Westfalenliga Staffel 1 2026/27: Das ist der Spielplan! Oberliga-Absteiger Ahlen startet mit Heimspiel gegen Ahaus - vier Derbys zum Auftakt von red · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

In der Westfalenliga 1 beginnt die Saison mit den Derbys zwischen Rheda und Kaunitz, Theesen und Herford, Nordkirchen und Lünen sowie Neuenkirchen und Mesum. Oberliga-Absteiger Ahlen hat Ahaus zu Gast. So sieht der komplette Spielplan der Spielzeit 2026/27 aus:

1. Spieltag

So., 09.08.26 15:00 Uhr FSC Rheda - FC Kaunitz

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - Lüner SV

So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SF Ostinghausen

So., 09.08.26 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - Eintracht Ahaus

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SC Peckeloh

So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Theesen - SC Herford

So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SV Mesum

So., 09.08.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SuS Bad Westernkotten



2. Spieltag

So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Herford - SV Rödinghausen II

So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - FC RW Kirchlengern

So., 16.08.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - Rot Weiss Ahlen

So., 16.08.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - DJK GW Nottuln

So., 16.08.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - FC Nordkirchen

So., 16.08.26 15:00 Uhr Lüner SV - SuS Neuenkirchen

So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Mesum - FSC Rheda

So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - VfL Theesen





3. Spieltag

So., 23.08.26 15:00 Uhr FSC Rheda - VfL Theesen

So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - Eintracht Ahaus

So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SuS Bad Westernkotten

So., 23.08.26 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SC Peckeloh

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - FC Kaunitz

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Mesum - Lüner SV

So., 23.08.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen

So., 23.08.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SC Herford



4. Spieltag

So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Herford - Rot Weiss Ahlen

So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - DJK GW Nottuln

So., 30.08.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - FC Nordkirchen

So., 30.08.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SuS Neuenkirchen

So., 30.08.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SV Mesum

So., 30.08.26 15:00 Uhr Lüner SV - FSC Rheda

So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Theesen - SV Rödinghausen II

So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - FC RW Kirchlengern





5. Spieltag

Fr., 04.09.26 19:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - FC Kaunitz

So., 06.09.26 15:00 Uhr FSC Rheda - SV Rödinghausen II

So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SC Peckeloh

So., 06.09.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SC Herford

So., 06.09.26 15:00 Uhr Lüner SV - SF Ostinghausen

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Mesum - Eintracht Ahaus

So., 06.09.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SuS Bad Westernkotten

So., 06.09.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - VfL Theesen



6. Spieltag

So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Herford - FC Nordkirchen

So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - SuS Neuenkirchen

So., 13.09.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SV Mesum

So., 13.09.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - Lüner SV

So., 13.09.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - FSC Rheda

So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - FC RW Kirchlengern

So., 13.09.26 15:00 Uhr VfL Theesen - Rot Weiss Ahlen

So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - DJK GW Nottuln



7. Spieltag

So., 20.09.26 15:00 Uhr FSC Rheda - FC RW Kirchlengern

So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - FC Kaunitz

So., 20.09.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - VfL Theesen

So., 20.09.26 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SV Rödinghausen II

So., 20.09.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Eintracht Ahaus

So., 20.09.26 15:00 Uhr Lüner SV - SuS Bad Westernkotten

So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Mesum - SC Peckeloh

So., 20.09.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SC Herford



8. Spieltag

So., 27.09.26 15:00 Uhr SC Herford - SV Mesum

So., 27.09.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - Lüner SV

So., 27.09.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SF Ostinghausen

So., 27.09.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - FSC Rheda

So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - DJK GW Nottuln

So., 27.09.26 15:00 Uhr VfL Theesen - FC Nordkirchen

So., 27.09.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - SuS Neuenkirchen

So., 27.09.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - Rot Weiss Ahlen



9. Spieltag

So., 04.10.26 15:00 Uhr FSC Rheda - Rot Weiss Ahlen

So., 04.10.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SV Rödinghausen II

So., 04.10.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - FC RW Kirchlengern

So., 04.10.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SuS Bad Westernkotten

So., 04.10.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SC Peckeloh

So., 04.10.26 15:00 Uhr Lüner SV - SC Herford

So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Mesum - FC Kaunitz

So., 04.10.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - VfL Theesen



10. Spieltag

So., 11.10.26 15:00 Uhr SC Herford - SF Ostinghausen

So., 11.10.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - Eintracht Ahaus

So., 11.10.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - FSC Rheda

So., 11.10.26 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - DJK GW Nottuln

So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SuS Neuenkirchen

So., 11.10.26 15:00 Uhr VfL Theesen - SV Mesum

So., 11.10.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - Lüner SV

So., 11.10.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - FC Nordkirchen



11. Spieltag

So., 18.10.26 15:00 Uhr FSC Rheda - DJK GW Nottuln

So., 18.10.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - Rot Weiss Ahlen

So., 18.10.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SC Peckeloh

So., 18.10.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SC Herford

So., 18.10.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - FC Kaunitz

So., 18.10.26 15:00 Uhr Lüner SV - VfL Theesen

So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Mesum - SV Rödinghausen II

So., 18.10.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - FC RW Kirchlengern



12. Spieltag

So., 25.10.26 15:00 Uhr SC Herford - SuS Bad Westernkotten

So., 25.10.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - FSC Rheda

So., 25.10.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - FC Nordkirchen

So., 25.10.26 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SuS Neuenkirchen

So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - Lüner SV

So., 25.10.26 15:00 Uhr VfL Theesen - SF Ostinghausen

So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - Eintracht Ahaus

So., 25.10.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SV Mesum



13. Spieltag

So., 08.11.26 15:00 Uhr FSC Rheda - FC Nordkirchen

So., 08.11.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - SC Herford

So., 08.11.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - FC Kaunitz

So., 08.11.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - VfL Theesen

So., 08.11.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SV Rödinghausen II

So., 08.11.26 15:00 Uhr Lüner SV - FC RW Kirchlengern

So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Mesum - Rot Weiss Ahlen

So., 08.11.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - DJK GW Nottuln



14. Spieltag

So., 15.11.26 15:00 Uhr FSC Rheda - SC Herford

So., 15.11.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SuS Neuenkirchen

So., 15.11.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SV Mesum

So., 15.11.26 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - Lüner SV

So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - Eintracht Ahaus

So., 15.11.26 15:00 Uhr VfL Theesen - SuS Bad Westernkotten

So., 15.11.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - SC Peckeloh

So., 15.11.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SF Ostinghausen



15. Spieltag

So., 29.11.26 15:00 Uhr SC Herford - FC Kaunitz

So., 29.11.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - VfL Theesen

So., 29.11.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SV Rödinghausen II

So., 29.11.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - FC RW Kirchlengern

So., 29.11.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Rot Weiss Ahlen

So., 29.11.26 15:00 Uhr Lüner SV - DJK GW Nottuln

So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Mesum - FC Nordkirchen

So., 29.11.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - FSC Rheda



16. Spieltag

So., 06.12.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - FSC Rheda

So., 06.12.26 15:00 Uhr Lüner SV - FC Nordkirchen

So., 06.12.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - DJK GW Nottuln

So., 06.12.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - Rot Weiss Ahlen

So., 06.12.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - FC RW Kirchlengern

So., 06.12.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - SV Rödinghausen II

So., 06.12.26 15:00 Uhr SC Herford - VfL Theesen

So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Mesum - SuS Neuenkirchen



17. Spieltag

So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SC Herford

So., 21.02.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SuS Bad Westernkotten

So., 21.02.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - Eintracht Ahaus

So., 21.02.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SF Ostinghausen

So., 21.02.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - Lüner SV

So., 21.02.27 15:00 Uhr FSC Rheda - SV Mesum

So., 21.02.27 15:00 Uhr VfL Theesen - FC Kaunitz

So., 21.02.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SC Peckeloh



18. Spieltag

So., 28.02.27 15:00 Uhr VfL Theesen - FSC Rheda

So., 28.02.27 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - FC Nordkirchen

So., 28.02.27 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - DJK GW Nottuln

So., 28.02.27 15:00 Uhr SC Peckeloh - Rot Weiss Ahlen

So., 28.02.27 15:00 Uhr SC Herford - FC RW Kirchlengern

So., 28.02.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - SV Rödinghausen II

So., 28.02.27 15:00 Uhr Lüner SV - SV Mesum

So., 28.02.27 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SuS Neuenkirchen



19. Spieltag

So., 07.03.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SC Herford

So., 07.03.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SC Peckeloh

So., 07.03.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SuS Bad Westernkotten

So., 07.03.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - Eintracht Ahaus

So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Mesum - SF Ostinghausen

So., 07.03.27 15:00 Uhr FSC Rheda - Lüner SV

So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - VfL Theesen

So., 07.03.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - FC Kaunitz



20. Spieltag

So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - FSC Rheda

So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Peckeloh - FC Nordkirchen

So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Herford - DJK GW Nottuln

So., 14.03.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - Rot Weiss Ahlen

So., 14.03.27 15:00 Uhr VfL Theesen - FC RW Kirchlengern

So., 14.03.27 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Lüner SV

So., 14.03.27 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SV Mesum

So., 14.03.27 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SuS Neuenkirchen



21. Spieltag

So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SC Herford

So., 21.03.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SC Peckeloh

So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Mesum - SuS Bad Westernkotten

So., 21.03.27 15:00 Uhr Lüner SV - Eintracht Ahaus

So., 21.03.27 15:00 Uhr FSC Rheda - SF Ostinghausen

So., 21.03.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - VfL Theesen

So., 21.03.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - FC Kaunitz

So., 21.03.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SV Rödinghausen II



22. Spieltag

So., 04.04.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - FC Nordkirchen

So., 04.04.27 15:00 Uhr VfL Theesen - DJK GW Nottuln

So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - Rot Weiss Ahlen

So., 04.04.27 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SF Ostinghausen

So., 04.04.27 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - Lüner SV

So., 04.04.27 15:00 Uhr SC Peckeloh - SV Mesum

So., 04.04.27 15:00 Uhr SC Herford - SuS Neuenkirchen

So., 04.04.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - FSC Rheda



23. Spieltag

So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Mesum - SC Herford

So., 11.04.27 15:00 Uhr Lüner SV - SC Peckeloh

So., 11.04.27 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SuS Bad Westernkotten

So., 11.04.27 15:00 Uhr FSC Rheda - Eintracht Ahaus

So., 11.04.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - FC RW Kirchlengern

So., 11.04.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SV Rödinghausen II

So., 11.04.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - VfL Theesen

So., 11.04.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - FC Kaunitz



24. Spieltag

So., 18.04.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - FSC Rheda

So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - FC Nordkirchen

So., 18.04.27 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - Eintracht Ahaus

So., 18.04.27 15:00 Uhr SC Peckeloh - SF Ostinghausen

So., 18.04.27 15:00 Uhr SC Herford - Lüner SV

So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - SV Mesum

So., 18.04.27 15:00 Uhr VfL Theesen - SuS Neuenkirchen

So., 18.04.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - DJK GW Nottuln



25. Spieltag

So., 25.04.27 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SC Herford

So., 25.04.27 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SC Peckeloh

So., 25.04.27 15:00 Uhr FSC Rheda - SuS Bad Westernkotten

So., 25.04.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - Rot Weiss Ahlen

So., 25.04.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - FC RW Kirchlengern

So., 25.04.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SV Rödinghausen II

So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Mesum - VfL Theesen

So., 25.04.27 15:00 Uhr Lüner SV - FC Kaunitz



26. Spieltag

So., 02.05.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - FSC Rheda

So., 02.05.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - FC Nordkirchen

So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Peckeloh - SuS Bad Westernkotten

So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Herford - Eintracht Ahaus

So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - SF Ostinghausen

So., 02.05.27 15:00 Uhr VfL Theesen - Lüner SV

So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SV Mesum

So., 02.05.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SuS Neuenkirchen



27. Spieltag

So., 09.05.27 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SC Herford

So., 09.05.27 15:00 Uhr FSC Rheda - SC Peckeloh

So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - DJK GW Nottuln

So., 09.05.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - Rot Weiss Ahlen

So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Mesum - FC RW Kirchlengern

So., 09.05.27 15:00 Uhr Lüner SV - SV Rödinghausen II

So., 09.05.27 15:00 Uhr SF Ostinghausen - VfL Theesen

So., 09.05.27 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - FC Kaunitz



28. Spieltag

Mo., 17.05.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - FSC Rheda

Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SC Herford - SC Peckeloh

Mo., 17.05.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - SuS Bad Westernkotten

Mo., 17.05.27 15:00 Uhr VfL Theesen - Eintracht Ahaus

Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SF Ostinghausen

Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SV Mesum

Mo., 17.05.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SuS Neuenkirchen

Mo., 17.05.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - Lüner SV



29. Spieltag

So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Herford - FSC Rheda

So., 23.05.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - FC Nordkirchen

So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Mesum - DJK GW Nottuln

So., 23.05.27 15:00 Uhr Lüner SV - Rot Weiss Ahlen

So., 23.05.27 15:00 Uhr SF Ostinghausen - FC RW Kirchlengern

So., 23.05.27 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SV Rödinghausen II

So., 23.05.27 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - VfL Theesen

So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Peckeloh - FC Kaunitz



30. Spieltag

So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - SC Herford

So., 30.05.27 15:00 Uhr VfL Theesen - SC Peckeloh

So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SuS Bad Westernkotten

So., 30.05.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SF Ostinghausen

So., 30.05.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - Lüner SV

So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SV Mesum

So., 30.05.27 15:00 Uhr FSC Rheda - SuS Neuenkirchen

So., 30.05.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - Eintracht Ahaus