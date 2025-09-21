Westfalenliga 2 - der 7. Spieltag im Liveticker

Zum Auftakt des 7. Spieltags in der Westfalenliga Staffel 2 schlug der Holzwickeder SC den SV Wacker Obercastrop mit 3:1. In der zweiten Halbzeit war es durch den Anschlusstreffer der Gäste wieder spannend geworden. Erst in der Schlussphase konnte Joker Samy Smajlovic sein Team mit dem dritten Treffer erlösen. "Wir haben den Gegner durch Unachtsamkeiten wieder ins Spiel gebracht. In der zweiten Halbzeit ist Obercastrop gefährlicher geworden. Von uns war es zu wenig. Ich muss es klar sagen. Ich erwarte von einigen Spielern, und gerade auf Schlüsselpositionen, mehr", resümierte Coach Kurtulus Öztürk. Obercastrops Trainer Jimmy Thimm räumt ein, dass das Ergebnis in Ordnung geht: "Der Anschlusstreffer kam zur richtigen Zeit. Insgesamt kam dann aber wieder zu wenig von uns. Die Niederlage geht insgesamt in Ordnung."

Holzwickede ist damit auf einen Zähler an das punktgleiche Spitzentrio herangerückt. Dort hat die SpVgg Horsthausen die vermeintlich schwerste Aufgabe gegen Verfolger BSV Schüren. Auch die DJK TuS Hordel hat mit dem FC Brünninghausen einen Dortmunder Verein zu Gast. Der DSC Wanne-Eickel fährt zu Aufsteiger SSV Buer als klarer Favorit.

Im Mittelfeld stehen sich der SV Vestia Disteln und der RSV Meinerzhagen gegenüber. Die Kellerkinder Concordia Wiemelhausen (beim FC Iserlohn) und SpVg Hagen 11 (gegen Westfalia Herne) möchten die Abstiegsplätze verlassen. Last but not least erwartet der SC Obersprockhövel den TuS Erndtebrück.

