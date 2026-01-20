Westfalenliga 1: Die Winterfahrpläne mit Ergebnissen

Viel Zeit, um sich ausreichend für die Rückrunde einzuspielen. Bis zu acht Testspiele tragen die einzelnen Staffel 1-Westfalenligisten aus.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller Testspiele:
Hinweis: Alle Ergebnis aus Sicht der Westfalenligisten.
SC Westfalia Kinderhaus
17. bis 19. Dezember Ausber-Cup
26. bis 30. Dezember HSM Münster
3. Januar Davertpokal
SA, 17. Januar, 14 Uhr (H) - FC Eintracht Rheine (OL) 2:1
SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - SpVgg Vreden (OL)
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Borussia Emsdetten (WL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - DJK TuS Hordel (WL)
SC RW Maaslingen
11. Januar RWM-Sponsoren-Cup
SA, 24. Januar, 14 Uhr (H) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder (OL)
SO, 1. Februar, 14.30 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL)
SO, 15. Februar, Nachholspiel gegen SV Mesum
FSC Rheda
3. Januar Hohenfelder Cup
DO, 15. Januar, 19 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (RL) 1:9
SA, 17. Januar, 16 Uhr (H) - Westfalia Rhynern (OL) 1:4 (Tönnies-Arena)
SA, 24. Januar, 13 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL)
DO, 29. Januar, 19 Uhr (H) - SV Avenwedde (LL) (Tönnies-Arena)
SA, 7. Februar, 14.30 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)
SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - Hövelhofer SV (LL)
SV Mesum
3. Januar HSM Rheine
SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (H) - TuS Hiltrup (OL) 1:5
DO, 22. Januar, 19 Uhr (H) - RW Ahlen (OL)
SO, 25. Januar, 14 Uhr (H) - Ibbenbürener SpVg (LL)
SO, 1. Februar, 14 Uhr (H) - Borghorster FC (BL)
SO, 8. Februar, 12 Uhr (A) - Vorwärts Nordhorn (LL)
SO, 15. Februar, Nachholspiel bei SC RW Maaslingen
SC Peckeloh
20. Dezember Christmas Cup
26. - 28. Dezember Haller Kreisblatt-Cup
3. Januar Hohenfelder Cup
DI, 13. Januar, 18.30 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL) 1:3
SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL) 2:0
SA, 24. Januar, 15 Uhr (A) - TuS Lohe (LL)
MI, 28. Januar, 19.15 Uhr (H) - BV Bad Lippspringe (LL)
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - ASK Ahlen (LL)
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL)
SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (LL)
MI, 18. Februar, 19 Uhr (H) - Sportfreunde Lotte (RL) (Westfalenpokal)
SuS Neuenkirchen
MI, 14. Januar, 19.45 Uhr (H) - 1. FC Gievenbeck (OL) 1:2
MI 21. Januar, 19.30 Uhr (A) - SC Preußen Münster U19
SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - SC Spelle-Venhaus (OL)
SA, 31. Januar, 15 Uhr (H) - SC Altenrheine (LL)
SO, 1. Februar, 14 Uhr (A) - ASC Schöppingen (BL)
SA, 7. Februar, 15 Uhr (A) - SV Burgsteinfurt (LL)
SO, 15. Februar, Nachholspiel bei SF Ostinghausen
Eintracht Ahaus
27. Dezember HSM Ahaus
SO, 25. Januar, 13 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL)
SA, 31. Januar, 14 Uhr (H) - SpVg Emsdetten 05 (LL)
SA, 7. Februar, 14 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL)
DO, 12. Februar, 19.15 Uhr (H) - SW Holtwick (BL)
SA, 14. Februar, 14.30 Uhr (H) - SV Holthausen-Biene (OL)
VfL Theesen
27. bis 30. Dezember HSM Bielefeld
10. Januar Glas-Wulfmeier-Cup
FR, 16. Januar, 19.30 Uhr (A) - SC Verl II (OL) 0:3
SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - SC Herford (LL)
SA, 31. Januar, 14 Uhr (H) - Hövelhofer SV (LL)
SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - SV Heide Paderborn (LL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SV Avenwedde (LL)
GW Nottuln
SA, 17. Januar Polpublik-Cup
SO, 18. Januar, 13 Uhr (A) - TuS Altenberge (BL) 2:3
SA, 24. Januar, 12 Uhr (H) - SC Greven 09 (BL)
MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (A) - SV Burgsteinfurt (LL)
SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (A) - SC Westfalia Herne (LL)
MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (A) - SW Holtwick (BL)
SA, 7. Februar, 12 Uhr (H) - Borussia Münster (LL)
SA, 14. Februar, 13 Uhr (H) - SV Vestia Disteln (WL)
Borussia Emsdetten
SA, 24. Januar, 14.30 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)
MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (A) - SC Preußen Münster II (OL)
SA, 31. Januar, 13.30 Uhr (A) - Ibbenbürener SpVg (LL)
SO, 1. Februar, 13 Uhr (A) - 1. FC Nordwalde (BL)
SA, 7. Februar, 14 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (WL)
SA, 14. Februar, 14 Uhr (A) - SpVg Emsdetten 05 (LL)
SF Ostinghausen
SA/SO, 4./5. Januar - Röhrtal Cup
SA/SO, 10./11. Januar - Sparkassen Masters
MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL) 7:1
SA/SO, 17./18. Januar - Sparkassen Masters Endrunde
MI, 21. Januar, 19.30 Uhr (H) - SuS Westenholz (LL)
SA, 24. Januar, 15.30 Uhr (A) - Westfalia Rhynern (OL)
MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (A) - RW Westönnen (BL)
MI, 11. Februar, 19.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (LL)
SO, 15. Februar, Nachholspiel gegen SuS Neuenkirchen
FC Nordkirchen
3. Januar Davertpokal
DO, 22. Januar, 19 Uhr (H) - Türkspor Dortmund (OL)
SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (A) - SC Westfalia Herne (WL)
DI, 27. Januar, 19 Uhr (H) - TSC Eintracht Dortmund U19
SA, 31. Januar, 17.30 Uhr (A) - BSV Schüren (WL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - Hammer SpVg (LL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SpVgg Horsthausen (WL)
SV Rödinghausen II
SO, 18. Januar, 13.15 Uhr (H) - TSV Wetschen (OL) 0:2
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SC Verl II (OL)
SA, 31. Januar, 14 Uhr (A) - TuS Lohe (LL)
DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (H) - SC Melle (LL)
SO, 8. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (LL)
FC Kaunitz
20. Dezember Christmas Cup
SO, 18. Januar, 14 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL) 0:2
MI, 21. Januar, 19 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (OL)
SA, 24. Januar, 14.30 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL)
FR, 30. Januar, 19.15 Uhr (H) - TuS SG Oestinghausen (BL)
MI, 4. Februar, 19 Uhr (H) - VfB Schloß Holte (BL)
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL)
SA, 14. Februar, 14.30 Uhr (H) - Post TSV Detmold (LL)
SV Westfalia Soest
SA/SO, 10./11. Januar - Sparkassen Masters
DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (H) - Königsborner SV (LL) 3:4
SA, 17. Januar, 17 Uhr (H) - SV Schmallenberg/Fredeburg (WL) 2:0
SO, 18. Januar - Sparkassen Masters Endrunde
DO, 22. Januar, 19.30 Uhr (H) - BV Bad Lippspringe (LL)
MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (A) - SuS Bad Westernkotten (LL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL)
SA, 14. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC Iserlohn (WL)
FC Preußen Espelkamp
SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - FC Roj Minden (KLA) 12:0
SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - SC Verl U19
SO, 1. Februar, 13 Uhr (H) - BW Hollage (BL)
DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (H) - BV Stift Quernheim (BL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - VfB Schloß Holte (LL)
FR, 13. Februar, 19.30 Uhr (H) - VfR Voxtrup (LL)
SA, 14. Februar, 15.45 Uhr (A) - FC Bad Oenyhausen (LL)
DO, 19. Februar, 19.30 Uhr (H) - FC Lübbecke (LL)