 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
In der vergangenen Saison trafen Disteln und Brünninghausen zum ersten Mal aufeinander. Es gab jeweils ein 3:2-Heimsieg.
In der vergangenen Saison trafen Disteln und Brünninghausen zum ersten Mal aufeinander. Es gab jeweils ein 3:2-Heimsieg. – Foto: Daniela Hönisch/FCB

Westfalenliga 2 - der 13. Spieltag im Liveticker

Der Kampf um Platz 1 ist hochspannend in der Westfalenliga Staffel 2.

Verlinkte Inhalte

Westfalenliga St. 2
Concordia Wiemelhausen
SpVg Hagen 11
SSV Buer
DJK TuS Hordel

Aufsteiger DJK TuS Hordel gewann am Freitagabend das Topspiel gegen Verfolger FC Iserlohn durch zwei Jokertore mit 2:0 und kletterte wieder auf Platz 1. Dorthin könnte am Sonntagnachmittag der Holzwickeder SC zurückkehren, wenn sich der frühere Oberligist keine Blöße bei Aufsteiger SSV Buer gibt. Falls doch, könnte der DSC Wanne-Eickel bei einer Fortsetzung des aktuellen Laufs (Drei Siege in Folge) auf Platz 1 springen. Es wartet jedoch niemand Geringeres als Tabellennachbar TuS Erndtebrück, der seinerseits zuhause gegen den DSC die Chance hat, mit einem Kantersieg den Platz an der Sonne zu erobern. Auch die SpVgg Horsthausen mischt im Spitzenquintett mit und steht vor der Auswärtsaufgabe beim SC Obersprockhövel.

>>> zur Livetabelle

Schlusslicht SpVg Hagen 11 hofft im Abstiegskampf auf etwas Zählbares gegen den BSV Schüren. Der SV Wacker Obercastrop reist zum Derby beim SC Westfalia Herne. Der FC Brünninghausen ist beim SV Vestia Disteln zu Gast.

Last but not least stehen sich der RSV Meinerzhagen und Concordia Wiemelhausen im Mittelfeldduell gegenüber.

>>> AKTUALISIEREN

Heute, 15:00 Uhr
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
15:00live
TuS Erndtebrück - DSC Wanne-Eickel

Heute, 15:15 Uhr
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
15:15live
RSV Meinerzhagen - Concordia Wiemelhausen

Heute, 15:30 Uhr
Westfalia Herne
Westfalia HerneWestfalia Herne
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
15:30live
Westfalia Herne - Wacker Obercastrop

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
15:00live
SpVg Hagen 11 - BSV Schüren

Heute, 15:30 Uhr
Vestia Disteln
Vestia DistelnVestia Disteln
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
15:30live
Vestia Disteln - FC Brünninghausen

Heute, 15:15 Uhr
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
15:15live
SC Obersprockhövel - SpVgg Horsthausen

Heute, 15:15 Uhr
SSV Buer
SSV BuerSSV Buer
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
15:15live
SSV Buer - Holzwickeder SC

Fr., 31.10.2025, 19:00 Uhr
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
2
0
Abpfiff

DJK TuS Hordel – FC Iserlohn 2:0
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff, David Christian Gatawis, Fynn Albers (88. Adem Semih Ünal), Jonas Kordt, Ledion Shefketi (69. Dorian Joel Batbayli), Justin Sarpong (93. Luis Bennet Berghaus), Hayate Nishimura (37. Oguzhan Can), Philip Agbado (90. Robin Schultze) - Trainer: Mirko Talaga
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane (86. Phil Rettig), Jeremy Aboagye (46. Tius Hugo Brenke), Sven Höltke (86. Robin Korpp), Anil Pirincoglu (69. Volkan Okumak), Abdelaziz Slimi, Pablo Perez Carriazo (69. Oktay Avci), Leon Tenkhoff, Edin Grosonja - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 157
Tore: 1:0 Oguzhan Can (51.), 2:0 Dorian Joel Batbayli (81.)

Aufrufe: 02.11.2025, 12:25 Uhr
redAutor