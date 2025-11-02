Westfalenliga 2 - der 13. Spieltag im Liveticker

Aufsteiger DJK TuS Hordel gewann am Freitagabend das Topspiel gegen Verfolger FC Iserlohn durch zwei Jokertore mit 2:0 und kletterte wieder auf Platz 1. Dorthin könnte am Sonntagnachmittag der Holzwickeder SC zurückkehren, wenn sich der frühere Oberligist keine Blöße bei Aufsteiger SSV Buer gibt. Falls doch, könnte der DSC Wanne-Eickel bei einer Fortsetzung des aktuellen Laufs (Drei Siege in Folge) auf Platz 1 springen. Es wartet jedoch niemand Geringeres als Tabellennachbar TuS Erndtebrück, der seinerseits zuhause gegen den DSC die Chance hat, mit einem Kantersieg den Platz an der Sonne zu erobern. Auch die SpVgg Horsthausen mischt im Spitzenquintett mit und steht vor der Auswärtsaufgabe beim SC Obersprockhövel.
Schlusslicht SpVg Hagen 11 hofft im Abstiegskampf auf etwas Zählbares gegen den BSV Schüren. Der SV Wacker Obercastrop reist zum Derby beim SC Westfalia Herne. Der FC Brünninghausen ist beim SV Vestia Disteln zu Gast.
Last but not least stehen sich der RSV Meinerzhagen und Concordia Wiemelhausen im Mittelfeldduell gegenüber.
DJK TuS Hordel – FC Iserlohn 2:0
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff, David Christian Gatawis, Fynn Albers (88. Adem Semih Ünal), Jonas Kordt, Ledion Shefketi (69. Dorian Joel Batbayli), Justin Sarpong (93. Luis Bennet Berghaus), Hayate Nishimura (37. Oguzhan Can), Philip Agbado (90. Robin Schultze) - Trainer: Mirko Talaga
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane (86. Phil Rettig), Jeremy Aboagye (46. Tius Hugo Brenke), Sven Höltke (86. Robin Korpp), Anil Pirincoglu (69. Volkan Okumak), Abdelaziz Slimi, Pablo Perez Carriazo (69. Oktay Avci), Leon Tenkhoff, Edin Grosonja - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 157
Tore: 1:0 Oguzhan Can (51.), 2:0 Dorian Joel Batbayli (81.)