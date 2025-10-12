Westfalenliga 2 - der 10. Spieltag im Liveticker

Aufsteiger DJK TuS Hordel spielt eine überragende Saison und knüpft nach zwei Jahren in der Landesliga nahtlos an alte erfolgreiche Zeiten an, als die Bochumer bereits kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga standen (Saison 2021/22). Im schweren Auswärtsspiel beim RSV Meinerzhagen möchte der TuS den achten Sieg im zehnten Spiel feiern.

Im Spitzenspiel des 10. Spieltags stehen sich die Verfolger SpVgg Horsthausen und Holzwickeder SC gegenüber. Während die Hausherren zuletzt etwas schwächelten, sind die Gäste auf dem Vormarsch und könnten den vierten Sieg in Folge feiern. Ebenso der TuS Erndtebrück, der so langsam seiner Mitfavoriten-Stellung gerecht wird und den SC Westfalia Herne zu Gast hat.