Allgemeines
– Foto: Daniela Hönisch

Westfalenliga 2 - der 6. Spieltag im Liveticker

Westfalenliga Staffel 2 2025/26

Am 6. Spieltag hat das überraschend noch sieglose Schlusslicht SV Wacker Obercastrop mit der SpVgg Horsthausen, die zum Führungstrio gehört, ein "dickes Brett" vor der Brust. Die führenden DJK TuS Hordel (bei der SpVg Hagen 11) und DSC Wanne-Eickel (gegen den FC Iserlohn) verloren am vergangenen Wochenende die "weiße Weste". Man darf gespannt sein, ob sie sofort wieder in die Spur geraten.

Oberliga-Absteiger Concordia Wiemelhausen steckt vorerst im unteren Drittel fest und steht gegen den ambitionierten Holzwickeder SC vor der nächsten hohe Hürde. Im Dortmund steht das Derby zwischen dem BSV Schüren und dem FC Brünninghausen auf dem Programm.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Der 6. Spieltag im Überblick:

Heute, 15:30 Uhr
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
15:30live
DSC Wanne-Eickel - FC Iserlohn

Heute, 15:00 Uhr
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
SSV Buer
SSV BuerSSV Buer
15:00live
TuS Erndtebrück - SSV Buer

Heute, 15:15 Uhr
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
15:15live
RSV Meinerzhagen - SC Obersprockhövel

Heute, 15:30 Uhr
Westfalia Herne
Westfalia HerneWestfalia Herne
Vestia Disteln
Vestia DistelnVestia Disteln
15:30live
Westfalia Herne - Vestia Disteln

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
15:00live
SpVg Hagen 11 - DJK TuS Hordel

Heute, 15:00 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
15:00live
BSV Schüren - FC Brünninghausen

Heute, 15:30 Uhr
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
15:30live
Wacker Obercastrop - SpVgg Horsthausen

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
15:00live
Concordia Wiemelhausen - Holzwickeder SC

