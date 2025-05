Westfalenpokal 2025/26: 42 Mannschaften bislang qualifiziert

Der DSC Arminia Bielefeld ist in die 2. Bundesliga aufgestiegen und fällt daher raus. Der SC Preußen Münster hat in der 2. Bundesliga den Klassenerhalt geschafft und macht einen weiteren Platz im Westfalenpokal frei.

>>> zur Tabelle der 3. Liga

Oberliga Westfalen (4/6 Mannschaften)

Hier sind automatisch die Top 6 der Abschlusstabelle der Saison 2024/25 qualifiziert. Wichtig ist zu wissen, dass 2. Mannschaften nicht startberechtigt sind, so dass der VfL Bochum II, der SC Preußen Münster II und der SC Verl II aus der Wertung fallen. Entsprechend würden dahinter platzierte Mannschaften nachrücken.

Qualifiziert: Sportfreunde Siegen, ASC 09 Dortmund, Westfalia Rhynern, SV Lippstadt 08

Des weiteren wären aktuell qualifiziert: SV Schermbeck und SG Wattenscheid 09.

>>> zur Tabelle der Oberliga Westfalen

Die überkreislichen Meister (12/18 Mannschaften)

Dies sind die aktuellen Tabellenführer bzw. feststehenden Meister:

Westfalenliga 1: TuS Hiltrup

Westfalenliga 2: TSG Sprockhövel

Landesliga 1: VfL Theesen

Landesliga 2: SpVg Hagen 11

Landesliga 3: FC Roj

Landesliga 4: FC Nordkirchen

Bezirksliga 1: FC Lübbecke

Bezirksliga 2: VfB Schloß Holte

Bezirksliga 3: BV Bad Lippspringe

Bezirksliga 4: SuS Langscheid/Enkhausen

Bezirksliga 5: RW Hünsborn

Bezirksliga 6: TuS Eichlinghofen

Bezirksliga 7: ASK Ahlen

Bezirksliga 8: VfL Kamen

Bezirksliga 9: BV Herne-Süd

Bezirksliga 10: FC Altenbochum

Bezirksliga 11: SV SW Lembeck

Bezirksliga 12: SpVg Emsdetten 05

Hinweis: Die 29 Kreispokalsieger sind automatisch qualifiziert. Vier bis fünf Nachrücker-Plätze wird es zudem geben, die an die Zweitplatzierten der größten Fußball-Kreise verteilt werden. In der vergangenen Saison waren dies Dortmund, Recklinghausen und Bochum, die erneut nach derzeitigem Stand Platz 1 bis 3 belegen. Da der DSC Arminia Bielefeld in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist, erhält auch der Fußball-Kreis Ahaus/Coesfeld einen zweiten Startplatz. Da der SC Preußen Münster in der 2. Bundesliga bleibt, erhält auch der Fußball-Kreis Münster einen zweiten Startplatz.

Grundsätzlich gilt: Sollte sich ein Kreispokalsieger (oder auch ein qualifizierter Kreispokal-Zweitplatzierter) über einen o. g. Weg bereits qualifizieren, rückt der Nächstplatzierte des jeweiligen Kreispokals nach.

Ahaus/Coesfeld (2): Finale: GW Nottuln (WL) vs. FC Epe (LL)

Arnsberg: Finale: SC Neheim (LL) vs. SV Hüsten 09 (BL)

Beckum: RW Ahlen (OL), da Finalgegner ASK Ahlen bereits als Bezirksliga-Meister qualifiziert ist.

Bielefeld: SC Peckeloh (WL)

Bochum (2): Finale: SG Wattenscheid 09 (OL) vs. SC Weitmar 45 (BL). Qualifiziert sich Wattenscheid über die Oberliga, rückt der Sieger des Spiels um Platz 3 nach: SV Bommern (BL) - SW Wattenscheid 08 (LL)

Detmold: Finale: Post TSV Detmold (LL) vs. SG Hiddesen-Heidenoldendorf (KLA)

Dortmund (2): ASC 09 Dortmund (OL) und BSV Schüren (WL) als Finalisten. Da der ASC bereits über die Oberliga qualifiziert ist, gab es ein Entscheidungsspiel zwischen den unterlegenen Halbfinalisten. Der VfR Sölde (LL) bezwang BW Alstedde (KLA) im Elfmeterschießen.

Gelsenkirchen: SC Hassel (BL)

Gütersloh: Finale FSC Rheda (WL) vs. Türkgücü Gütersloh (BL, ggf. als Meister qualifiziert)

Hagen: SC Obersprockhövel (WL), da Finalgegner TSG Sprockhövel (WL) bereit als Meister der Westfalenliga qualifiziert ist.

Herford: BV Stift Quernheim (BL)

Herne: Finale: Wacker Obercastrop (WL) - FC Castrop-Rauxel (BL)

Hochsauerlandkreis: Finale: SV Schmallenberg/Fredeburg (LL) - RW Erlinghausen (LL)

Höxter: Finale: FC Nieheim (WL) -FC BW Weser (KLA)

Iserlohn: Finale: Borussia Dröschede (LL) - VTS Iserlohn (KLA)

Lemgo: Finale: TSV Oerlinghausen (LL) - TuS Lipperreihe (BL)

Lippstadt: Finale: SuS Bad Westernkotten (LL) vs. SuS Störmede (KLA)

Lübbecke: FC Preußen Espelkamp (WL)

Lüdenscheid: RSV Meinerzhagen (WL)

Minden: Finale: SC RW Maaslingen (WL) - FSC Eisbergen (BL)

Münster (2): 1. FC Gievenbeck (OL) und Westfalia Kinderhaus (WL)

Olpe: Finale: SG Finnentrop/Bamenohl (OL) - SC LWL 05 (BL)

Paderborn: SF DJK Mastbruch (LL), da Finalgegner BV Bad Lippspringe bereits als Bezirksliga-Meister qualifiziert ist.

Recklinghausen (2): Finale: SV RW Deuten (LL) vs. SV Dorsten-Hardt (LL)

Siegen-Wittgenstein: TuS Erndtebrück (WL), da Finalgegner Sportfreunde Siegen (OL) bereits über die Oberliga qualifiziert ist.

Soest: Finale: Westfalia Soest (WL) vs. TuS SG Oestinghausen (BL)

Steinfurt: Finale: SV Mesum (WL) vs. SC Altenrheine (LL)

Tecklenburg: Finale: Teuto Riesenbeck (BL) - SC Halen (KLA)

Unna/Hamm: TuRa Bergkamen (KLA), da Finalgegner Westfalia Rhynern (OL) bereits über die Oberliga qualifiziert ist.

Teilnehmer nach Kreiszugehörigkeit

folgt

Teilnehmer nach Ligazugehörigkeit 2025/26

folgt