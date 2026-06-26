Westfalenliga 2: Die Sommerfahrpläne 2026/27

– Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht der bislang bekannten Sommerfahrpläne:

Bis zum Auftakt am 9. August stehen wieder zahlreiche Testspiele auf dem Programm.

SO, 5. Juli, 15.30 Uhr (H) - KF Sharri (BL) SO, 12. Juli, 15.30 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL) FR, 17. Juli, 19.30 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL) SO, 19. Juli, 14 Uhr (A) - RW Ahlen (WL) DO, 23. Juli, 20.30 Uhr (A) - TuS Germania Lohauserholz (BL) (Urlaubsguru Cup) SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL) DI, 28. Juli, 18.30 Uhr (A) - Königsborner SV (LL) (Urlaubsguru Cup) SA, 1. August - Finaltag Urlaubsguru Cup

DI, 7. Juli - Katzenbusch Sommercup SO, 12. Juli - Finaltag Katzenbusch Sommercup SO, 19. Juli, 15.30 Uhr (H) - FC Marl (LL) MI, 22. Juli, 19.30 Uhr (H) - VfB Homberg (OL) SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - SV Schermbeck (OL) SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - FC 96 Recklinghausen (LL) MI, 29. Juli, 19 Uhr (H) - RW Essen II (LL)

DSC Wanne-Eickel

SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SV Wanne 11 (LL)

DO, 9. Juli, 19 Uhr (H) - DJK BW Huckarde (KLA)

SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - FC Marl (LL)

SO, 19. Juli, 15 Uhr (H) - SV Dorsten-Hardt (LL)

DO, 23. Juli, 19 Uhr (H) - VfL Bochum II (RL)

SO, 2. August, 15 Uhr (H) - BW Dingden (OL)

SV Vestia Disteln

SO, 5. Juli, 15.15 Uhr (H) - FC Schalke 04 U19

DI, 14. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Hüls (BL)

SO, 19. Juli, 13 Uhr (A) - FC 96 Recklinghausen (LL)

DO, 23. Juli, 19 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL)

SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL)

SO, 2. August, 15.15 Uhr (H) - SV RW Deuten (LL)

SpVg Hagen 11

MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (H) - SG Finnentrop/Bamenohl (WL)

SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - ASSV Letmathe (BL)

MI, 15. Juli, 20 Uhr (A) - SV Ararat Gevelsberg (BL)

SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - SV Hohenlimburg (LL)

DO, 23. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL)

SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL)

SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SV Westfalia Soest (LL)

SSV Buer

SO, 28. Juli, 15 Uhr (A) - Türkiyemspor Bochum (BL)

SO, 5. Juli, 15 Uhr (A) - FC Marl (LL)

FR, 10. Juli, 19.30 Uhr (H) - SC Oberhausen (BL) (1. Glück auf Cup)

SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - FC Kray (LL) (1. Glück auf Cup)

DI/MI, 14./15. Juli - Viertelfinale 1. Glück auf Cup

SO, 19. Juli, 15.15 Uhr (A) - SV Gelsenkirchen-Heßler (KLA)

SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - SV RW Deuten (LL)

Holzwickeder SC

FR, 3. Juli, 19 Uhr (A) - ASSV Letmathe (BL)

SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (OL)

SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL)

SA, 25. Juli, 15 Uhr (A) - RW Ahlen (WL)

SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - MSC Holzwickede (KLB) (Kreispokal)

Germania Salchendorf

FR, 3. Juli - Germanen Cup

SO, 5. Juli - Finaltag Germanen Cup

SA, 11. Juli, 15.30 Uhr (A) - FV Breidenbach (VL)

SG Finnentrop/Bamenohl

MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (A) - SpVg Hagen 11 (WL)

DO, 9. Juli, 19.30 Uhr (H) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL)

MI, 15. Juli, 19 Uhr (H) - RW Hünsborn (LL)

SA, 18. Juli, 15.30 Uhr (H) - FC Altenhof (BL)

FC Roj

SO, 5. Juli, 15 Uhr (A) - TuS Heven (BL)

SO, 12. Juli, 16 Uhr (H) - SV Westfalia Rhynern (RL)

DI, 21. Juli, 19.30 Uhr (H) - Lüner SV (WL)

VfL Kamen

SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - SV Hohenlimburg (LL)

DO, 16. Juli, 19.30 Uhr (H) - DJK TuS Hordel (OL)

SO, 19. Juli, 15 Uhr (H) - Firtinaspor Herne (BL)

Concordia Wiemelhausen

SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SC Weitmar 45 (BL)

SO, 12. Juli, 15.15 Uhr (H) - DJK Adler Frintrop (OL)

SO, 26. Juli, 15.15 Uhr (H) - SV Dorsten-Hardt (LL)

SC Obersprockhövel

SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SV Herbede (BL)

MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (A) - TSG Sprockhövel II (BL)

SA, 18. Juli, 15 Uhr (H) - TSG Sprockhövel (OL)

SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SV Hohenlimburg (LL)

TuS Erndtebrück

FR, 3. Juli - Germanen Cup

SO, 5. Juli - Finaltag Germanen Cup

SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - KSV Baunatal (OL)

BSV Schüren

SO, 12. Juli, 18 Uhr (A) - Westfalia Dortmund (BL) (Hecker Cup)

SO, 19. Juli, 18 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL) (Hecker Cup)

Türkspor Dortmund

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