Westfalenliga 2 - die Winterfahrpläne mit Ergebnissen

Viel Zeit, um sich ausreichend für die Rückrunde einzuspielen.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller bekannten Testspiele:
Hinweis: Alle Ergebnisse aus Sicht der Westfalenligisten
DJK TuS Hordel
DO, 15. Januar, 19 Uhr (A) - VfL Bochum II (RL) 0:1
FR, 16. Januar, 18 Uhr (H) - SC Velbert (OL) 1:2 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)
FR, 16. Januar, 20 Uhr (H) - ASC 09 Dortmund (OL) 2:0 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)
SO, 18. Januar (H) - SV Wanne 11 (LL) 7:0 (Spiel um Platz 3, Heinrichs-Cup)
FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL)
DI, 3. Februar, 19.30 Uhr (H) - Wuppertaler SV (RL)
SA, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SV Dorsten-Hardt (LL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - SC Westfalia Kinderhaus (WL)
SpVgg Horsthausen
3./4. Januar Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal
DI, 20. Januar, 19 Uhr (A) - Türkspor Dortmund (OL)
SO, 25. Janaur, 15.15 Uhr (A) - FC Roj (LL)
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - SF Wanne-Eickel (LL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - FC Altenbochum (LL)
SA, 14. Februar, 16 Uhr (A) - BV Herne-Süd (LL) (Kreispokal)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL)
DSC Wanne-Eickel
21. Dezember Vest-Cup
27. Dezember Hertener Mitternachtscup
3. Januar Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal
MI, 14. Januar, 19 Uhr (H) - Türkspor Dortmund (OL) 2:0
SA, 17. Januar, 14 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (OL) 1:4
SO, 25. Januar, 14 Uhr (H) - Adler Frintrop (OL)
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - TuS Harpen (LL)
SO, 8. Februar,14.30 Uhr (A) - VfB Kirchhellen (BL)
SO, 15. Februar, 14.30 Uhr (A) - FC Marl (LL)
Holzwickeder SC
DO, 15. Januar, 19.15 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL) 0:4
SO, 25. Januar, 14 Uhr (A) - BV Herne-Süd (LL)
SA, 31. Januar, 14 Uhr (H) - Hombrucher SV (LL)
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - BSV Menden (LL)
SO, 15. Februar, 14 Uhr (H) - SpVg Hagen 11 (LL)
TuS Erndtebrück
SO, 4. Januar Röhrtal Charity Cup
SA, 24. Januar, 15 Uhr (H) - Germania Salchendorf (LL)
SA, 31. Janaur, 13 Uhr (A) - MSV Duisburg U19
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Frechen 20 (OL)
SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - TSV Weißtal (LL)
BSV Schüren
27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL)
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SG Wattenscheid 09 (OL)
SA, 31. Januar, 17.30 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SC Verl II (OL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - Werner SC (LL)
Vestia Disteln
26./27. Dezember HSM Herten
SO, 25. Januar, 14.30 Uhr (H) - VfL Senden (LL)
DI, 27. Januar, 19 Uhr (A) - Firtinaspor Herne (KLA)
SO, 1. Februar, 15.15 Uhr (H) - FC 96 Recklinghausen (BL)
SO, 8. Feburar, 15.15 Uhr (H) - SV Wanne 11 (LL)
SA, 14. Februar, 13 Uhr (A) - GW Nottuln (WL)
FC Iserlohn
3. Januar HSM Iserlohn
SO, 18. Januar, 15 Uhr (A) - SC Neheim (LL) 1:3
SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (H) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL)
SO, 1. Februar, 13 Uhr (H) - Hombrucher SV (LL)
SO, 14. Februar, 15 Uhr (A) - SV Westfalia Soest (WL)
Westfalia Herne
21. Dezember Vest-Cup
3. Januar Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal
FR, 9. Januar, 19 Uhr (A) - DJK BW Mintard (LL) 5:5
SA, 17. Januar, 18 Uhr (H) - TuS Stockum (BL) 11:0
SA, 24. Janaur, 15.30 Uhr (H) - SV Schermbeck (OL)
SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (H) - GW Nottuln (WL)
SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - FC Marl (LL)
FR, 13. Februar, 19.15 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (OL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - VfB Hüls (BL)
RSV Meinerzhagen
27. Dezember Kiersper Sparkassen-Pokal
2. Januar Werner-Schulze-Cup
10. Januar Provinzial-Hegemann-Cup
SA, 17. Januar, 15 Uhr (A) - TuS Ennepetal (OL) 1:1
18. Januar Suvicom Cup
DI, 20. Januar, 19 Uhr (H) - FC Lennestadt (LL)
SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL)
SO, 1. Februar, 13.30 Uhr (A) - SV Hohenlimburg (LL)
SO, 8. Februar, 13 Uhr (H) - SV 04 Attendorn (LL)
SA, 14. Februar, 15 Uhr (H) - Germania Salchendorf (LL)
SC Obersprockhövel
MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (H) - TuS Ennepetal (OL) 0:5
SO, 18. Januar, 15 Uhr (A) - TSG Sprockhövel (OL) 1:3
SO, 25. Janaur, 15 Uhr (H) - SF Niederwenigern (OL)
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - BV Herne-Süd (LL)
SO, 15. Februar, 15.15 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL)
Wacker Obercastrop
21. Dezember Teamsah Cup
23. Dezember Foconis-Hallen-Cup
3. Januar HSM Castrop-Rauxel
SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - FC Marl (LL)
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - SV Wanne 11 (LL) (Kreispokal)
MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (H) - SpVg BG Schwerin (BL)
SO, 8. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC Roj (LL)
SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL)
Concordia Wiemelhausen
SA, 17. Januar, 15 Uhr - KFC Uerdingen (OL) 1:2 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)
SA, 17. Januar, 16 Uhr - SV Wanne 11 (LL) 0:1 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)
SO, 18. Januar, 11 Uhr - SC Velbert (OL) 7:9 n. E. (5:5) (Spiel um Platz 5, Heinrichs-Cup)
DO, 29. Januar, 19.30 Uhr (H) - SV SW Lembeck (LL)
SO, 1. Februar, 15.15 Uhr (H) - SuS Kaiserau (LL)
DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (A) - RW Stiepel (KLA)
SO, 8. Februar, 15.15 Uhr (H) - Königsborner SV (LL)
SO, 15. Februar, 15.15 Uhr (H) - TuS Harpen (LL)
SpVg Hagen 11
3. Januar Provinzial Cup Sallermann
10. Januar Sparkassen Masters Hagen
FR, 23. Januar, 19 Uhr (A) - FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL)
SO, 1. Februar, 16 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL)
SO, 15. Februar, 14 Uhr (A) - Holzwickeder SC (WL)
FC Brünninghausen
27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
SO, 18. Januar, 15.30 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL) 2:3
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - TSC Eintracht Dortmund U19
MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (A) - VfB Westhofen (BL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - Westfalia Huckarde (BL)
DO, 12. Februar, 19.30 Uhr (A) - Dortmunder Löwen (BL)
SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL)
SSV Buer
27. Dezember Hertener Mitternachtscup
28. Dezember/3. Januar HSM Gelsenkirchen
DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL) 1:2
SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - Firtinaspor Herne (BL) 2:3
SA, 24. Januar, 18 Uhr (A) - Westfalia Dortmund (KLA)
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SV SW Lembeck (LL)
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - FC Roj (LL)
SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - SV RW Deuten (LL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SV Sodingen (LL)