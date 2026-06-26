Westfalenliga 2: Die Sommerfahrpläne 2026/27

Bis zum Auftakt am 9. August stehen wieder zahlreiche Testspiele auf dem Programm.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht der bislang bekannten Sommerfahrpläne:
FC Iserlohn
SO, 5. Juli, 15.30 Uhr (H) - KF Sharri (BL)
SO, 12. Juli, 15.30 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL)
FR, 17. Juli, 19.30 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL)
SO, 19. Juli, 14 Uhr (A) - RW Ahlen (WL)
DO, 23. Juli, 20.30 Uhr (A) - TuS Germania Lohauserholz (BL) (Urlaubsguru Cup)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL)
DI, 28. Juli, 18.30 Uhr (A) - Königsborner SV (LL) (Urlaubsguru Cup)
SA, 1. August - Finaltag Urlaubsguru Cup
Wacker Obercastrop
DI, 7. Juli - Katzenbusch Sommercup
SO, 12. Juli - Finaltag Katzenbusch Sommercup
SO, 19. Juli, 15.30 Uhr (H) - FC Marl (LL)
MI, 22. Juli, 19.30 Uhr (H) - VfB Homberg (OL)
SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - SV Schermbeck (OL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - FC 96 Recklinghausen (LL)
MI, 29. Juli, 19 Uhr (H) - RW Essen II (LL)
DSC Wanne-Eickel
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SV Wanne 11 (LL)
DO, 9. Juli, 19 Uhr (H) - DJK BW Huckarde (KLA)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - FC Marl (LL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (H) - SV Dorsten-Hardt (LL)
DO, 23. Juli, 19 Uhr (H) - VfL Bochum II (RL)
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - BW Dingden (OL)
SV Vestia Disteln
SO, 5. Juli, 15.15 Uhr (H) - FC Schalke 04 U19
DI, 14. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Hüls (BL)
SO, 19. Juli, 13 Uhr (A) - FC 96 Recklinghausen (LL)
DO, 23. Juli, 19 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL)
SO, 2. August, 15.15 Uhr (H) - SV RW Deuten (LL)
SpVg Hagen 11
MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (H) - SG Finnentrop/Bamenohl (WL)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - ASSV Letmathe (BL)
MI, 15. Juli, 20 Uhr (A) - SV Ararat Gevelsberg (BL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - SV Hohenlimburg (LL)
DO, 23. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL)
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SV Westfalia Soest (LL)
SSV Buer
SO, 28. Juli, 15 Uhr (A) - Türkiyemspor Bochum (BL)
SO, 5. Juli, 15 Uhr (A) - FC Marl (LL)
FR, 10. Juli, 19.30 Uhr (H) - SC Oberhausen (BL) (1. Glück auf Cup)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - FC Kray (LL) (1. Glück auf Cup)
DI/MI, 14./15. Juli - Viertelfinale 1. Glück auf Cup
SO, 19. Juli, 15.15 Uhr (A) - SV Gelsenkirchen-Heßler (KLA)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - SV RW Deuten (LL)
Holzwickeder SC
FR, 3. Juli, 19 Uhr (A) - ASSV Letmathe (BL)
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (OL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL)
SA, 25. Juli, 15 Uhr (A) - RW Ahlen (WL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - MSC Holzwickede (KLB) (Kreispokal)
Germania Salchendorf
FR, 3. Juli - Germanen Cup
SO, 5. Juli - Finaltag Germanen Cup
SA, 11. Juli, 15.30 Uhr (A) - FV Breidenbach (VL)
SG Finnentrop/Bamenohl
MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (A) - SpVg Hagen 11 (WL)
DO, 9. Juli, 19.30 Uhr (H) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL)
MI, 15. Juli, 19 Uhr (H) - RW Hünsborn (LL)
SA, 18. Juli, 15.30 Uhr (H) - FC Altenhof (BL)
FC Roj
SO, 5. Juli, 15 Uhr (A) - TuS Heven (BL)
SO, 12. Juli, 16 Uhr (H) - SV Westfalia Rhynern (RL)
DI, 21. Juli, 19.30 Uhr (H) - Lüner SV (WL)
VfL Kamen
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - SV Hohenlimburg (LL)
DO, 16. Juli, 19.30 Uhr (H) - DJK TuS Hordel (OL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (H) - Firtinaspor Herne (BL)
Concordia Wiemelhausen
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SC Weitmar 45 (BL)
SO, 12. Juli, 15.15 Uhr (H) - DJK Adler Frintrop (OL)
SO, 26. Juli, 15.15 Uhr (H) - SV Dorsten-Hardt (LL)
SC Obersprockhövel
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SV Herbede (BL)
MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (A) - TSG Sprockhövel II (BL)
SA, 18. Juli, 15 Uhr (H) - TSG Sprockhövel (OL)
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SV Hohenlimburg (LL)
TuS Erndtebrück
FR, 3. Juli - Germanen Cup
SO, 5. Juli - Finaltag Germanen Cup
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - KSV Baunatal (OL)
BSV Schüren
SO, 12. Juli, 18 Uhr (A) - Westfalia Dortmund (BL) (Hecker Cup)
SO, 19. Juli, 18 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL) (Hecker Cup)
Türkspor Dortmund
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