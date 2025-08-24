Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In den vergangenen drei Spielzeiten konnte Meinerzhagen (in Weiß) nur einen Punkt aus Holzwickede entführen. – Foto: Matthias Keil
Westfalenliga 2 - der 3. Spieltag im Liveticker
Alle acht Partien des 3. Spieltags der Westfalenliga Staffel 2 finden am Sonntagnachmittag statt.
Aufsteiger DJK TuS Hordel führt die Tabelle überraschend an und hat den fehlgestarteten Meisterschaftskandidaten SV Wacker Obercastrop zu Gast. Wie Hordel sind auch die SpVgg Horsthausen (gegen den TuS Erndtebrück) und der DSC Wanne-Eickel (beim FC Brünninghausen) perfekt gestartet und könnten nach drei Spieltagen auf satte neun Zähler kommen.
Neben Obercastrop ist einzig Aufsteiger SSV Buer noch punktlos. Der nicht viel besser in die Spielzeit gekommene Mitaufsteiger SpVg Hagen 11 ist zu Gast, so dass sich beide viel Hoffnung auf den ersten Dreier machen dürften.