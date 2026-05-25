Westfalenliga-Aufstieg: Der SC Herford ist wieder da!

– Foto: Milena Scherf

Nach zwei bitteren Abstiegen in Folge steigt der Traditionsverein wieder in die Westfalenliga auf – und schafft damit die Rückkehr in jene Liga, der man noch bis 2022 acht Jahre lang angehört hatte.

Dabei schien der SC Herford vor nicht allzu langer Zeit am sportlichen Tiefpunkt angekommen zu sein. 2022 folgte zunächst der Abstieg aus der Westfalenliga in die Landesliga, nur ein Jahr später der nächste Rückschlag mit dem Gang in die Bezirksliga. Für einen Club mit einer Geschichte bis in die 2. Bundesliga Nord der 70er- und 80er-Jahre hinein war dies ein Szenario, das viele lange nicht für möglich gehalten hatten.

Maßgeblichen Anteil daran hatte Topscorer Markus Esko, der vergangenen Saison noch beim Regionalligisten FC Gütersloh aktiv, avancierte zum Unterschiedsspieler der Herforder. Mit 27 Treffern – Stand vorletzter Spieltag zugleich Ligabestwert – führte er seine Mannschaft immer wieder zu wichtigen Erfolgen.

Doch die Herforder meldeten sich zurück. Nach einer durchwachsenen Anfangsphase entwickelte sich die Mannschaft von Trainer Daseking im Saisonverlauf der Saison 2025/26 zunehmend zum Spitzenteam der Liga. Eine Aufholjagd, an die der Coach bereits früh in Interviews geglaubt hatte, mündete schließlich im direkten Aufstieg.

Auch das bittere Pokalaus gegen den Bezirksligisten SG FA Herringhausen/Eickum brachte den SC nicht aus dem Tritt. Besonders die Schlussphase der Saison unterstrich die Ambitionen der Herforder eindrucksvoll: 14 Treffer in den letzten drei Ligaspielen ebneten endgültig den Weg zurück in die sechsthöchste Spielkasse Deutschlands.

Die Freude über den Erfolg ist innerhalb des Vereins entsprechend groß. Vorsitzende Milena Scherf betonte nach dem feststehenden Titelgewinn, wie überraschend die Entwicklung noch zur Winterpause gewesen sei: Man sei „wahnsinnig stolz auf die Leistung der Mannschaft“, zum damaligen Zeitpunkt habe kaum jemand damit gerechnet, bereits am vorletzten Spieltag Meister zu sein. Besonders hob sie den Einsatz der Spieler hervor: „Jeder Spieler hat wirklich gekämpft.“

Gefiert wurde anschließend ausgiebig. Bereits auf der Rückfahrt im Bus habe die Mannschaft den Erfolg gefeiert, ehe der Abend nach der Übergabe der Meisterschale durch Staffelleiter Kai Rieke seinen Ausklang fand.

Ein letzter Höhepunkt steht dennoch noch bevor: Am 31. Mai empfängt der SC Herford den Hövelhofer SV im historischen Jahnstadion Herford. Sportlich geht es für die Gastgeber zwar um nichts mehr, doch die Motivation dürfte dennoch groß sein. Es soll das, so die Hoffnung im Herforder Lager, vorerst letzte Landesligaspiel für lange Zeit werden.