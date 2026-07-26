Westfalenliga 2: Die Sommerfahrpläne mit allen Ergebnissen

Bis zum Auftakt am 9. August stehen wieder zahlreiche Testspiele auf dem Programm.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht der Sommerfahrpläne:
(Alle Ergebnisse aus Sicht der Westfalenligisten)
FC Iserlohn
SO, 5. Juli, 15.30 Uhr (H) - KF Sharri (BL) 2:1
SO, 12. Juli, 15.30 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL) 4:2
FR, 17. Juli, 19.30 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL) 0:9
SO, 19. Juli, 14 Uhr (A) - RW Ahlen (WL) 1:3
DO, 23. Juli, 20.30 Uhr (A) - TuS Germania Lohauserholz (BL) (Urlaubsguru Cup)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL) 0:0
DI, 28. Juli, 18.30 Uhr (A) - Königsborner SV (LL) (Urlaubsguru Cup)
SA, 1. August - Finaltag Urlaubsguru Cup
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL) (Westfalenpokal)
Wacker Obercastrop
DI-SO, 7.-12. Juli - Katzenbusch Sommercup (Platz 1)
SO, 19. Juli, 15.30 Uhr (H) - FC Marl (LL) 4:1
MI, 22. Juli, 19.30 Uhr (H) - VfB Homberg (OL) 1:5
SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - SV Schermbeck (OL) 2:3
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - FC 96 Recklinghausen (LL) 3:2
MI, 29. Juli, 19 Uhr (H) - RW Essen II (LL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL)
DSC Wanne-Eickel
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SV Wanne 11 (LL) 2:2
DO, 9. Juli, 19 Uhr (H) - Westfalia Huckarde (BL) 3:2
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - FC Marl (LL) 2:1
SA, 18. Juli, 15 Uhr (A) - KFC Uerdingen (OL) 0:5
SO, 19. Juli, 15 Uhr (H) - SV Dorsten-Hardt (LL) 1:6
DO, 23. Juli, 19 Uhr (H) - VfL Bochum II (RL) 0:3
DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - SV Holsterhausen (KLA)
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - BW Dingden (OL)
SV Vestia Disteln
SO, 5. Juli, 15.15 Uhr (H) - FC Schalke 04 U19 1:0
SA, 11. Juli - Hertener Stadtmeisterschaft (Platz 2)
DI, 14. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Hüls (BL) 3:1
SO, 19. Juli, 13 Uhr (A) - FC 96 Recklinghausen (LL) 2:1
DO, 23. Juli, 19 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL) 3:1
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL) abgesagt
MI, 29. Juli, 19.30 Uhr (A) - SV Schermbeck (OL)
SO, 2. August, 15.15 Uhr (H) - SV RW Deuten (LL)
SpVg Hagen 11
MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (A) - SG Finnentrop/Bamenohl (WL) 1:1
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - ASSV Letmathe (BL) 3:1
MI, 15. Juli, 20 Uhr (A) - SV Ararat Gevelsberg (BL) 7:0
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - SV Hohenlimburg (LL) 1:3
DO, 23. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL) 2:0
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL) 2:2
DO, 30. Juli, 20 Uhr (H) - Vatanspor Hemer
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SV Westfalia Soest (LL) abgesagt
SSV Buer
SO, 28. Juli, 15 Uhr (A) - Türkiyemspor Bochum (BL) 2:1
SO, 5. Juli, 15 Uhr (A) - FC Marl (LL) 4:1
FR, 10. Juli, 19.30 Uhr (H) - SC Oberhausen (BL) 0:2 (1. Glück auf Cup)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - FC Kray (LL) 4:3 (1. Glück auf Cup)
MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - Erler SV (BL) 1:0 (Viertelfinale 1. Glück auf Cup)
FR, 17. Juli, 19 Uhr (A) - SV Horst-Emscher (BL) 6:4 n. E. (2:2) (Halbfinale 1. Glück auf Cup)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - Vogelheimer SV (BL) 3:4 (Finale 1. Glück auf Cup)
DI, 21. Juli, 19.15 Uhr (A) - ETB SW Essen (OL) 3:3
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - SV RW Deuten (LL) 0:1
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - SC Altenrheine (LL) (Westfalenpokal)
Holzwickeder SC
FR, 3. Juli, 19 Uhr (A) - ASSV Letmathe (BL) 3:0
MI, 8. Juli, 19 Uhr (A - ASC 09 Dortmund (OL) 0:2
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (OL) 0:5
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL) 3:1
SA, 25. Juli, 15 Uhr (A) - RW Ahlen (WL) 1:0
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - MSC Holzwickede (KLB) 1:0 (Kreispokal)
SA, 1. August, 14 Uhr (H) - TSV Victoria Clarholz (OL) (Westfalenpokal)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - SV Preußen Lünen (KLA) (Kreispokal)
Germania Salchendorf
FR, 3. Juli (H) - TSV Weißtal (LL) 4:1 (Germanen Cup)
FR, 3. Juli (H) - TuS Erndtebrück (WL) 0:2 (Germanen Cup)
SO, 5. Juli (H) - TSV Weißtal (LL) 5:2 (Spiel um Platz 3 Germanen Cup)
MI, 8. Juli, 19 Uhr (H) - VSV Wenden (BL) 2:3
SA, 11. Juli, 15.30 Uhr (A) - FV Breidenbach (VL) 5:3
MI, 15. Juli, 19 Uhr (H) - Sportfreunde Siegen U19 abgesagt
SA, 18. Juli, 15 Uhr (A) - TuS Sundern (LL) abgesagt
SA, 25. Juli, 15 Uhr (A) - TuS Marialinden (LL) abgesagt
SO, 2. August - ggf. Testspiel im Trainingslager
SG Finnentrop/Bamenohl
MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (H) - SpVg Hagen 11 (WL) 1:1
DO, 9. Juli, 19.30 Uhr (H) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL) 3:1
MI, 15. Juli, 19 Uhr (H) - RW Hünsborn (LL) 5:2
SA, 18. Juli, 15.30 Uhr (H) - FC Altenhof (BL) 4:2
SA, 25. Juli, 15 Uhr (A) - SpVg Schonnebeck (OL) 2:6
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - SG Bödefeld/Henne-Rartal (LL) 2:3
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - FC Iserlohn (WL) (Westfalenpokal)
FC Roj
SO, 5. Juli, 15 Uhr (A) - TuS Heven (BL) 4:0
SO, 12. Juli, 16 Uhr (H) - SV Westfalia Rhynern (RL) 1:1
MI, 15. Juli, 19.30 Uhr (A) - Kirchhörder SC (LL) 5:1
DI, 21. Juli, 19.30 Uhr (H) - Lüner SV (WL) 4:5
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - ASK Ahlen (LL) 0:0
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - Concordia Wiemelhausen (WL) (Westfalenpokal)
VfL Kamen
DO, 16. Juli, 19.30 Uhr (H) - DJK TuS Hordel (OL) 0:5
SO, 19. Juli, 15 Uhr (H) - Firtinaspor Herne (BL) 2:3
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - BV Lünen (KLB) 9:0 (Kreispokal)
SA, 1. August, 15 Uhr (A) - VfL Senden (LL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - Königsborner SV (LL) (Kreispokal)
Concordia Wiemelhausen
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SC Weitmar 45 (BL) 3:0
SO, 12. Juli, 15.15 Uhr (H) - DJK Adler Frintrop (OL) 0:3
FR-SO, 17. bis 19. Juli - Platz 2 beim Fischer & Söhne Cup (beim FC Altenbochum)
SO, 26. Juli, 15.15 Uhr (H) - SV Dorsten-Hardt (LL) 3:2
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - FC Roj (WL) (Westfalenpokal)
SC Obersprockhövel
MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (A) - TSG Sprockhövel II (BL) 4:1
SA, 11. Juli, 15 Uhr (H) - TuS Harpen (LL) 2:1
SA, 18. Juli, 15 Uhr (H) - TSG Sprockhövel (OL) 2:4
MI, 22. Juli, 19.30 Uhr (A) - SC Velbert (OL) 0:2
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - FC BG Castrop-Rauxel (BL) 7:0
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SV Hohenlimburg (LL)
TuS Erndtebrück
FR, 3. Juli (A) - Germania Salchendorf (WL) 2:0 (Germanen Cup in Salchendorf)
FR, 3. Juli (A) - TSV Weißtal (LL) 3:0 (Germanen Cup in Salchendorf)
SO, 5. Juli (A) - Sportfreunde Siegen (RL) 0:3 (Finale Germanen Cup)
MI, 8. Juli, 19 Uhr (H) - Sportfreunde Siegen U19 4:4
SO, 12. Juli, 14 Uhr (H) - TSV Steinbach Haiger II (OL) 1:0
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - Stadtallendorf (OL) 0:3
SA, 18. Juli, 15 Uhr (A) - Hessen Kassel II (OL) 1:1
SA, 25. Juli, 14 Uhr (H) - SG Mudersbach/Brachbach (BL) abgesagt
SO, 2. August, 15.30 Uhr (A) - Kirchhörder SC (LL) (Westfalenpokal)
BSV Schüren
DO, 2. Juli, 19.30 Uhr (A) - SV Westfalia Rhynern (RL) 0:5
SO, 12. Juli, 18 Uhr (A) - Westfalia Dortmund (BL) 1:0 (Hecker Cup)
SO, 19. Juli, 18 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL) 1:0 (Hecker Cup)
MI, 22. Juli, 19.30 Uhr (A) - SV Brackel 06 (LL) 3:5 (Viertelfinale Hecker Cup)
DI, 28. Juli, 19 Uhr (H) - KF Sharri (BL)
FR, 31. Juli, 19.30 Uhr (A) - SG Bödefeld/Henne-Rartal (LL) (Westfalenpokal)
Türkspor Dortmund
SO, 5. Juli, 15 Uhr (A) - SG Gahmen (BL) 1:4
SO, 12. Juli, 15.15 Uhr (H) - SV Hohenlimburg (LL) 3:6
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - SV Westrich (LL) 2:3
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SC Peckeloh (WL) (Westfalenpokal)