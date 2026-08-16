Westfalenliga 2 - der 2. Spieltag im Liveticker

Zu den Livetickern:
BSV Schüren – Germania Salchendorf :
BSV Schüren: Maximilian Martin Heinrich Burbaum, Florian Marth, Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Murat Keskinkilic, Ömer Akman, Tobias Hartmann, Ennes Yilmaz, Philippos Selkos, Cem-Ali Dogan - Trainer: Giovanni Schiattarella
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Max Bauer, Ilias Houta, Tim Langenbach, Jonathan von Fugler, Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo, Fynn Werthenbach, Mourice Grohs - Trainer: Mike Brado
SC Obersprockhövel – DSC Wanne-Eickel :
SC Obersprockhövel: Marvin Weusthoff, Luis Monse, Jan-Niklas Budde, Yannik Eversberg, Simon Hendel, Moritz Schrepping, Pascal Fabritz, Mick Steffens, Pascal Zippel, Anthony Hekel, Tim Wasserloos - Trainer: Sebastian Westerhoff
DSC Wanne-Eickel: Kerim Kilic, Yunus Emre Ayaz, Florian Trachternach, Hamza Topal, Kjell Friedenberg, Lucas Kretschmer, Fatih Gönül, Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh, Justin Maximilian Mieszczak - Trainer: Davide Basile - Trainer: Björn Lübbehusen
TuS Erndtebrück – VfL Kamen :
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Tobias Filipzik, Kevin Krumm, Levin Leandro D'Aloia, Moritz Filipzik, William Wolzenburg, Simon Mack, Tim Luca Zimpel, Ismail Alushi, Elmin Heric, Clemens Tartan - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
VfL Kamen: Cedric Conner Golbig, Charalampos Stefanidis, Efe Kamil Acar, Tolgahan Kaya, Valeriu Andrei Badulescu, Arda Osman Ersan, Mohammed Nur Celik, Olcan Yimaz, Bryan Ojiako, Mirco Gohr, Mert-Ceykan Gedik - Trainer: Mehmet Kara
Türkspor Dortmund – SV Vestia Disteln :
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Melih-Akay Celik, Denys Masalskyi, Mahrab Khan, Halil Can Dogan, Cihat Coskun, Rahim Kocakus, Maxim Limanski, Ousmane Cisse, Phil Rosenkranz, Hayrullah Alici - Trainer: Marcel Radke
SV Vestia Disteln: Lukas Krekeler, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Jan Tewes, Gnoko Elisee Emmanuel Zeze, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Alexander Zuk, Esat Tuncay, Ahmed El Hessi - Trainer: Thomas Gerner
SpVg Hagen 11 – FC Roj :SpVg Hagen 11:
Joshua Sartorius, Cagatay Demirtas, Joelle Cavit Tomczak, Luca David Feist, Tim Bodenröder, Mert Muzak, Daris Smajic, Maximilian Morawietz, Thomas Wilhelm, Niklas Eckstädt, Ramin Roodbareki Shabani - Trainer: Christoph PajdzikFC Roj:
Kerim Senderovic, Baris Ahmet Durmus Afsar, Salih Arabaci, Jeffrey Malcherek, Jonathan Schäfer, Soufiane Laaouisset, Saad Chikh Mousa, Chidiebere Collins Agita, Sipan Uzun, Serhat Uzun, Anatolji Petejchuk - Trainer: Sebastian Tyrała
SSV Buer 07/28 – FC Iserlohn :
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Toygar Mutluer, Kerem Sengün, Zinedin Omeirat, Kjetil Thorin Heinsen, Marius Heck, Akin Ciger, Bilal Akhal, Timur Karagülmez, Adrian Juko - Spielertrainer: Timur Karagülmez
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Jeremy Aboagye, Yllnor Tahiri, Maurice Castel Branco, Pablo Perez Carriazo, Leonit Tahiri, Onur Tekin, Jonas Hellfeier, Volkan Okumak - Trainer: Simon Naujoks
Wacker Obercastrop – Concordia Wiemelhausen :
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Lukas Steinrötter, Stefan Siepmann, Efecan Akin, Kevin Meckel, Luca Erdelkamp, Salih Olgunsoy, Uriel Kyrill von Kralik, Elvis Shala, Jeremi Hagenau, Jayden Peters - Trainer: Antonios Kotziampassis
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Christopher Schmidt, Burak Yerli, Ben Brekau, Armel-Aurel Nkam, Jan Luca Kirchner, Dennis Gumpert, Collin Weihmann, Ibrahim Lahchaychi, Moritz Brötz, Deniz Duran - Trainer: Marvin Rehder
SG Finnentrop/Bamenohl – Holzwickeder SC :
SG Finnentrop/Bamenohl: Fynn Schneider, Maximilian Humberg, Alban Peci, Moritz Kümhof, Nicolas Herrmann, Gordon Meyer, Marten Schelle, Lukas Herb, Lejf Kaden, Jannik Selter, Tristan Kyrill Studzian - Trainer: Jonas Ermes
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Nils Kleine, Christian Bernhard, Danylo Kovalenko, Efe Bozaci, Luis Weiß, Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan, Marek Kulczycki, Mohammed El Gourari, Maurice Modrzik - Trainer: Kurtulus Öztürk