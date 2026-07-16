– Foto: Graff / Nückel / Klos / S
Westfalenliga Staffel 2 2026/27: Das ist der Spielplan!
Aufsteiger Kamen empfängt Absteiger Türkspor
von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
Die Oberliga-Absteiger Finnentrop/Bamenohl und Türkspor starten mit Auswärtsspielen.
So sehen die 30 Spieltage der Westfalenliga 2 aus:
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SC Obersprockhövel
So., 09.08.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - BSV Schüren
So., 09.08.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 09.08.26 15:15 Uhr FC Roj - SSV Buer 07/28
So., 09.08.26 15:15 Uhr VfL Kamen - Türkspor Dortmund
So., 09.08.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - SpVg Hagen 11
So., 09.08.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - TuS Erndtebrück
So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - Wacker Obercastrop
2. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - VfL Kamen
So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - SV Vestia Disteln
So., 16.08.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - FC Roj
So., 16.08.26 15:15 Uhr BSV Schüren - Germania Salchendorf
So., 16.08.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - DSC Wanne-Eickel
So., 16.08.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - FC Iserlohn
So., 16.08.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - Concordia Wiemelhausen
So., 16.08.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Holzwickeder SC
3. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 23.08.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - Wacker Obercastrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SSV Buer 07/28
So., 23.08.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - TuS Erndtebrück
So., 23.08.26 15:15 Uhr VfL Kamen - SC Obersprockhövel
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - FC Roj
So., 23.08.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - BSV Schüren
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - SpVg Hagen 11
4. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SV Vestia Disteln
So., 30.08.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Concordia Wiemelhausen
So., 30.08.26 15:15 Uhr BSV Schüren - VfL Kamen
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - Türkspor Dortmund
So., 30.08.26 15:15 Uhr FC Roj - FC Iserlohn
So., 30.08.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - Holzwickeder SC
So., 30.08.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - Germania Salchendorf
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - DSC Wanne-Eickel
5. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SSV Buer 07/28
So., 06.09.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SpVg Hagen 11
So., 06.09.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - FC Roj
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SC Obersprockhövel
So., 06.09.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - BSV Schüren
So., 06.09.26 15:15 Uhr VfL Kamen - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - FC Iserlohn
So., 06.09.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Wacker Obercastrop
6. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Germania Salchendorf
So., 13.09.26 15:15 Uhr BSV Schüren - TuS Erndtebrück
So., 13.09.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - SV Vestia Disteln
So., 13.09.26 15:15 Uhr FC Roj - Holzwickeder SC
So., 13.09.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - DSC Wanne-Eickel
So., 13.09.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - VfL Kamen
So., 13.09.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Türkspor Dortmund
So., 13.09.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - Concordia Wiemelhausen
7. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - FC Roj
So., 20.09.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - FC Iserlohn
So., 20.09.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 20.09.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - Wacker Obercastrop
So., 20.09.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - BSV Schüren
So., 20.09.26 15:15 Uhr VfL Kamen - SSV Buer 07/28
So., 20.09.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - Concordia Wiemelhausen
So., 20.09.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SpVg Hagen 11
8. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Holzwickeder SC
So., 27.09.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - VfL Kamen
So., 27.09.26 15:15 Uhr BSV Schüren - SV Vestia Disteln
So., 27.09.26 15:15 Uhr FC Roj - DSC Wanne-Eickel
So., 27.09.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - Türkspor Dortmund
So., 27.09.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - TuS Erndtebrück
So., 27.09.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SC Obersprockhövel
So., 27.09.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - Germania Salchendorf
9. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - Concordia Wiemelhausen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SSV Buer 07/28
So., 04.10.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - SpVg Hagen 11
So., 04.10.26 15:15 Uhr BSV Schüren - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 04.10.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - Wacker Obercastrop
So., 04.10.26 15:15 Uhr VfL Kamen - FC Roj
So., 04.10.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - Holzwickeder SC
So., 04.10.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - FC Iserlohn
10. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - Germania Salchendorf
So., 11.10.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - DSC Wanne-Eickel
So., 11.10.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - TuS Erndtebrück
So., 11.10.26 15:15 Uhr FC Roj - Türkspor Dortmund
So., 11.10.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - SC Obersprockhövel
So., 11.10.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - BSV Schüren
So., 11.10.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SV Vestia Disteln
So., 11.10.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - VfL Kamen
11. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - FC Roj
So., 18.10.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - FC Iserlohn
So., 18.10.26 15:15 Uhr BSV Schüren - SSV Buer 07/28
So., 18.10.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - SpVg Hagen 11
So., 18.10.26 15:15 Uhr VfL Kamen - Concordia Wiemelhausen
So., 18.10.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - Germania Salchendorf
So., 18.10.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Holzwickeder SC
So., 18.10.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Wacker Obercastrop
12. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - DSC Wanne-Eickel
So., 25.10.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - VfL Kamen
So., 25.10.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Türkspor Dortmund
So., 25.10.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - BSV Schüren
So., 25.10.26 15:15 Uhr FC Roj - SC Obersprockhövel
So., 25.10.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 25.10.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - SV Vestia Disteln
So., 25.10.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - TuS Erndtebrück
13. Spieltag
So., 08.11.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Concordia Wiemelhausen
So., 08.11.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - Holzwickeder SC
So., 08.11.26 15:15 Uhr BSV Schüren - FC Roj
So., 08.11.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - FC Iserlohn
So., 08.11.26 15:15 Uhr VfL Kamen - Germania Salchendorf
So., 08.11.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - DSC Wanne-Eickel
So., 08.11.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - SSV Buer 07/28
So., 08.11.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SpVg Hagen 11
14. Spieltag
So., 15.11.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - Türkspor Dortmund
So., 15.11.26 15:00 Uhr Holzwickeder SC - TuS Erndtebrück
So., 15.11.26 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SC Obersprockhövel
So., 15.11.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Wacker Obercastrop
So., 15.11.26 15:15 Uhr FC Roj - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 15.11.26 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - SSV Buer 07/28
So., 15.11.26 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - VfL Kamen
So., 15.11.26 15:30 Uhr FC Iserlohn - BSV Schüren
15. Spieltag
So., 29.11.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Germania Salchendorf
So., 29.11.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - DSC Wanne-Eickel
So., 29.11.26 15:15 Uhr BSV Schüren - Concordia Wiemelhausen
So., 29.11.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - Holzwickeder SC
So., 29.11.26 15:15 Uhr VfL Kamen - SV Vestia Disteln
So., 29.11.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - SpVg Hagen 11
So., 29.11.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - FC Roj
So., 29.11.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - FC Iserlohn
16. Spieltag
So., 06.12.26 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - SV Vestia Disteln
So., 06.12.26 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - DSC Wanne-Eickel
So., 06.12.26 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - VfL Kamen
So., 06.12.26 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - Germania Salchendorf
So., 06.12.26 15:15 Uhr BSV Schüren - Holzwickeder SC
So., 06.12.26 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Concordia Wiemelhausen
So., 06.12.26 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - FC Iserlohn
So., 06.12.26 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - FC Roj
17. Spieltag
So., 21.02.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Wacker Obercastrop
So., 21.02.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 21.02.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - BSV Schüren
So., 21.02.27 15:15 Uhr VfL Kamen - TuS Erndtebrück
So., 21.02.27 15:15 Uhr FC Roj - SpVg Hagen 11
So., 21.02.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - SSV Buer 07/28
So., 21.02.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SC Obersprockhövel
So., 21.02.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - Türkspor Dortmund
18. Spieltag
So., 28.02.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - FC Iserlohn
So., 28.02.27 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Türkspor Dortmund
So., 28.02.27 15:15 Uhr FC Roj - SV Vestia Disteln
So., 28.02.27 15:15 Uhr BSV Schüren - DSC Wanne-Eickel
So., 28.02.27 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - VfL Kamen
So., 28.02.27 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - Germania Salchendorf
So., 28.02.27 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - Holzwickeder SC
So., 28.02.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - Concordia Wiemelhausen
19. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SSV Buer 07/28
So., 07.03.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - Wacker Obercastrop
So., 07.03.27 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - SC Obersprockhövel
So., 07.03.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SpVg Hagen 11
So., 07.03.27 15:15 Uhr VfL Kamen - BSV Schüren
So., 07.03.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 07.03.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - TuS Erndtebrück
So., 07.03.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - FC Roj
20. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Holzwickeder SC
So., 14.03.27 15:15 Uhr FC Roj - Concordia Wiemelhausen
So., 14.03.27 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - TuS Erndtebrück
So., 14.03.27 15:15 Uhr BSV Schüren - Türkspor Dortmund
So., 14.03.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - SV Vestia Disteln
So., 14.03.27 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - DSC Wanne-Eickel
So., 14.03.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - Germania Salchendorf
So., 14.03.27 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - VfL Kamen
21. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 21.03.27 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - BSV Schüren
So., 21.03.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - FC Iserlohn
So., 21.03.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - FC Roj
So., 21.03.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SpVg Hagen 11
So., 21.03.27 15:15 Uhr VfL Kamen - Wacker Obercastrop
So., 21.03.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SSV Buer 07/28
So., 21.03.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - SC Obersprockhövel
22. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - SV Vestia Disteln
So., 04.04.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - DSC Wanne-Eickel
So., 04.04.27 15:15 Uhr FC Roj - Germania Salchendorf
So., 04.04.27 15:15 Uhr BSV Schüren - SC Obersprockhövel
So., 04.04.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - Holzwickeder SC
So., 04.04.27 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Erndtebrück
So., 04.04.27 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - Türkspor Dortmund
So., 04.04.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - VfL Kamen
23. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - SSV Buer 07/28
So., 11.04.27 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Wacker Obercastrop
So., 11.04.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - Concordia Wiemelhausen
So., 11.04.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - FC Iserlohn
So., 11.04.27 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 11.04.27 15:15 Uhr VfL Kamen - SpVg Hagen 11
So., 11.04.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - BSV Schüren
So., 11.04.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - FC Roj
24. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SV Vestia Disteln
So., 18.04.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - Germania Salchendorf
So., 18.04.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - Türkspor Dortmund
So., 18.04.27 15:15 Uhr FC Roj - VfL Kamen
So., 18.04.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - DSC Wanne-Eickel
So., 18.04.27 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - BSV Schüren
So., 18.04.27 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - SC Obersprockhövel
So., 18.04.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - TuS Erndtebrück
25. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - Holzwickeder SC
So., 25.04.27 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - FC Roj
So., 25.04.27 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - SpVg Hagen 11
So., 25.04.27 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - SSV Buer 07/28
So., 25.04.27 15:15 Uhr BSV Schüren - Wacker Obercastrop
So., 25.04.27 15:15 Uhr VfL Kamen - FC Iserlohn
So., 25.04.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 25.04.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Concordia Wiemelhausen
26. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SV Vestia Disteln
So., 02.05.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - DSC Wanne-Eickel
So., 02.05.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - SC Obersprockhövel
So., 02.05.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - VfL Kamen
So., 02.05.27 15:15 Uhr FC Roj - TuS Erndtebrück
So., 02.05.27 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 02.05.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - BSV Schüren
So., 02.05.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - Türkspor Dortmund
27. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - Concordia Wiemelhausen
So., 09.05.27 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - FC Iserlohn
So., 09.05.27 15:15 Uhr VfL Kamen - Holzwickeder SC
So., 09.05.27 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - FC Roj
So., 09.05.27 15:15 Uhr BSV Schüren - SpVg Hagen 11
So., 09.05.27 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - SSV Buer 07/28
So., 09.05.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - Wacker Obercastrop
So., 09.05.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Germania Salchendorf
28. Spieltag
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - SG Finnentrop/Bamenohl
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr FC Roj - BSV Schüren
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - TuS Erndtebrück
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - Türkspor Dortmund
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - VfL Kamen
Mo., 17.05.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - SV Vestia Disteln
Mo., 17.05.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - Wacker Obercastrop
Mo., 17.05.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - SC Obersprockhövel
29. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr Türkspor Dortmund - Germania Salchendorf
So., 23.05.27 15:00 Uhr TuS Erndtebrück - Holzwickeder SC
So., 23.05.27 15:15 Uhr VfL Kamen - DSC Wanne-Eickel
So., 23.05.27 15:15 Uhr SC Obersprockhövel - Concordia Wiemelhausen
So., 23.05.27 15:15 Uhr BSV Schüren - FC Iserlohn
So., 23.05.27 15:30 Uhr SSV Buer 07/28 - SV Vestia Disteln
So., 23.05.27 15:30 Uhr SG Finnentrop/Bamenohl - FC Roj
So., 23.05.27 15:30 Uhr Wacker Obercastrop - SpVg Hagen 11
30. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 - SSV Buer 07/28
So., 30.05.27 15:00 Uhr Concordia Wiemelhausen - BSV Schüren
So., 30.05.27 15:00 Uhr Holzwickeder SC - SC Obersprockhövel
So., 30.05.27 15:00 Uhr Germania Salchendorf - TuS Erndtebrück
So., 30.05.27 15:15 Uhr FC Roj - Wacker Obercastrop
So., 30.05.27 15:30 Uhr FC Iserlohn - SG Finnentrop/Bamenohl
So., 30.05.27 15:30 Uhr DSC Wanne-Eickel - Türkspor Dortmund
So., 30.05.27 15:30 Uhr SV Vestia Disteln - VfL Kamen