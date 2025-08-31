 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Harald Szczygiol

Westfalenliga 2 - der 4. Spieltag im Liveticker

Westfalenliga Staffel 2 2025/26

Verlinkte Inhalte

Westfalenliga St. 2
Concordia Wiemelhausen
SpVg Hagen 11
SSV Buer
DJK TuS Hordel

Zwei vermeintliche Topspiele an Spieltag 4: Platz 4 vs. 1 Vestia Disteln - DJK TuS Hordel und Platz 2 vs. 3 DSC Wanne-Eickel - SpVgg Horsthausen. Alle können sich bereits sicher sein, dass Topfavorit Wacker Obercastrop noch weit zurückbleibt. Die Großkreutz-Truppe kam am Samstag nicht über ein torloses Remis gegen den BSV Schüren hinaus und hängt mit einem Zähler am Tabellenende fest.

Dort hoffen gleich vier Mannschaften auf den ersten Dreier: die SpVg Hagen 11 (gegen den SC Obersprockhövel), der FC Brünninghausen (bei Concordia Wiemelhausen), der SC Westfalia Herne (gegen die SSV Buer) und der RSV Meinerzhagen (gegen den FC Iserlohn).

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

>>> AKTUALISIEREN

Der 4. Spieltag im Überblick:

Heute, 15:30 Uhr
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
15:30live
DSC Wanne-Eickel - SpVgg Horsthausen

Heute, 15:00 Uhr
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
15:00live
TuS Erndtebrück - Holzwickeder SC

Heute, 15:15 Uhr
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
15:15live
RSV Meinerzhagen - FC Iserlohn

Heute, 15:30 Uhr
Westfalia Herne
Westfalia HerneWestfalia Herne
SSV Buer
SSV BuerSSV Buer
15:30live
Westfalia Herne - SSV Buer

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
15:00live
SpVg Hagen 11 - SC Obersprockhövel

Heute, 15:15 Uhr
Vestia Disteln
Vestia DistelnVestia Disteln
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
15:15live
Vestia Disteln - DJK TuS Hordel

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
15:00live
Concordia Wiemelhausen - FC Brünninghausen

Gestern, 18:30 Uhr
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
0
0
Abpfiff

Wacker Obercastrop – BSV Schüren 0:0
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding, Lukas Steinrötter, Efecan Akin, Kevin Großkreutz, Kevin Meckel, Adrian Wasilewski (86. Mick Nabrotzki), Luca Erdelkamp, Emirhan Akinci (46. Lance Karl Demski), Elvis Shala, Bekem Saglam (62. Ouadie Barini) - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
BSV Schüren: Muhammed Acil, Dino Dzaferoski, Philipp Rosenkranz, Jannik Marth, Florian Marth (86. Andreas Lüder), Wilhelm Sassenberg (86. Ensar Selmanaj), Marcel Münzel, Damjan Ilic, Mert Ergüven, Arif Et (74. Chris Matuszak), Kevin Brümmer - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 200

Aufrufe: 031.8.2025, 14:10 Uhr
redAutor