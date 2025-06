Westfalenliga 2 2025/26 - Die Sommerfahrpläne

SA, 5. Juli, 14 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (OL) SA, 12. Juli, 19 Uhr (H) - Westfalia Dortmund (KLA) SA, 19. Juli, 19 Uhr (H) - Königsborner SV (LL) SO, 27. Juli, 14 Uhr (A) - BSV Menden (LL) SO, 3. August, 17 Uhr (A) - Victoria Clarholz (OL)

SO, 6. Juli, 14 Uhr (H) - SuS Langscheid/Enkhausen (BL) SO, 13. Juli, 14 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL) SO, 20. Juli, 13.30 Uhr (A) - Westfalia Soest (WL) DI, 22. Juli, 18 Uhr (A) - SV Türk Attendorn (BL) (Polygon Cup) MI, 23. Juli, 18 Uhr (A) - VfR Rüblinghausen (BL) (Polygon Cup) SA, 26. Juli, Polygon Cup, Spiel um Platz 1, 3 oder 5 SO, 3. August - Westfalenpokal, 1. Runde

BSV Schüren

SO, 13. Juli, 18 Uhr (A) - Türkspor Dortmund (OL) (Hecker Cup)

FR, 18. Juli, 19.30 Uhr (A) - VfR Sölde (BL) (Hecker Cup)

MI, 23. Juli, Viertelfinale Hecker Cup

FR. 25. Juli, Halbfinale Hecker Cup

SA, 26. Juli, Finale/Spiel um Platz 3 Hecker Cup

SO, 3. August - Westfalenpokal, 1. Runde

DSC Wanne-Eickel

SA, 5. Juli, 16 Uhr (A) - SpVgg Erkenschwick (OL)

SO, 13. Juli, 17 Uhr (A) - SF Wanne-Eickel (LL) (Cranger Kirmes Cup)

MÌ, 16. Juli, 18 Uhr (A) - SV Wanne 11 (LL) (Cranger Kirmes Cup)

SO, 20. Juli, 15 Uhr (A) - SV Sodingen (LL) (Cranger Kirmes Cup)

DO/FR, 24./25. Juli - Halbfinale Cranger Kirmes Cup

SO, 27. Juli - Finale / Spiel um Platz 3 Cranger Kirmes Cup

Wacker Obercastrop

SO, 6. Juli, 15 Uhr (H) - Türkspor Dortmund (OL)

MI, 9. Juli, 19.30 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL)

SA, 12. Juli - Stimberg Cup

SO, 20. Juli, 15 Uhr (H) - FC Castrop-Rauxel (BL)

SA, 26. Juli, 15 Uhr (A) - SF Ostinghausen (WL)

MI, 30. Juli, 19 Uhr (H) - KFC Uerdingen (OL)

SO, 3. August - Westfalenpokal, 1. Runde

SpVgg Horsthausen

SO, 6. Juli, 15.15 Uhr (A) - SF Wanne-Eickel (LL)

SO, 13. Juli, 15.30 Uhr (A) - TuS Hiltrup (WL)

FR, 18. Juli, 19 Uhr (H) - BV Herne-Süd (LL)

SO, 20. Juli,15 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL)

FR, 25. Juli, 19 Uhr (H) - TuS Ennepetal (OL)

SO, 27. Juli, 15.15 Uhr (H) - SV Wanne 11 (LL)

FC Brünninghausen

SO, 6. Juli, 16 Uhr (A) - VfL Schwerte (BL)

SO, 13. Juli, 16 Uhr (A) - Hombrucher SV (LL) (Hecker-Cup)

SO, 20. Juli, 16 Uhr (A) - SV Brackel 06 (LL) (Hecker-Cup)

MI, 23. Juli, Viertelfinale Hecker Cup

FR. 25. Juli, Halbfinale Hecker Cup

SA, 26. Juli, Finale/Spiel um Platz 3 Hecker Cup

Vestia Disteln

MI, 9. Juli - Katzenbusch Sommercup (bei der DJK SpVgg Herten)

SA, 12. Juli - Katzenbusch Sommercup (bei der DJK SpVgg Herten)

SO, 13. Juli - Katzenbusch Sommercup (bei der DJK SpVgg Herten)

MI, 16. Juli, 19.30 Uhr (A) - SG Wattenscheid 09 (OL)

SO, 20. Juli, 15 Uhr (A) - DJK BW Mintard (LL)

SO, 27. Juli, 15 Uhr (H) - SV Dorsten-Hardt (LL)

SA, 2. August, 15 Uhr (A) - GW Nottuln (WL)

Concordia Wiemelhausen

SO, 6. Juli, 15 Uhr (H) - SC Weitmar 45 (BL)

SO, 13. Juli, 15.15 Uhr (A) - RW Stiepel (KLA)

DO, 17. Juli, 19.30 Uhr (H) - SV Bommern 05 (BL)

SO, 20. Juli, 15 Uhr (A) - 1. FC Kleve (OL)

SO, 27. Juli, 15 Uhr (H) - TuS Heven (BL)

DO, 31. Juli, 19.30 Uhr (H) - SW Wattenscheid 08 (BL)

SA, 2. August, 16 Uhr (H) - FC Altenbochum (LL)

SSV Buer

SO, 13. Juli, 14 Uhr (A) - TSG Dülmen (LL)

DO, 17. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Kirchhellen (BL)

SO, 20. Juli, 15.15 Uhr (H) - DJK Adler Feldmark (BL)

FR, 25. Juli, 19.30 Uhr (A) - Viktoria Heiden (BL)

FR, 1. August, 19.30 Uhr (A) - Erler SV (BL)

SO, 3. August, 15.15 Uhr (H) - SF Bulmke (BL)

DJK TuS Hordel

SA, 5. Juli, 17 Uhr (A) - SV Bommer 05 (BL)

SO, 6. Juli, 15 Uhr (H) - SV Dorsten-Hardt (LL)

SO, 13. Juli, 15 Uhr (H) - SV Wilhelmshaven (OL)

SO, 20. Juli, 14 Uhr (A) - TuS Ennepetal (OL)

Westfalia Herne

SA, 5. Juli, 15 Uhr (A) - SG Herne 70 (BL)

MI, 23. Juli, 19.15 Uhr (A) - ETB SW Essen (OL)

FR, 25. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Hüls (BL)

SO, 27. Juli, 15 Uhr (A) - SV RW Deuten (LL)

TuS Erndtebrück

SA, 12. Juli, 14 Uhr (A) - VfB Marburg (OL)

SA, 19. Juli, 15 Uhr (A) - TSV Steinbach Haiger II (VL)

MI, 30. Juli, 19 Uhr (A) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)

SO, 3. August - Westfalenpokal, 1. Runde

SC Obersprockhövel

SO, 6. Juli, 15 Uhr (A) - TuS Harpen (BL)

SO, 13. Juli, 15 Uhr (H) - FC Remscheid (LL)

MI, 16. Juli, 19.30 Uhr (A) - TSG Sprockhövel (OL)

SA, 19. Juli, 15 Uhr (A) - SC Velbert II (KLA) (Geno Cup)

SO, 20. Juli, 15 Uhr (A) - FC Altenbochum (BL)

DO, 24. Juli, 18 Uhr (A) - Teutonia Überruhr (KLB) (Geno Cup)

SA, 26. Juli, 17 Uhr (A) - SV SW Eppendorf (KLA) (Geno Cup)

SO, 27. Juli - Viertelfinale Geno Cup

FR, 1. August - Halbfinale Geno Cup

SO, 3. August - Finale / Spiel um Platz 3 Geno Cup

SO, 3. August - Westfalenpokal, 1. Runde

FC Iserlohn

SO, 6. Juli, 12 Uhr (H) - FC Schalke 04 II (RL)

FR, 11. Juli, 19.30 Uhr (A) - Westfalia Soest (WL)

SO, 13. Juli, 14.30 Uhr (H) - SV Hohenlimburg (LL)

SO, 20. Juli, 14.30 Uhr (H) - Hammer SpVg (LL)

SA, 26. Juli, 14 Uhr (A) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)

SA, 2. August, 15 Uhr (H) - FSC Rheda (WL)

SpVg Hagen 11

SO, 13. Juli, 15 Uhr (A) - VfL Kamen (LL)

SO, 20. Juli, 15 Uhr (A) - FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL)

DO, 31. Juli, 19.30 Uhr (A) - TuS Ennepetal (OL)