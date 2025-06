Westfalenliga-Aufsteiger hat Staffelwunsch - Erfüllung kaum möglich

Nach dem einjährigen Intermezzo in der Spielzeit 2023/24 in der Westfalenliga Staffel 1, traditionell im Nordosten Westfalens beheimatet, möchte Plechaty in der anstehenden Saison mit seiner Truppe Richtung Ruhrgebiet in der Staffel 2 fahren. Ein entsprechender Antrag wurde beim Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) gestellt. Ob die Erfüllung tatsächlich realistisch ist, erscheint aber fraglich.

Nach dem Aufstieg im Sommer 2023 über das damalige Vizemeister-Entscheidungsspiel gelang nun die Meisterschaft in der Landesliga Staffel 4. Seit dem 12. Spieltag hatte der FC Nordkirchen durchgängig auf Platz 1 gestanden. In der Lokalpresse " Ruhr Nachrichten " verkündet Coach Mario Plechaty, dass es einen klaren Staffelwunsch gibt.

Vor zwei Jahren gab es für Nordkirchen in der Staffel 1 noch zahlreiche Konkurrenten in der Nähe. Doch die Hammer SpVg, die SG Bockum-Hövel und der TuS Haltern spielen nur noch in der Landesliga. Auch der Münsteraner Verein TuS Hiltrup hat sich als Meister in die Oberliga verabschiedet. Als "Nachbarschaftsduelle" verbleiben höchstens noch Westfalia Kinderhaus und GW Nottuln.

Plechaty sagt daher: „Die Staffel 1 ist von den Anlagen her zwar die bessere Liga. Aber dann ist da die riesige Entfernung zu den Auswärtsspielen. Der Aufwand und die Kosten sind viel größer. Und Derbys haben wir in der Staffel 1 mittlerweile auch nicht mehr so viele."