Westfalenliga 2 - der 4. Spieltag im Liveticker

Zwei vermeintliche Topspiele an Spieltag 4: Platz 4 vs. 1 Vestia Disteln - DJK TuS Hordel und Platz 2 vs. 3 DSC Wanne-Eickel - SpVgg Horsthausen. Alle können sich bereits sicher sein, dass Topfavorit Wacker Obercastrop noch weit zurückbleibt. Die Großkreutz-Truppe kam am Samstag nicht über ein torloses Remis gegen den BSV Schüren hinaus und hängt mit einem Zähler am Tabellenende fest.

Dort hoffen gleich vier Mannschaften auf den ersten Dreier: die SpVg Hagen 11 (gegen den SC Obersprockhövel), der FC Brünninghausen (bei Concordia Wiemelhausen), der SC Westfalia Herne (gegen die SSV Buer) und der RSV Meinerzhagen (gegen den FC Iserlohn).

