Westfalenpokal 2025/26: Wer ist bislang qualifiziert?

Alle Mannschaften ab der Regionalliga brauchen an den Kreispokal-Wettbewerben nicht teilnehmen, da sie direkt für den Westfalenpokal qualifiziert sind. Dies sind die Drittligisten DSC Arminia Bielefeld und SC Verl sowie die Regionalligisten SV Rödinghausen, SC Wiedenbrück, FC Gütersloh, Türkspor Dortmund und Sportfreunde Lotte.

Steigt der SC Preußen Münster aus der 2. Bundesliga ab, würde er ebenfalls am Westfalenpokal in der kommenden Saison teilnehmen. Steigt der DSC Arminia Bielefeld in die 2. Bundesliga auf, fällt er ggf. raus.

