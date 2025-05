Westfalenligist über nächsten Bielefeld II-Neuzugang sauer

Über den Wechsel sind die Verantwortlichen des SC Peckeloh nicht glücklich, da der Youngster zuvor seine Zusage für ein drittes Jahr gegeben haben soll. Peckelohs 1. Vorsitzender Jan Fahrenwald sagt zum Abgang: „Der Rückzieher von Volodymyr ist menschlich sehr enttäuschend. Er war hier in Peckeloh voll integriert und auch seine Eltern trugen bei den Spielen den SCP-Dress."

Klare Vorwürfe gibt es in Richtung des 57-jährigen Spielerberaters Gerrit Meinke, der als früherer Geschäftsführer des DSC enge Kontakte nach Bielefeld pflegen dürfte. "Volodymyr wechselt nun trotz seiner Zusage und der Zusage seines Beraters Gerrit Meinke in die Oberligamannschaft von Arminia Bielefeld. Dem Verantwortlichen von Arminia Bielefeld, Finn Holsing (Leiter NLZ), machen wir keine Vorwürfe. Dieser bestätigte mir im Telefonat glaubhaft, keinerlei Kenntnisse von einer Zusage uns gegenüber gehabt zu haben. Vielmehr hätte Herr Meinke in der letzten Woche Volodymyr aktiv beim DSC Arminia Bielefeld angeboten. Volodymyr ist ein guter Junge und wird eines Tages vielleicht zurückkehren, aber bitte ohne seinen Berater“, führt Fahrenwald aus.