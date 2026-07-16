Westfalenliga Staffel 2 2026/27: Das ist der Spielplan! Aufsteiger Kamen empfängt Absteiger Türkspor von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Die Oberliga-Absteiger Finnentrop/Bamenohl und Türkspor starten mit Auswärtsspielen. So sehen die 30 Spieltage der Westfalenliga 2 aus:

1. Spieltag

So., 09.08.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SC Obersprockhövel

So., 09.08.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - BSV Schüren

So., 09.08.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 09.08.26 15:15 Uhr FC Roj - SSV Buer 07/28

So., 09.08.26 15:15 Uhr VfL Kamen - Türkspor Dortmund

So., 09.08.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - SpVg Hagen 11

So., 09.08.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - TuS Erndtebrück

So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - Wacker Obercastrop



2. Spieltag

So., 16.08.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - VfL Kamen

So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - SV Vestia Disteln

So., 16.08.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - FC Roj

So., 16.08.26 15:15 Uhr BSV Schüren - Germania Salchendorf

So., 16.08.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - DSC Wanne-Eickel

So., 16.08.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - FC Iserlohn

So., 16.08.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - Concordia Wiemelhausen

So., 16.08.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Holzwickeder SC





3. Spieltag

So., 23.08.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 23.08.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - Wacker Obercastrop

So., 23.08.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SSV Buer 07/28

So., 23.08.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - TuS Erndtebrück

So., 23.08.26 15:15 Uhr VfL Kamen - SC Obersprockhövel

So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - FC Roj

So., 23.08.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - BSV Schüren

So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - SpVg Hagen 11



4. Spieltag

So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SV Vestia Disteln

So., 30.08.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Concordia Wiemelhausen

So., 30.08.26 15:15 Uhr BSV Schüren - VfL Kamen

So., 30.08.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - Türkspor Dortmund

So., 30.08.26 15:15 Uhr FC Roj - FC Iserlohn

So., 30.08.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - Holzwickeder SC

So., 30.08.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - Germania Salchendorf

So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - DSC Wanne-Eickel





5. Spieltag

So., 06.09.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SSV Buer 07/28

So., 06.09.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SpVg Hagen 11

So., 06.09.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - FC Roj

So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SC Obersprockhövel

So., 06.09.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - BSV Schüren

So., 06.09.26 15:15 Uhr VfL Kamen - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - FC Iserlohn

So., 06.09.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Wacker Obercastrop



6. Spieltag

So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Germania Salchendorf

So., 13.09.26 15:15 Uhr BSV Schüren - TuS Erndtebrück

So., 13.09.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - SV Vestia Disteln

So., 13.09.26 15:15 Uhr FC Roj - Holzwickeder SC

So., 13.09.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - DSC Wanne-Eickel

So., 13.09.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - VfL Kamen

So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Türkspor Dortmund

So., 13.09.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - Concordia Wiemelhausen



7. Spieltag

So., 20.09.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - FC Roj

So., 20.09.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - FC Iserlohn

So., 20.09.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 20.09.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - Wacker Obercastrop

So., 20.09.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - BSV Schüren

So., 20.09.26 15:15 Uhr VfL Kamen - SSV Buer 07/28

So., 20.09.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - Concordia Wiemelhausen

So., 20.09.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SpVg Hagen 11



8. Spieltag

So., 27.09.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Holzwickeder SC

So., 27.09.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - VfL Kamen

So., 27.09.26 15:15 Uhr BSV Schüren - SV Vestia Disteln

So., 27.09.26 15:15 Uhr FC Roj - DSC Wanne-Eickel

So., 27.09.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - Türkspor Dortmund

So., 27.09.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - TuS Erndtebrück

So., 27.09.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SC Obersprockhövel

So., 27.09.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - Germania Salchendorf



9. Spieltag

So., 04.10.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - Concordia Wiemelhausen

So., 04.10.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SSV Buer 07/28

So., 04.10.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - SpVg Hagen 11

So., 04.10.26 15:15 Uhr BSV Schüren - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 04.10.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - Wacker Obercastrop

So., 04.10.26 15:15 Uhr VfL Kamen - FC Roj

So., 04.10.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - Holzwickeder SC

So., 04.10.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - FC Iserlohn



10. Spieltag

So., 11.10.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - Germania Salchendorf

So., 11.10.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - DSC Wanne-Eickel

So., 11.10.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - TuS Erndtebrück

So., 11.10.26 15:15 Uhr FC Roj - Türkspor Dortmund

So., 11.10.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - SC Obersprockhövel

So., 11.10.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - BSV Schüren

So., 11.10.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SV Vestia Disteln

So., 11.10.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - VfL Kamen



11. Spieltag

So., 18.10.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - FC Roj

So., 18.10.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - FC Iserlohn

So., 18.10.26 15:15 Uhr BSV Schüren - SSV Buer 07/28

So., 18.10.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - SpVg Hagen 11

So., 18.10.26 15:15 Uhr VfL Kamen - Concordia Wiemelhausen

So., 18.10.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - Germania Salchendorf

So., 18.10.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Holzwickeder SC

So., 18.10.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Wacker Obercastrop



12. Spieltag

So., 25.10.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - DSC Wanne-Eickel

So., 25.10.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - VfL Kamen

So., 25.10.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Türkspor Dortmund

So., 25.10.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - BSV Schüren

So., 25.10.26 15:15 Uhr FC Roj - SC Obersprockhövel

So., 25.10.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 25.10.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - SV Vestia Disteln

So., 25.10.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - TuS Erndtebrück



13. Spieltag

So., 08.11.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Concordia Wiemelhausen

So., 08.11.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - Holzwickeder SC

So., 08.11.26 15:15 Uhr BSV Schüren - FC Roj

So., 08.11.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - FC Iserlohn

So., 08.11.26 15:15 Uhr VfL Kamen - Germania Salchendorf

So., 08.11.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - DSC Wanne-Eickel

So., 08.11.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - SSV Buer 07/28

So., 08.11.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SpVg Hagen 11



14. Spieltag

So., 15.11.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - Türkspor Dortmund

So., 15.11.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - TuS Erndtebrück

So., 15.11.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SC Obersprockhövel

So., 15.11.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Wacker Obercastrop

So., 15.11.26 15:15 Uhr FC Roj - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 15.11.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - SSV Buer 07/28

So., 15.11.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - VfL Kamen

So., 15.11.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - BSV Schüren



15. Spieltag

So., 29.11.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Germania Salchendorf

So., 29.11.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - DSC Wanne-Eickel

So., 29.11.26 15:15 Uhr BSV Schüren - Concordia Wiemelhausen

So., 29.11.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - Holzwickeder SC

So., 29.11.26 15:15 Uhr VfL Kamen - SV Vestia Disteln

So., 29.11.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - SpVg Hagen 11

So., 29.11.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - FC Roj

So., 29.11.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - FC Iserlohn



16. Spieltag

So., 06.12.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - SV Vestia Disteln

So., 06.12.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - DSC Wanne-Eickel

So., 06.12.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - VfL Kamen

So., 06.12.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - Germania Salchendorf

So., 06.12.26 15:15 Uhr BSV Schüren - Holzwickeder SC

So., 06.12.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Concordia Wiemelhausen

So., 06.12.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - FC Iserlohn

So., 06.12.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - FC Roj



17. Spieltag

So., 21.02.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Wacker Obercastrop

So., 21.02.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 21.02.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - BSV Schüren

So., 21.02.27 15:15 Uhr VfL Kamen - TuS Erndtebrück

So., 21.02.27 15:15 Uhr FC Roj - SpVg Hagen 11

So., 21.02.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - SSV Buer 07/28

So., 21.02.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SC Obersprockhövel

So., 21.02.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - Türkspor Dortmund



18. Spieltag

So., 28.02.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - FC Iserlohn

So., 28.02.27 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Türkspor Dortmund

So., 28.02.27 15:15 Uhr FC Roj - SV Vestia Disteln

So., 28.02.27 15:15 Uhr BSV Schüren - DSC Wanne-Eickel

So., 28.02.27 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - VfL Kamen

So., 28.02.27 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Germania Salchendorf

So., 28.02.27 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - Holzwickeder SC

So., 28.02.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - Concordia Wiemelhausen



19. Spieltag

So., 07.03.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SSV Buer 07/28

So., 07.03.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - Wacker Obercastrop

So., 07.03.27 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - SC Obersprockhövel

So., 07.03.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SpVg Hagen 11

So., 07.03.27 15:15 Uhr VfL Kamen - BSV Schüren

So., 07.03.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 07.03.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - TuS Erndtebrück

So., 07.03.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - FC Roj



20. Spieltag

So., 14.03.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Holzwickeder SC

So., 14.03.27 15:15 Uhr FC Roj - Concordia Wiemelhausen

So., 14.03.27 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - TuS Erndtebrück

So., 14.03.27 15:15 Uhr BSV Schüren - Türkspor Dortmund

So., 14.03.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - SV Vestia Disteln

So., 14.03.27 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - DSC Wanne-Eickel

So., 14.03.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - Germania Salchendorf

So., 14.03.27 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - VfL Kamen



21. Spieltag

So., 21.03.27 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 21.03.27 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - BSV Schüren

So., 21.03.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - FC Iserlohn

So., 21.03.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - FC Roj

So., 21.03.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SpVg Hagen 11

So., 21.03.27 15:15 Uhr VfL Kamen - Wacker Obercastrop

So., 21.03.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SSV Buer 07/28

So., 21.03.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - SC Obersprockhövel



22. Spieltag

So., 04.04.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SV Vestia Disteln

So., 04.04.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - DSC Wanne-Eickel

So., 04.04.27 15:15 Uhr FC Roj - Germania Salchendorf

So., 04.04.27 15:15 Uhr BSV Schüren - SC Obersprockhövel

So., 04.04.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - Holzwickeder SC

So., 04.04.27 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Erndtebrück

So., 04.04.27 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - Türkspor Dortmund

So., 04.04.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - VfL Kamen



23. Spieltag

So., 11.04.27 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - SSV Buer 07/28

So., 11.04.27 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Wacker Obercastrop

So., 11.04.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - Concordia Wiemelhausen

So., 11.04.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - FC Iserlohn

So., 11.04.27 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 11.04.27 15:15 Uhr VfL Kamen - SpVg Hagen 11

So., 11.04.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - BSV Schüren

So., 11.04.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - FC Roj



24. Spieltag

So., 18.04.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SV Vestia Disteln

So., 18.04.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Germania Salchendorf

So., 18.04.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Türkspor Dortmund

So., 18.04.27 15:15 Uhr FC Roj - VfL Kamen

So., 18.04.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - DSC Wanne-Eickel

So., 18.04.27 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - BSV Schüren

So., 18.04.27 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - SC Obersprockhövel

So., 18.04.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - TuS Erndtebrück



25. Spieltag

So., 25.04.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - Holzwickeder SC

So., 25.04.27 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - FC Roj

So., 25.04.27 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SpVg Hagen 11

So., 25.04.27 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - SSV Buer 07/28

So., 25.04.27 15:15 Uhr BSV Schüren - Wacker Obercastrop

So., 25.04.27 15:15 Uhr VfL Kamen - FC Iserlohn

So., 25.04.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 25.04.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Concordia Wiemelhausen



26. Spieltag

So., 02.05.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SV Vestia Disteln

So., 02.05.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - DSC Wanne-Eickel

So., 02.05.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - SC Obersprockhövel

So., 02.05.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - VfL Kamen

So., 02.05.27 15:15 Uhr FC Roj - TuS Erndtebrück

So., 02.05.27 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 02.05.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - BSV Schüren

So., 02.05.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - Türkspor Dortmund



27. Spieltag

So., 09.05.27 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - Concordia Wiemelhausen

So., 09.05.27 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - FC Iserlohn

So., 09.05.27 15:15 Uhr VfL Kamen - Holzwickeder SC

So., 09.05.27 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - FC Roj

So., 09.05.27 15:15 Uhr BSV Schüren - SpVg Hagen 11

So., 09.05.27 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SSV Buer 07/28

So., 09.05.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - Wacker Obercastrop

So., 09.05.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Germania Salchendorf



28. Spieltag

Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - SG Finnentrop/Bamenohl

Mo., 17.05.27 15:00 Uhr FC Roj - BSV Schüren

Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - TuS Erndtebrück

Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - Türkspor Dortmund

Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - VfL Kamen

Mo., 17.05.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SV Vestia Disteln

Mo., 17.05.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - Wacker Obercastrop

Mo., 17.05.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - SC Obersprockhövel



29. Spieltag

So., 23.05.27 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - Germania Salchendorf

So., 23.05.27 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Holzwickeder SC

So., 23.05.27 15:15 Uhr VfL Kamen - DSC Wanne-Eickel

So., 23.05.27 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - Concordia Wiemelhausen

So., 23.05.27 15:15 Uhr BSV Schüren - FC Iserlohn

So., 23.05.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - SV Vestia Disteln

So., 23.05.27 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - FC Roj

So., 23.05.27 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - SpVg Hagen 11



30. Spieltag

So., 30.05.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - SSV Buer 07/28

So., 30.05.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - BSV Schüren

So., 30.05.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SC Obersprockhövel

So., 30.05.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - TuS Erndtebrück

So., 30.05.27 15:15 Uhr FC Roj - Wacker Obercastrop

So., 30.05.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - SG Finnentrop/Bamenohl

So., 30.05.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Türkspor Dortmund

So., 30.05.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - VfL Kamen