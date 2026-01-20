Westfalenliga 2 - die Winterfahrpläne mit Ergebnissen

Hinweis: Alle Ergebnisse aus Sicht der Westfalenligisten

FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller bekannten Testspiele:

Viel Zeit, um sich ausreichend für die Rückrunde einzuspielen.

3./4. Januar Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal DI, 20. Januar, 19 Uhr (A) - Türkspor Dortmund (OL) SO, 25. Janaur, 15.15 Uhr (A) - FC Roj (LL) SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - SF Wanne-Eickel (LL) SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - FC Altenbochum (LL) SA, 14. Februar, 16 Uhr (A) - BV Herne-Süd (LL) (Kreispokal) SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL)

DSC Wanne-Eickel

21. Dezember Vest-Cup

27. Dezember Hertener Mitternachtscup

3. Januar Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal

MI, 14. Januar, 19 Uhr (H) - Türkspor Dortmund (OL) 2:0

SA, 17. Januar, 14 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (OL) 1:4

SO, 25. Januar, 14 Uhr (H) - Adler Frintrop (OL)

SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - TuS Harpen (LL)

SO, 8. Februar,14.30 Uhr (A) - VfB Kirchhellen (BL)

SO, 15. Februar, 14.30 Uhr (A) - FC Marl (LL)

Holzwickeder SC

DO, 15. Januar, 19.15 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL) 0:4

SO, 25. Januar, 14 Uhr (A) - BV Herne-Süd (LL)

SA, 31. Januar, 14 Uhr (H) - Hombrucher SV (LL)

SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - BSV Menden (LL)

SO, 15. Februar, 14 Uhr (H) - SpVg Hagen 11 (LL)

TuS Erndtebrück

SO, 4. Januar Röhrtal Charity Cup

SA, 24. Januar, 15 Uhr (H) - Germania Salchendorf (LL)

SA, 31. Janaur, 13 Uhr (A) - MSV Duisburg U19

SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Frechen 20 (OL)

SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - TSV Weißtal (LL)

BSV Schüren

27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund

FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL)

SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SG Wattenscheid 09 (OL)

SA, 31. Januar, 17.30 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL)

SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SC Verl II (OL)

SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - Werner SC (LL)

Vestia Disteln

26./27. Dezember HSM Herten

SO, 25. Januar, 14.30 Uhr (H) - VfL Senden (LL)

DI, 27. Januar, 19 Uhr (A) - Firtinaspor Herne (KLA)

SO, 1. Februar, 15.15 Uhr (H) - FC 96 Recklinghausen (BL)

SO, 8. Feburar, 15.15 Uhr (H) - SV Wanne 11 (LL)

SA, 14. Februar, 13 Uhr (A) - GW Nottuln (WL)

FC Iserlohn

3. Januar HSM Iserlohn

SO, 18. Januar, 15 Uhr (A) - SC Neheim (LL) 1:3

SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (H) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL)

SO, 1. Februar, 13 Uhr (H) - Hombrucher SV (LL)

SO, 14. Februar, 15 Uhr (A) - SV Westfalia Soest (WL)

Westfalia Herne

21. Dezember Vest-Cup

3. Januar Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal

FR, 9. Januar, 19 Uhr (A) - DJK BW Mintard (LL) 5:5

SA, 17. Januar, 18 Uhr (H) - TuS Stockum (BL) 11:0

SA, 24. Janaur, 15.30 Uhr (H) - SV Schermbeck (OL)

SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (H) - GW Nottuln (WL)

SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - FC Marl (LL)

FR, 13. Februar, 19.15 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (OL)

SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - VfB Hüls (BL)

RSV Meinerzhagen

27. Dezember Kiersper Sparkassen-Pokal

2. Januar Werner-Schulze-Cup

10. Januar Provinzial-Hegemann-Cup

SA, 17. Januar, 15 Uhr (A) - TuS Ennepetal (OL) 1:1

18. Januar Suvicom Cup

DI, 20. Januar, 19 Uhr (H) - FC Lennestadt (LL)

SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL)

SO, 1. Februar, 13.30 Uhr (A) - SV Hohenlimburg (LL)

SO, 8. Februar, 13 Uhr (H) - SV 04 Attendorn (LL)

SA, 14. Februar, 15 Uhr (H) - Germania Salchendorf (LL)

SC Obersprockhövel

MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (H) - TuS Ennepetal (OL) 0:5

SO, 18. Januar, 15 Uhr (A) - TSG Sprockhövel (OL) 1:3

SO, 25. Janaur, 15 Uhr (H) - SF Niederwenigern (OL)

SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL)

SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - BV Herne-Süd (LL)

SO, 15. Februar, 15.15 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL)

Wacker Obercastrop

21. Dezember Teamsah Cup

23. Dezember Foconis-Hallen-Cup

3. Januar HSM Castrop-Rauxel

SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - FC Marl (LL)

SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - SV Wanne 11 (LL) (Kreispokal)

MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (H) - SpVg BG Schwerin (BL)

SO, 8. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC Roj (LL)

SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL)

Concordia Wiemelhausen

SA, 17. Januar, 15 Uhr - KFC Uerdingen (OL) 1:2 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)

SA, 17. Januar, 16 Uhr - SV Wanne 11 (LL) 0:1 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)

SO, 18. Januar, 11 Uhr - SC Velbert (OL) 7:9 n. E. (5:5) (Spiel um Platz 5, Heinrichs-Cup)

DO, 29. Januar, 19.30 Uhr (H) - SV SW Lembeck (LL)

SO, 1. Februar, 15.15 Uhr (H) - SuS Kaiserau (LL)

DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (A) - RW Stiepel (KLA)

SO, 8. Februar, 15.15 Uhr (H) - Königsborner SV (LL)

SO, 15. Februar, 15.15 Uhr (H) - TuS Harpen (LL)

SpVg Hagen 11

3. Januar Provinzial Cup Sallermann

10. Januar Sparkassen Masters Hagen

FR, 23. Januar, 19 Uhr (A) - FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL)

SO, 1. Februar, 16 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL)

SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL)

SO, 15. Februar, 14 Uhr (A) - Holzwickeder SC (WL)

FC Brünninghausen

27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund

SO, 18. Januar, 15.30 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL) 2:3

SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - TSC Eintracht Dortmund U19

MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (A) - VfB Westhofen (BL)

SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - Westfalia Huckarde (BL)

DO, 12. Februar, 19.30 Uhr (A) - Dortmunder Löwen (BL)

SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL)

SSV Buer

27. Dezember Hertener Mitternachtscup

28. Dezember/3. Januar HSM Gelsenkirchen

DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL) 1:2

SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - Firtinaspor Herne (BL) 2:3

SA, 24. Januar, 18 Uhr (A) - Westfalia Dortmund (KLA)

SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SV SW Lembeck (LL)

SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - FC Roj (LL)

SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - SV RW Deuten (LL)

SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SV Sodingen (LL)