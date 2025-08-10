 2025-08-07T08:03:27.630Z

Westfalenliga 2 - der 1. Spieltag im Liveticker

Sechs Partien am heutigen Sonntag.

Westfalenliga St. 2
Concordia Wiemelhausen
SpVg Hagen 11
SSV Buer
DJK TuS Hordel

Kann jemand Aufsteiger DJK TuS Hordel die Tabellenführung nach dem 1. Spieltag noch streitig machen? Man darf gespannt sein.

Heute, 15:00 Uhr
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
Vestia Disteln
Vestia DistelnVestia Disteln
15:00live

FC Iserlohn – Vestia Disteln :
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Phil Rettig, Anil Pirincoglu, Abdelaziz Slimi, Maurice Castel Branco, Can Bayer, Leonit Tahiri, Leon Tenkhoff - Trainer: Simon Naujoks
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Fabian Lohmeyer, Alexander Zuk, Tom Röttger, Dennis Ben Kurtoglu, Philipp Müller - Trainer: Daniel Koseler

Heute, 15:00 Uhr
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
15:00live

Holzwickeder SC – SpVg Hagen 11
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Til Cedric Busemann, Dean Müsse, Jan Nielinger, Maurice Modrzik, Michael Vrljic, Maurice Majewski, Kerem Keskin, Seydi Keskin, Lokman Erdogan, Leo Mayka - Trainer: Kurtulus Öztürk
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas, Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels, Joelle Cavit Tomczak, Simon Warkotsch, Jan Niklas Jacoby, Mert Muzak, Gianluca Banno, Daris Smajic, Lucas Schneider - Trainer: Christoph Pajdzik

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
Westfalia Herne
Westfalia HerneWestfalia Herne
15:00live


SpVgg Horsthausen – Westfalia Herne :
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Noah Jalowiecki, Plamen Peychev, Jan Lucas Wilczynski, David Schroven, Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala, Güngör Kaya, Stefan Oerterer - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Veli Cetin, Moritz Brüggemann, Henrik Dier, Matej Rajic, Christian Silaj, Inami Tsuzuki, Hakan Gökdemir, Mahir Kaya, Metehan Türkoglu, Florian Tonye - Trainer: Misel Ze

Heute, 15:30 Uhr
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
15:30live
FC Brünninghausen - RSV Meinerzhagen

Heute, 15:00 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
15:00live

BSV Schüren – TuS Erndtebrück :
BSV Schüren: Muhammed Acil, Andreas Lüder, Jannik Benning, Dino Dzaferoski, Jannik Marth, Florian Marth, Marcel Münzel, Tim Kallenbach, Damjan Ilic, Mert Ergüven, Philippos Selkos - Trainer: Sascha Rammel
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Marc Uvira, Tobias Filipzik, Kevin Krumm, William Wolzenburg, Haitham El Euch, Simon Mack, Elmin Heric, Clemens Tartan, Justin Huber, Lars Schardt - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle

Heute, 15:30 Uhr
SSV Buer
SSV BuerSSV Buer
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
15:30live
SSV Buer - SC Obersprockhövel

Gestern, 16:00 Uhr
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
6
1
Abpfiff

DJK TuS Hordel – Concordia Wiemelhausen 6:1
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, Maurice Post (70. David Schürmann), Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph (65. Hayate Nishimura), Robin Schultze, Oguzhan Can, Jonas Kordt (41. Luis Bennet Berghaus), Jarno Aboko Bültmann (58. Dorian Joel Batbayli), Philip Agbado (76. Adem Semih Ünal), David Christian Gatawis - Trainer: Mirko Talaga
Concordia Wiemelhausen: Henning Feldmann, Yannik Kellner, Ben Brekau, Daniel Boakye Ansah (46. Nicolas Hoffmann), Dennis Gumpert, Leon Franke (63. Michel Post), Felix Eickholt, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina (76. Dario Habelok), Alessandro Marino (76. Johannes Stang), Tim Wasserloos (46. Niklas Scherff) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Niklas Skora - Zuschauer: 385
Tore: 0:1 Leon Franke (12.), 1:1 Patrick Rudolph (16.), 2:1 Jarno Aboko Bültmann (32.), 3:1 Philip Agbado (40.), 4:1 Robin Schultze (53. Foulelfmeter), 5:1 Luis Bennet Berghaus (60.), 6:1 Dorian Joel Batbayli (90.+3)

Fr., 08.08.2025, 19:45 Uhr
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
2
3
Abpfiff

Wacker Obercastrop – DSC Wanne-Eickel 2:3
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Florian Gerding, Mick Nabrotzki (83. Jeremi Hagenau), Lukas Steinrötter, Efecan Akin (77. Kamil Nugajev), Serhat Can (40. Lance Karl Demski), Kevin Großkreutz, Kevin Meckel (88. Nangle Axel Coptie), Luca Erdelkamp, Emirhan Akinci, Elvis Shala - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Marco Kampmann (46. Luca Heiner Pasche), Luca Robert (83. Yunus Emre Ayaz), Florian Trachternach, Felix Marciniak (73. Devin Dröge), Lucas Kretschmer, Marcel Klakus, Ozan Simsek (59. Ibrahim Diallo), Xhino Kadiu, Marius Speker (73. Gerard Lubkoll), Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Marius Speker (17.), 1:1 Florian Gerding (52. Foulelfmeter), 2:1 Elvis Shala (61.), 2:2 Felix Marciniak (69.), 2:3 Xhino Kadiu (73.)
Bes. Vorkommnis: Tim Hilligloh (DSC Wanne-Eickel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Cedric Conner Golbig (88.).

