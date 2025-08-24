Westfalenliga 2 - der 3. Spieltag im Liveticker

Aufsteiger DJK TuS Hordel führt die Tabelle überraschend an und hat den fehlgestarteten Meisterschaftskandidaten SV Wacker Obercastrop zu Gast. Wie Hordel sind auch die SpVgg Horsthausen (gegen den TuS Erndtebrück) und der DSC Wanne-Eickel (beim FC Brünninghausen) perfekt gestartet und könnten nach drei Spieltagen auf satte neun Zähler kommen.

Neben Obercastrop ist einzig Aufsteiger SSV Buer noch punktlos. Der nicht viel besser in die Spielzeit gekommene Mitaufsteiger SpVg Hagen 11 ist zu Gast, so dass sich beide viel Hoffnung auf den ersten Dreier machen dürften.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.