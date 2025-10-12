 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Hordel (in Schwarz) und Erndtebrück gehören aktuell zu den Top 4 der Westfalenliga 2. – Foto: Fabian Werner

Westfalenliga 2 - der 10. Spieltag im Liveticker

Nach fast einem Drittel der Saison gibt es einen Überraschungsspitzenreiter in der Westfalenliga Staffel 2.

Aufsteiger DJK TuS Hordel spielt eine überragende Saison und knüpft nach zwei Jahren in der Landesliga nahtlos an alte erfolgreiche Zeiten an, als die Bochumer bereits kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga standen (Saison 2021/22). Im schweren Auswärtsspiel beim RSV Meinerzhagen möchte der TuS den achten Sieg im zehnten Spiel feiern.

Im Spitzenspiel des 10. Spieltags stehen sich die Verfolger SpVgg Horsthausen und Holzwickeder SC gegenüber. Während die Hausherren zuletzt etwas schwächelten, sind die Gäste auf dem Vormarsch und könnten den vierten Sieg in Folge feiern. Ebenso der TuS Erndtebrück, der so langsam seiner Mitfavoriten-Stellung gerecht wird und den SC Westfalia Herne zu Gast hat.

Schlusslicht SpVg Hagen 11 reist zum DSC Wanne-Eickel. Die weiteren Kellerkinder SV Wacker Obercastrop (gegen den SC Obersprockhövel) und FC Brünninghausen (gegen den FC Iserlohn) brauchen ebenfalls Dreier, um den Anschluss an das rettende Ufer zu halten.

Vor der Abstiegszone rangieren Aufsteiger SSV Buer (beim BSV Schüren) und Oberlga-Absteiger Concordia Wiemelhausen (gegen den SV Vestia Disteln), die die eh schon enge untere Tabellenhälfte noch spannender machen könnten.

Heute, 15:30 Uhr
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
15:30live
DSC Wanne-Eickel - SpVg Hagen 11

Heute, 15:00 Uhr
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
Westfalia Herne
Westfalia HerneWestfalia Herne
15:00live
TuS Erndtebrück - Westfalia Herne

Heute, 15:15 Uhr
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
15:15live
RSV Meinerzhagen - DJK TuS Hordel

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
15:00live
SpVgg Horsthausen - Holzwickeder SC

Heute, 15:30 Uhr
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
15:30live
FC Brünninghausen - FC Iserlohn

Heute, 15:00 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
SSV Buer
SSV BuerSSV Buer
15:00live
BSV Schüren - SSV Buer

Heute, 15:30 Uhr
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
15:30live
Wacker Obercastrop - SC Obersprockhövel

Heute, 15:00 Uhr
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
Vestia Disteln
Vestia DistelnVestia Disteln
15:00live
Concordia Wiemelhausen - Vestia Disteln

