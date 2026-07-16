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Westfalenliga Staffel 1 2026/27: Das ist der Spielplan!
Oberliga-Absteiger Ahlen startet mit Heimspiel gegen Ahaus - vier Derbys zum Auftakt
von red · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser
In der Westfalenliga 1 beginnt die Saison mit den Derbys zwischen Rheda und Kaunitz, Theesen und Herford, Nordkirchen und Lünen sowie Neuenkirchen und Mesum. Oberliga-Absteiger Ahlen hat Ahaus zu Gast.
So sieht der komplette Spielplan der Spielzeit 2026/27 aus:
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSC Rheda - FC Kaunitz
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - Lüner SV
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SF Ostinghausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - Eintracht Ahaus
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SC Peckeloh
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Theesen - SC Herford
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SV Mesum
So., 09.08.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SuS Bad Westernkotten
2. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Herford - SV Rödinghausen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - FC RW Kirchlengern
So., 16.08.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - Rot Weiss Ahlen
So., 16.08.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - DJK GW Nottuln
So., 16.08.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - FC Nordkirchen
So., 16.08.26 15:00 Uhr Lüner SV - SuS Neuenkirchen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Mesum - FSC Rheda
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - VfL Theesen
3. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr FSC Rheda - VfL Theesen
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - Eintracht Ahaus
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SuS Bad Westernkotten
So., 23.08.26 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SC Peckeloh
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - FC Kaunitz
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Mesum - Lüner SV
So., 23.08.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen
So., 23.08.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SC Herford
4. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Herford - Rot Weiss Ahlen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - DJK GW Nottuln
So., 30.08.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - FC Nordkirchen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SuS Neuenkirchen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SV Mesum
So., 30.08.26 15:00 Uhr Lüner SV - FSC Rheda
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Theesen - SV Rödinghausen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - FC RW Kirchlengern
5. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - FC Kaunitz
So., 06.09.26 15:00 Uhr FSC Rheda - SV Rödinghausen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SC Peckeloh
So., 06.09.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SC Herford
So., 06.09.26 15:00 Uhr Lüner SV - SF Ostinghausen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Mesum - Eintracht Ahaus
So., 06.09.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SuS Bad Westernkotten
So., 06.09.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - VfL Theesen
6. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Herford - FC Nordkirchen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - SuS Neuenkirchen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SV Mesum
So., 13.09.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - Lüner SV
So., 13.09.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - FSC Rheda
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - FC RW Kirchlengern
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfL Theesen - Rot Weiss Ahlen
So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - DJK GW Nottuln
7. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr FSC Rheda - FC RW Kirchlengern
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - FC Kaunitz
So., 20.09.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - VfL Theesen
So., 20.09.26 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SV Rödinghausen II
So., 20.09.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Eintracht Ahaus
So., 20.09.26 15:00 Uhr Lüner SV - SuS Bad Westernkotten
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Mesum - SC Peckeloh
So., 20.09.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SC Herford
8. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr SC Herford - SV Mesum
So., 27.09.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - Lüner SV
So., 27.09.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SF Ostinghausen
So., 27.09.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - FSC Rheda
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - DJK GW Nottuln
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfL Theesen - FC Nordkirchen
So., 27.09.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - SuS Neuenkirchen
So., 27.09.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - Rot Weiss Ahlen
9. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr FSC Rheda - Rot Weiss Ahlen
So., 04.10.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SV Rödinghausen II
So., 04.10.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - FC RW Kirchlengern
So., 04.10.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SuS Bad Westernkotten
So., 04.10.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SC Peckeloh
So., 04.10.26 15:00 Uhr Lüner SV - SC Herford
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Mesum - FC Kaunitz
So., 04.10.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - VfL Theesen
10. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr SC Herford - SF Ostinghausen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - Eintracht Ahaus
So., 11.10.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - FSC Rheda
So., 11.10.26 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - DJK GW Nottuln
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SuS Neuenkirchen
So., 11.10.26 15:00 Uhr VfL Theesen - SV Mesum
So., 11.10.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - Lüner SV
So., 11.10.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - FC Nordkirchen
11. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr FSC Rheda - DJK GW Nottuln
So., 18.10.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - Rot Weiss Ahlen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SC Peckeloh
So., 18.10.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SC Herford
So., 18.10.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - FC Kaunitz
So., 18.10.26 15:00 Uhr Lüner SV - VfL Theesen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Mesum - SV Rödinghausen II
So., 18.10.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - FC RW Kirchlengern
12. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr SC Herford - SuS Bad Westernkotten
So., 25.10.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - FSC Rheda
So., 25.10.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - FC Nordkirchen
So., 25.10.26 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SuS Neuenkirchen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - Lüner SV
So., 25.10.26 15:00 Uhr VfL Theesen - SF Ostinghausen
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - Eintracht Ahaus
So., 25.10.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SV Mesum
13. Spieltag
So., 08.11.26 15:00 Uhr FSC Rheda - FC Nordkirchen
So., 08.11.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - SC Herford
So., 08.11.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - FC Kaunitz
So., 08.11.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - VfL Theesen
So., 08.11.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SV Rödinghausen II
So., 08.11.26 15:00 Uhr Lüner SV - FC RW Kirchlengern
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Mesum - Rot Weiss Ahlen
So., 08.11.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - DJK GW Nottuln
14. Spieltag
So., 15.11.26 15:00 Uhr FSC Rheda - SC Herford
So., 15.11.26 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SuS Neuenkirchen
So., 15.11.26 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SV Mesum
So., 15.11.26 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - Lüner SV
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - Eintracht Ahaus
So., 15.11.26 15:00 Uhr VfL Theesen - SuS Bad Westernkotten
So., 15.11.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - SC Peckeloh
So., 15.11.26 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SF Ostinghausen
15. Spieltag
So., 29.11.26 15:00 Uhr SC Herford - FC Kaunitz
So., 29.11.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - VfL Theesen
So., 29.11.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SV Rödinghausen II
So., 29.11.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - FC RW Kirchlengern
So., 29.11.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Rot Weiss Ahlen
So., 29.11.26 15:00 Uhr Lüner SV - DJK GW Nottuln
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Mesum - FC Nordkirchen
So., 29.11.26 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - FSC Rheda
16. Spieltag
So., 06.12.26 15:00 Uhr FC Kaunitz - FSC Rheda
So., 06.12.26 15:00 Uhr Lüner SV - FC Nordkirchen
So., 06.12.26 15:00 Uhr SF Ostinghausen - DJK GW Nottuln
So., 06.12.26 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - Rot Weiss Ahlen
So., 06.12.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - FC RW Kirchlengern
So., 06.12.26 15:00 Uhr SC Peckeloh - SV Rödinghausen II
So., 06.12.26 15:00 Uhr SC Herford - VfL Theesen
So., 06.12.26 15:00 Uhr SV Mesum - SuS Neuenkirchen
17. Spieltag
So., 21.02.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SC Herford
So., 21.02.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SuS Bad Westernkotten
So., 21.02.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - Eintracht Ahaus
So., 21.02.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SF Ostinghausen
So., 21.02.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - Lüner SV
So., 21.02.27 15:00 Uhr FSC Rheda - SV Mesum
So., 21.02.27 15:00 Uhr VfL Theesen - FC Kaunitz
So., 21.02.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SC Peckeloh
18. Spieltag
So., 28.02.27 15:00 Uhr VfL Theesen - FSC Rheda
So., 28.02.27 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - FC Nordkirchen
So., 28.02.27 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - DJK GW Nottuln
So., 28.02.27 15:00 Uhr SC Peckeloh - Rot Weiss Ahlen
So., 28.02.27 15:00 Uhr SC Herford - FC RW Kirchlengern
So., 28.02.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - SV Rödinghausen II
So., 28.02.27 15:00 Uhr Lüner SV - SV Mesum
So., 28.02.27 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SuS Neuenkirchen
19. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SC Herford
So., 07.03.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SC Peckeloh
So., 07.03.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SuS Bad Westernkotten
So., 07.03.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - Eintracht Ahaus
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Mesum - SF Ostinghausen
So., 07.03.27 15:00 Uhr FSC Rheda - Lüner SV
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - VfL Theesen
So., 07.03.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - FC Kaunitz
20. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - FSC Rheda
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Peckeloh - FC Nordkirchen
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Herford - DJK GW Nottuln
So., 14.03.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - Rot Weiss Ahlen
So., 14.03.27 15:00 Uhr VfL Theesen - FC RW Kirchlengern
So., 14.03.27 15:00 Uhr SF Ostinghausen - Lüner SV
So., 14.03.27 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SV Mesum
So., 14.03.27 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SuS Neuenkirchen
21. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SC Herford
So., 21.03.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SC Peckeloh
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Mesum - SuS Bad Westernkotten
So., 21.03.27 15:00 Uhr Lüner SV - Eintracht Ahaus
So., 21.03.27 15:00 Uhr FSC Rheda - SF Ostinghausen
So., 21.03.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - VfL Theesen
So., 21.03.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - FC Kaunitz
So., 21.03.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SV Rödinghausen II
22. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - FC Nordkirchen
So., 04.04.27 15:00 Uhr VfL Theesen - DJK GW Nottuln
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - Rot Weiss Ahlen
So., 04.04.27 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SF Ostinghausen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - Lüner SV
So., 04.04.27 15:00 Uhr SC Peckeloh - SV Mesum
So., 04.04.27 15:00 Uhr SC Herford - SuS Neuenkirchen
So., 04.04.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - FSC Rheda
23. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Mesum - SC Herford
So., 11.04.27 15:00 Uhr Lüner SV - SC Peckeloh
So., 11.04.27 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SuS Bad Westernkotten
So., 11.04.27 15:00 Uhr FSC Rheda - Eintracht Ahaus
So., 11.04.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - FC RW Kirchlengern
So., 11.04.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SV Rödinghausen II
So., 11.04.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - VfL Theesen
So., 11.04.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - FC Kaunitz
24. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - FSC Rheda
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - FC Nordkirchen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - Eintracht Ahaus
So., 18.04.27 15:00 Uhr SC Peckeloh - SF Ostinghausen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SC Herford - Lüner SV
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - SV Mesum
So., 18.04.27 15:00 Uhr VfL Theesen - SuS Neuenkirchen
So., 18.04.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - DJK GW Nottuln
25. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr SF Ostinghausen - SC Herford
So., 25.04.27 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SC Peckeloh
So., 25.04.27 15:00 Uhr FSC Rheda - SuS Bad Westernkotten
So., 25.04.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - Rot Weiss Ahlen
So., 25.04.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - FC RW Kirchlengern
So., 25.04.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - SV Rödinghausen II
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Mesum - VfL Theesen
So., 25.04.27 15:00 Uhr Lüner SV - FC Kaunitz
26. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - FSC Rheda
So., 02.05.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - FC Nordkirchen
So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Peckeloh - SuS Bad Westernkotten
So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Herford - Eintracht Ahaus
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - SF Ostinghausen
So., 02.05.27 15:00 Uhr VfL Theesen - Lüner SV
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SV Mesum
So., 02.05.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - SuS Neuenkirchen
27. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - SC Herford
So., 09.05.27 15:00 Uhr FSC Rheda - SC Peckeloh
So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - DJK GW Nottuln
So., 09.05.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - Rot Weiss Ahlen
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Mesum - FC RW Kirchlengern
So., 09.05.27 15:00 Uhr Lüner SV - SV Rödinghausen II
So., 09.05.27 15:00 Uhr SF Ostinghausen - VfL Theesen
So., 09.05.27 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - FC Kaunitz
28. Spieltag
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - FSC Rheda
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SC Herford - SC Peckeloh
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - SuS Bad Westernkotten
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr VfL Theesen - Eintracht Ahaus
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SF Ostinghausen
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SV Mesum
Mo., 17.05.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - SuS Neuenkirchen
Mo., 17.05.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - Lüner SV
29. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Herford - FSC Rheda
So., 23.05.27 15:00 Uhr SuS Neuenkirchen - FC Nordkirchen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Mesum - DJK GW Nottuln
So., 23.05.27 15:00 Uhr Lüner SV - Rot Weiss Ahlen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SF Ostinghausen - FC RW Kirchlengern
So., 23.05.27 15:00 Uhr Eintracht Ahaus - SV Rödinghausen II
So., 23.05.27 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - VfL Theesen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SC Peckeloh - FC Kaunitz
30. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Kaunitz - SC Herford
So., 30.05.27 15:00 Uhr VfL Theesen - SC Peckeloh
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Rödinghausen II - SuS Bad Westernkotten
So., 30.05.27 15:00 Uhr Rot Weiss Ahlen - SF Ostinghausen
So., 30.05.27 15:00 Uhr DJK GW Nottuln - Lüner SV
So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Nordkirchen - SV Mesum
So., 30.05.27 15:00 Uhr FSC Rheda - SuS Neuenkirchen
So., 30.05.27 15:45 Uhr FC RW Kirchlengern - Eintracht Ahaus