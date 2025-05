Westfalenliga 2 - der 26. Spieltag im Liveticker

Um nichts geht es mehr im Duell zwischen den Mittelfeld-Teams RSV Meinerzhagen und FC Brünninghausen.

Last but not least trifft der designierte Absteiger SV Sodingen auf den Holzwickeder SC. Der künftige Verein von Coach Christian Knappmann benötigt bei neun Punkten Rückstand ein mittelgroßes Fußballwunder, um noch den Klassenerhalt zu schaffen.