimer), Julian Wesselkämper, Florian Krasniqi (86. Eric Rahe), Timo Zimmermann (74. Levin Schüler), Maximilian Pelle, Kevin Hagemann - Trainer: Kevin Gütt
FC 96 Recklinghausen: Bugrahan Aydin, Mladen Cirkovic (62. Berkay Demircan), Philipp Rößler, Okan Saritas (72. Abdessamad Moughli), Moody Chana, Jovica Cirkovic (62. Emre Gökkaya), Tore Enstipp (62. Maurice-Joel Weißbohn), Sekou Damba, Marcel Rene Ryczak, Rami Zaitouni, Rijad Ibric (46. Veljko Milosevic) - Trainer: Misel Zec - Trainer: Mustafa Kucukovic
Schiedsrichter: Jan Berkemeier - Zuschauer: 132
Tore: 1:0 Julian Wesselkämper (21.), 2:0 Julian Wesselkämper (44.), 3:0 Marvin Hagemann (52.)
SC Münster 08 – Rot Weiss Ahlen 1:4
SC Münster 08: Frederik Teupen, Malte Höppner (81. Simon Herbst), Johannes Wilms (57. Erik Feldbrügge), Fadi Alnemek (61. Ben Bela Wiebusch), Vincent Schlüter, Niklas Leser, Julian Amon Kramm, Lutz Schaemann, Robin Wellermann (66. Julius Paul Werpers), Bassam Machmouchi, Luis Potthoff - Trainer: Klas Tranow
Rot Weiss Ahlen: Nikita Pincuks, Tim Breuer (81. Leonel Brodersen), Franko Uzelac, Oktay Dal, Ervin Catic (61. Jan Holldack), Semih Tirgil (87. Louis Krieg), Christopher Rasper, Gianluca Di Vinti (84. Nick Appelganz), Ilias Anan, Davin Wöstmann (81. Marc Heider), Tolga Özdemir - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Lukas Buschkotte (Gütersloh) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Franko Uzelac (36.), 1:1 Franko Uzelac (51. Eigentor), 1:2 Franko Uzelac (53. Foulelfmeter), 1:3 Tolga Özdemir (90.+4), 1:4 Nick Appelganz (90.+5)
Kirchhörder SC – TuS Erndtebrück 5:2
Kirchhörder SC: Frederic Westergerling, Marlon Mönig, Noel Czapelka, Jannik Tipkemper, Joshua Akinjola Sulaimon, David Dapes (84. Jan-Luca Knop), Leon Luca Schröter, Kai Jonda (46. Aleksandar Markovic) (76. Maurice Hassan Jalouan), Patrick Trawinski, Till Grenigloh (73. Nic Gerber), Jonas Telschow (84. Cedric Steffen Mielsch) - Trainer: Mike Tyrala
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Kevin Krumm, Moritz Filipzik, William Wolzenburg, Simon Mack (61. Ilja Dulenchuk), Till Walter (61. Levin Leandro D'Aloia), Tim Luca Zimpel (78. Ba Bil Traore), Ismail Alushi, Elmin Heric, Clemens Tartan (78. Are Wolzenburg), Justin Huber - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Maurice Backwinkler - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Leon Luca Schröter (35.), 1:1 Elmin Heric (45. Handelfmeter), 1:2 Tim Luca Zimpel (50.), 2:2 Leon Luca Schröter (58.), 3:2 Till Grenigloh (61.), 4:2 Jonas Telschow (82.), 5:2 Joshua Akinjola Sulaimon (90.+4)
Rot: Patrick Trawinski (43./Kirchhörder SC/)