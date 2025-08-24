 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
In den vergangenen drei Spielzeiten konnte Meinerzhagen (in Weiß) nur einen Punkt aus Holzwickede entführen.
In den vergangenen drei Spielzeiten konnte Meinerzhagen (in Weiß) nur einen Punkt aus Holzwickede entführen. – Foto: Matthias Keil

Westfalenliga 2 - der 3. Spieltag im Liveticker

Alle acht Partien des 3. Spieltags der Westfalenliga Staffel 2 finden am Sonntagnachmittag statt.

Verlinkte Inhalte

Westfalenliga St. 2
Concordia Wiemelhausen
SpVg Hagen 11
SSV Buer
DJK TuS Hordel

Aufsteiger DJK TuS Hordel führt die Tabelle überraschend an und hat den fehlgestarteten Meisterschaftskandidaten SV Wacker Obercastrop zu Gast. Wie Hordel sind auch die SpVgg Horsthausen (gegen den TuS Erndtebrück) und der DSC Wanne-Eickel (beim FC Brünninghausen) perfekt gestartet und könnten nach drei Spieltagen auf satte neun Zähler kommen.

Neben Obercastrop ist einzig Aufsteiger SSV Buer noch punktlos. Der nicht viel besser in die Spielzeit gekommene Mitaufsteiger SpVg Hagen 11 ist zu Gast, so dass sich beide viel Hoffnung auf den ersten Dreier machen dürften.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 15:30 Uhr
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
15:30live
DJK TuS Hordel - Wacker Obercastrop

Heute, 15:00 Uhr
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
Westfalia Herne
Westfalia HerneWestfalia Herne
15:00live
FC Iserlohn - Westfalia Herne

Heute, 15:00 Uhr
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
15:00live
Holzwickeder SC... - RSV Meinerzhagen

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
15:00live
SpVgg Horsthausen - TuS Erndtebrück

Heute, 15:30 Uhr
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
15:30live
FC Brünninghausen - DSC Wanne-Eickel

Heute, 15:00 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
15:00live
BSV Schüren - Concordia Wiemelhausen

Heute, 15:15 Uhr
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
Vestia Disteln
Vestia DistelnVestia Disteln
15:15live
SC Obersprockhövel - Vestia Disteln

Heute, 15:15 Uhr
SSV Buer
SSV BuerSSV Buer
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
15:15live
SSV Buer - SpVg Hagen 11

Aufrufe: 024.8.2025, 12:57 Uhr
redAutor