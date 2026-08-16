 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Westfalenliga 2 - der 2. Spieltag im Liveticker

Der komplette Spieltag am Sonntagnachmittag

von red · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser
Das vermeintliche Top-Spiel des 2. Spieltags: Holzwickede (in Grün) ist in Bamenohl zu Gast.
Das vermeintliche Top-Spiel des 2. Spieltags: Holzwickede (in Grün) ist in Bamenohl zu Gast. – Foto: Matthias Keil

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Westfalenliga St. 2
Türkspor Dortmund
SG Finnentrop/Bamenohl
Germania Salchendorf
FC Roj

Sechs Mannschaften waren zum Auftakt siegreich, zwei treffen im Duell Türkspor Dortmund - SV Vestia Disteln aufeinander. Die SG Finnentrop/Bamenohl hat nach dem "vogelwilden" 7:5-Auftakt in Wiemelhausen das schwere Heimspiel gegen den Holzwickeder SC vor der Brust. Tabellenführer FC Iserlohn reist zur SSV Buer. Auch die mit drei Punkten gestarteten Germania Salchendorf (beim BSV Schüren) und FC Roj (bei der SpVg Hagen 11) sind auswärts gefordert.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

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Zu den Livetickern:

Heute, 15:15 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
1
2
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BSV Schüren – Germania Salchendorf :

BSV Schüren: Maximilian Martin Heinrich Burbaum, Florian Marth, Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Marcel Münzel, Murat Keskinkilic, Ömer Akman, Tobias Hartmann, Ennes Yilmaz, Philippos Selkos, Cem-Ali Dogan - Trainer: Giovanni Schiattarella
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Max Bauer, Ilias Houta, Tim Langenbach, Jonathan von Fugler, Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo, Fynn Werthenbach, Mourice Grohs - Trainer: Mike Brado

Heute, 15:15 Uhr
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
1
0
SC Obersprockhövel – DSC Wanne-Eickel :
SC Obersprockhövel: Marvin Weusthoff, Luis Monse, Jan-Niklas Budde, Yannik Eversberg, Simon Hendel, Moritz Schrepping, Pascal Fabritz, Mick Steffens, Pascal Zippel, Anthony Hekel, Tim Wasserloos - Trainer: Sebastian Westerhoff
DSC Wanne-Eickel: Kerim Kilic, Yunus Emre Ayaz, Florian Trachternach, Hamza Topal, Kjell Friedenberg, Lucas Kretschmer, Fatih Gönül, Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh, Justin Maximilian Mieszczak - Trainer: Davide Basile - Trainer: Björn Lübbehusen

Heute, 15:00 Uhr
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
VfL Kamen
VfL KamenVfL Kamen
2
0
TuS Erndtebrück – VfL Kamen :
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Tobias Filipzik, Kevin Krumm, Levin Leandro D'Aloia, Moritz Filipzik, William Wolzenburg, Simon Mack, Tim Luca Zimpel, Ismail Alushi, Elmin Heric, Clemens Tartan - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
VfL Kamen: Cedric Conner Golbig, Charalampos Stefanidis, Efe Kamil Acar, Tolgahan Kaya, Valeriu Andrei Badulescu, Arda Osman Ersan, Mohammed Nur Celik, Olcan Yimaz, Bryan Ojiako, Mirco Gohr, Mert-Ceykan Gedik - Trainer: Mehmet Kara

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
SV Vestia Disteln
SV Vestia DistelnSV Vestia Disteln
0
2
Türkspor Dortmund – SV Vestia Disteln :
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Melih-Akay Celik, Denys Masalskyi, Mahrab Khan, Halil Can Dogan, Cihat Coskun, Rahim Kocakus, Maxim Limanski, Ousmane Cisse, Phil Rosenkranz, Hayrullah Alici - Trainer: Marcel Radke
SV Vestia Disteln: Lukas Krekeler, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Jan Tewes, Gnoko Elisee Emmanuel Zeze, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Alexander Zuk, Esat Tuncay, Ahmed El Hessi - Trainer: Thomas Gerner

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
FC Roj
FC RojFC Roj
1
1
SpVg Hagen 11 – FC Roj :
SpVg Hagen 11: Joshua Sartorius, Cagatay Demirtas, Joelle Cavit Tomczak, Luca David Feist, Tim Bodenröder, Mert Muzak, Daris Smajic, Maximilian Morawietz, Thomas Wilhelm, Niklas Eckstädt, Ramin Roodbareki Shabani - Trainer: Christoph Pajdzik
FC Roj: Kerim Senderovic, Baris Ahmet Durmus Afsar, Salih Arabaci, Jeffrey Malcherek, Jonathan Schäfer, Soufiane Laaouisset, Saad Chikh Mousa, Chidiebere Collins Agita, Sipan Uzun, Serhat Uzun, Anatolji Petejchuk - Trainer: Sebastian Tyrała

Heute, 15:30 Uhr
SSV Buer 07/28
SSV Buer 07/28SSV Buer
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
0
3
SSV Buer 07/28 – FC Iserlohn :
SSV Buer 07/28: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Toygar Mutluer, Kerem Sengün, Zinedin Omeirat, Kjetil Thorin Heinsen, Marius Heck, Akin Ciger, Bilal Akhal, Timur Karagülmez, Adrian Juko - Spielertrainer: Timur Karagülmez
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Jeremy Aboagye, Yllnor Tahiri, Maurice Castel Branco, Pablo Perez Carriazo, Leonit Tahiri, Onur Tekin, Jonas Hellfeier, Volkan Okumak - Trainer: Simon Naujoks

Heute, 15:30 Uhr
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
1
0
Wacker Obercastrop – Concordia Wiemelhausen :
Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Lukas Steinrötter, Stefan Siepmann, Efecan Akin, Kevin Meckel, Luca Erdelkamp, Salih Olgunsoy, Uriel Kyrill von Kralik, Elvis Shala, Jeremi Hagenau, Jayden Peters - Trainer: Antonios Kotziampassis
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Christopher Schmidt, Burak Yerli, Ben Brekau, Armel-Aurel Nkam, Jan Luca Kirchner, Dennis Gumpert, Collin Weihmann, Ibrahim Lahchaychi, Moritz Brötz, Deniz Duran - Trainer: Marvin Rehder

Heute, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
3
2
SG Finnentrop/Bamenohl – Holzwickeder SC :
SG Finnentrop/Bamenohl: Fynn Schneider, Maximilian Humberg, Alban Peci, Moritz Kümhof, Nicolas Herrmann, Gordon Meyer, Marten Schelle, Lukas Herb, Lejf Kaden, Jannik Selter, Tristan Kyrill Studzian - Trainer: Jonas Ermes
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Nils Kleine, Christian Bernhard, Danylo Kovalenko, Efe Bozaci, Luis Weiß, Nazarii Kovalenko, Lokman Erdogan, Marek Kulczycki, Mohammed El Gourari, Maurice Modrzik - Trainer: Kurtulus Öztürk