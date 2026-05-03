Westfalenligisten müssen plötzlich wieder um Aufstiegsspiel zittern

Velbert (in Weiß) bleibt Rödinghausen auf den Fersen. – Foto: Jochen Classen

Es ist für den SV Rödinghausen eine ganz bittere Spielzeit. Angetreten, um eine gute Rolle zu spielen, stecken die Ostwestfalen von Beginn an im Abstiegskampf. Bei der gestrigen 1:2-Pleite gegen den 1. FC Köln II verspielte die Truppe von Coach Lars Fleischer, der im Winter übernommen hat, in der Schlussviertelstunde die Führung und den damit sicheren Klassenerhalt. Es war tatsächlich zum zwölften Mal (!), dass der SVR in der laufenden Spielzeit trotz Führung nicht gewonnen hat.

So ist der Vorsprung zwei Spieltage vor Schluss auf vier Punkte geschrumpft. Vermeintlich komfortabel sieht es noch aus, bleibt aber hochgefährlich. Denn am kommenden Wochenende ist Schlusslicht SC Wiedenbrück zu Gast, der selbst noch auf den drittletzten Platz bzw. den Klassenerhalt hofft, wenn Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga absteigt. Die Wiedenbrücker hielten diese Szenario am gestrigen Samstag mit dem 1:0-Heimsieg gegen Kellerrivale SSVg Velbert aufrecht.

Den Konkurrenten Wuppertaler SV (Restprogramm: Fortuna Düsseldorf II/A und Bonner SC/H) und SSVg Velbert (Restprogramm: SC Paderborn 07 II/H und Sportfreunde Siegen/A) sind beiden durchaus zwei Siege zuzutrauen, so dass auch Rödinghausen noch einen Dreier benötigen würde. Klappt es gegen Wiedenbrück nicht, könnte es auf einen hochspannenden letzten Spieltag hinauslaufen, wenn Rödinghausen nach Paderborn reisen muss.