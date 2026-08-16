Westfalenliga 2 - der 2. Spieltag im Liveticker

Das vermeintliche Top-Spiel des 2. Spieltags: Holzwickede (in Grün) ist in Bamenohl zu Gast. – Foto: Matthias Keil

Sechs Mannschaften waren zum Auftakt siegreich, zwei treffen im Duell Türkspor Dortmund - SV Vestia Disteln aufeinander. Die SG Finnentrop/Bamenohl hat nach dem "vogelwilden" 7:5-Auftakt in Wiemelhausen das schwere Heimspiel gegen den Holzwickeder SC vor der Brust. Tabellenführer FC Iserlohn reist zur SSV Buer. Auch die mit drei Punkten gestarteten Germania Salchendorf (beim BSV Schüren) und FC Roj (bei der SpVg Hagen 11) sind auswärts gefordert.

Zu den Livetickern:

BSV Schüren – Germania Salchendorf :

BSV Schüren: Maximilian Martin Heinrich Burbaum, Florian Marth, Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Murat Keskinkilic, Ömer Akman, Tobias Hartmann, Ennes Yilmaz, Philippos Selkos, Cem-Ali Dogan - Trainer: Giovanni Schiattarella

Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Max Bauer, Ilias Houta, Tim Langenbach, Jonathan von Fugler, Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo, Fynn Werthenbach, Mourice Grohs - Trainer: Mike Brado

SC Obersprockhövel – DSC Wanne-Eickel :

SC Obersprockhövel: Marvin Weusthoff, Luis Monse, Jan-Niklas Budde, Yannik Eversberg, Simon Hendel, Moritz Schrepping, Pascal Fabritz, Mick Steffens, Pascal Zippel, Anthony Hekel, Tim Wasserloos - Trainer: Sebastian Westerhoff

DSC Wanne-Eickel: Kerim Kilic, Yunus Emre Ayaz, Florian Trachternach, Hamza Topal, Kjell Friedenberg, Lucas Kretschmer, Fatih Gönül, Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh, Justin Maximilian Mieszczak - Trainer: Davide Basile - Trainer: Björn Lübbehusen

Heute, 15:00 Uhr TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück VfL Kamen VfL Kamen 2 0 PUSH

TuS Erndtebrück – VfL Kamen :

TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Tobias Filipzik, Kevin Krumm, Levin Leandro D'Aloia, Moritz Filipzik, William Wolzenburg, Simon Mack, Tim Luca Zimpel, Ismail Alushi, Elmin Heric, Clemens Tartan - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle

VfL Kamen: Cedric Conner Golbig, Charalampos Stefanidis, Efe Kamil Acar, Tolgahan Kaya, Valeriu Andrei Badulescu, Arda Osman Ersan, Mohammed Nur Celik, Olcan Yimaz, Bryan Ojiako, Mirco Gohr, Mert-Ceykan Gedik - Trainer: Mehmet Kara

Heute, 15:00 Uhr Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund SV Vestia Disteln SV Vestia Disteln 0 2 PUSH

Türkspor Dortmund – SV Vestia Disteln :

Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Melih-Akay Celik, Denys Masalskyi, Mahrab Khan, Halil Can Dogan, Cihat Coskun, Rahim Kocakus, Maxim Limanski, Ousmane Cisse, Phil Rosenkranz, Hayrullah Alici - Trainer: Marcel Radke

SV Vestia Disteln: Lukas Krekeler, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Jan Tewes, Gnoko Elisee Emmanuel Zeze, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Alexander Zuk, Esat Tuncay, Ahmed El Hessi - Trainer: Thomas Gerner

Heute, 15:00 Uhr SpVg Hagen 11 SpVg Hagen 11 FC Roj FC Roj 1 1 PUSH