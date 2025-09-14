Westfalenliga 2 - der 6. Spieltag im Liveticker

Am 6. Spieltag hat das überraschend noch sieglose Schlusslicht SV Wacker Obercastrop mit der SpVgg Horsthausen, die zum Führungstrio gehört, ein "dickes Brett" vor der Brust. Die führenden DJK TuS Hordel (bei der SpVg Hagen 11) und DSC Wanne-Eickel (gegen den FC Iserlohn) verloren am vergangenen Wochenende die "weiße Weste". Man darf gespannt sein, ob sie sofort wieder in die Spur geraten.

Oberliga-Absteiger Concordia Wiemelhausen steckt vorerst im unteren Drittel fest und steht gegen den ambitionierten Holzwickeder SC vor der nächsten hohe Hürde. Im Dortmund steht das Derby zwischen dem BSV Schüren und dem FC Brünninghausen auf dem Programm.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.