Allgemeines
Westfalenliga 2 - der 11. Spieltag im Liveticker

Mehr Topspiel geht nicht.

Tabellenführer DJK TuS Hordel trifft auf den einen Punkt zurückliegenden Holzwickeder SC. Trennen sich beide unentschieden, könnte der formstarke TuS Erndtebrück mit einem Sieg im Südwestfalen-Derby beim RSV Meinerzhagen an die Spitze springen. Im Verfolgerfeld stehen sich zudem der FC Iserlohn und die SpVgg Horsthausen gegenüber. Der DSC Wanne-Eickel hat das prestigeträchtige Derby beim SC Westfalia Herne vor der Brust. Bei der Westfalia trat am Freitag überraschend der erst im Sommer verpflichtete Coach Misel Zec zurück.

Im Abstiegskampf müssen die drei Schlusslichter SpVg Hagen 11 (gegen Concordia Wiemelhausen), FC Brünninghausen (beim SSV Buer) und SV Wacker Obercastrop (beim SV Vestia Disteln) aufpassen, nicht abgehängt zu werden.

Weit zwischen Gut und Böse stehen aktuell die sich gegenüber stehenden SC Obersprockhövel und der BSV Schüren.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 15:30 Uhr
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
15:30live
DJK TuS Hordel - Holzwickeder SC

Heute, 15:00 Uhr
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
15:00live
FC Iserlohn - SpVgg Horsthausen

Heute, 15:15 Uhr
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
15:15live
RSV Meinerzhagen - TuS Erndtebrück

Heute, 15:30 Uhr
Westfalia Herne
Westfalia HerneWestfalia Herne
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
15:30live
Westfalia Herne - DSC Wanne-Eickel

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
15:00live
SpVg Hagen 11 - Concordia Wiemelhausen

Heute, 15:15 Uhr
Vestia Disteln
Vestia DistelnVestia Disteln
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
15:15live
Vestia Disteln - Wacker Obercastrop

Heute, 15:15 Uhr
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
15:15live
SC Obersprockhövel - BSV Schüren

Heute, 15:15 Uhr
SSV Buer
SSV BuerSSV Buer
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
15:15live
SSV Buer - FC Brünninghausen

