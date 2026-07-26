Westfalenliga 2: Die Sommerfahrpläne mit allen Ergebnissen

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– Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

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Bis zum Auftakt am 9. August stehen wieder zahlreiche Testspiele auf dem Programm.

FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht der Sommerfahrpläne:

(Alle Ergebnisse aus Sicht der Westfalenligisten)