Westfalenliga 2 - der 13. Spieltag im Liveticker

Aufsteiger DJK TuS Hordel gewann am Freitagabend das Topspiel gegen Verfolger FC Iserlohn durch zwei Jokertore mit 2:0 und kletterte wieder auf Platz 1. Dorthin könnte am Sonntagnachmittag der Holzwickeder SC zurückkehren, wenn sich der frühere Oberligist keine Blöße bei Aufsteiger SSV Buer gibt. Falls doch, könnte der DSC Wanne-Eickel bei einer Fortsetzung des aktuellen Laufs (Drei Siege in Folge) auf Platz 1 springen. Es wartet jedoch niemand Geringeres als Tabellennachbar TuS Erndtebrück, der seinerseits zuhause gegen den DSC die Chance hat, mit einem Kantersieg den Platz an der Sonne zu erobern. Auch die SpVgg Horsthausen mischt im Spitzenquintett mit und steht vor der Auswärtsaufgabe beim SC Obersprockhövel.