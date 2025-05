Westfalenligist verpasst wichtige Frist und ist so gut wie abgestiegen

Bezüglich der Regularien erlebt die SG Bockum-Hövel eine "Pannen-Rückrunde". Erst verpasste der Hammer Stadtteilverein die Einspruchsfrist zur 1:5-Niederlage gegen den SV Rödinghausen II, der einen nicht spielberechtigten U19-Akteur eingesetzt hatte. Nun verliert die SG die drei Punkte aus dem so wichtigen 4:2-Auswärtssieg beim FC Nieheim an Gründonnerstag (17. April). Hintergrund ist eine kurzfristig ruhende Spielberechtigung mehrerer Vertragsspieler, weil die SG die Frist 15. April zur Abgabe der Sozialversicherungsnachweise verpasst hatte und dieser Verpflichtung vermeintlich erst am 18. April nachgekommen ist.

FCN-Vorsitzender Dennis Meier ist optimistisch, dass der Klassenerhalt gelingt: "Wir müssen weiter liefern. So wie am Sonntag. Es war sehr beeindruckend, wie die Mannschaft zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt hat. Unser Ziel ist es, auch in der kommenden Saison in der Westfalenliga zu spielen.“

Ob Coach Jörg Böhme bleibt, ist noch offen. „Er macht hier einen tollen Job. Wir würden gerne auch in der kommenden Saison mit ihm zusammen arbeiten. Mein Eindruck ist, dass er sich bei uns auch sehr wohlfühlt“, so Meier. Böhmes Ja-Wort steht aber noch aus.