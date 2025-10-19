Westfalenliga 2 - der 11. Spieltag im Liveticker

+ 12 weitere

Tabellenführer DJK TuS Hordel trifft auf den einen Punkt zurückliegenden Holzwickeder SC. Trennen sich beide unentschieden, könnte der formstarke TuS Erndtebrück mit einem Sieg im Südwestfalen-Derby beim RSV Meinerzhagen an die Spitze springen. Im Verfolgerfeld stehen sich zudem der FC Iserlohn und die SpVgg Horsthausen gegenüber. Der DSC Wanne-Eickel hat das prestigeträchtige Derby beim SC Westfalia Herne vor der Brust. Bei der Westfalia trat am Freitag überraschend der erst im Sommer verpflichtete Coach Misel Zec zurück .

Im Abstiegskampf müssen die drei Schlusslichter SpVg Hagen 11 (gegen Concordia Wiemelhausen), FC Brünninghausen (beim SSV Buer) und SV Wacker Obercastrop (beim SV Vestia Disteln) aufpassen, nicht abgehängt zu werden.

Weit zwischen Gut und Böse stehen aktuell die sich gegenüber stehenden SC Obersprockhövel und der BSV Schüren.

