Westfalenliga 1: Die Winterfahrpläne mit Ergebnissen

Hinweis: Alle Ergebnis aus Sicht der Westfalenligisten.

FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller Testspiele:

Viel Zeit, um sich ausreichend für die Rückrunde einzuspielen. Bis zu acht Testspiele tragen die einzelnen Staffel 1-Westfalenligisten aus.

17. bis 19. Dezember Ausber-Cup 26. bis 30. Dezember HSM Münster 3. Januar Davertpokal SA, 17. Januar, 14 Uhr (H) - FC Eintracht Rheine (OL) 2:1 SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - SpVgg Vreden (OL) SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Borussia Emsdetten (WL) SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - DJK TuS Hordel (WL)

11. Januar RWM-Sponsoren-Cup SA, 24. Januar, 14 Uhr (H) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder (OL) SO, 1. Februar, 14.30 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL) SO, 15. Februar, Nachholspiel gegen SV Mesum

FSC Rheda

3. Januar Hohenfelder Cup

DO, 15. Januar, 19 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (RL) 1:9

SA, 17. Januar, 16 Uhr (H) - Westfalia Rhynern (OL) 1:4 (Tönnies-Arena)

SA, 24. Januar, 13 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL)

DO, 29. Januar, 19 Uhr (H) - SV Avenwedde (LL) (Tönnies-Arena)

SA, 7. Februar, 14.30 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)

SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - Hövelhofer SV (LL)

SV Mesum

3. Januar HSM Rheine

SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (H) - TuS Hiltrup (OL) 1:5

DO, 22. Januar, 19 Uhr (H) - RW Ahlen (OL)

SO, 25. Januar, 14 Uhr (H) - Ibbenbürener SpVg (LL)

SO, 1. Februar, 14 Uhr (H) - Borghorster FC (BL)

SO, 8. Februar, 12 Uhr (A) - Vorwärts Nordhorn (LL)

SO, 15. Februar, Nachholspiel bei SC RW Maaslingen

SC Peckeloh

20. Dezember Christmas Cup

26. - 28. Dezember Haller Kreisblatt-Cup

3. Januar Hohenfelder Cup

DI, 13. Januar, 18.30 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL) 1:3

SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL) 2:0

SA, 24. Januar, 15 Uhr (A) - TuS Lohe (LL)

MI, 28. Januar, 19.15 Uhr (H) - BV Bad Lippspringe (LL)

SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - ASK Ahlen (LL)

SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL)

SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (LL)

MI, 18. Februar, 19 Uhr (H) - Sportfreunde Lotte (RL) (Westfalenpokal)

SuS Neuenkirchen

MI, 14. Januar, 19.45 Uhr (H) - 1. FC Gievenbeck (OL) 1:2

MI 21. Januar, 19.30 Uhr (A) - SC Preußen Münster U19

SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - SC Spelle-Venhaus (OL)

SA, 31. Januar, 15 Uhr (H) - SC Altenrheine (LL)

SO, 1. Februar, 14 Uhr (A) - ASC Schöppingen (BL)

SA, 7. Februar, 15 Uhr (A) - SV Burgsteinfurt (LL)

SO, 15. Februar, Nachholspiel bei SF Ostinghausen

Eintracht Ahaus

27. Dezember HSM Ahaus

SO, 25. Januar, 13 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL)

SA, 31. Januar, 14 Uhr (H) - SpVg Emsdetten 05 (LL)

SA, 7. Februar, 14 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL)

DO, 12. Februar, 19.15 Uhr (H) - SW Holtwick (BL)

SA, 14. Februar, 14.30 Uhr (H) - SV Holthausen-Biene (OL)

VfL Theesen

27. bis 30. Dezember HSM Bielefeld

10. Januar Glas-Wulfmeier-Cup

FR, 16. Januar, 19.30 Uhr (A) - SC Verl II (OL) 0:3

SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - SC Herford (LL)

SA, 31. Januar, 14 Uhr (H) - Hövelhofer SV (LL)

SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - SV Heide Paderborn (LL)

SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SV Avenwedde (LL)

GW Nottuln

SA, 17. Januar Polpublik-Cup

SO, 18. Januar, 13 Uhr (A) - TuS Altenberge (BL) 2:3

SA, 24. Januar, 12 Uhr (H) - SC Greven 09 (BL)

MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (A) - SV Burgsteinfurt (LL)

SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (A) - SC Westfalia Herne (LL)

MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (A) - SW Holtwick (BL)

SA, 7. Februar, 12 Uhr (H) - Borussia Münster (LL)

SA, 14. Februar, 13 Uhr (H) - SV Vestia Disteln (WL)

Borussia Emsdetten

SA, 24. Januar, 14.30 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)

MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (A) - SC Preußen Münster II (OL)

SA, 31. Januar, 13.30 Uhr (A) - Ibbenbürener SpVg (LL)

SO, 1. Februar, 13 Uhr (A) - 1. FC Nordwalde (BL)

SA, 7. Februar, 14 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (WL)

SA, 14. Februar, 14 Uhr (A) - SpVg Emsdetten 05 (LL)

SF Ostinghausen

SA/SO, 4./5. Januar - Röhrtal Cup

SA/SO, 10./11. Januar - Sparkassen Masters

MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL) 7:1

SA/SO, 17./18. Januar - Sparkassen Masters Endrunde

MI, 21. Januar, 19.30 Uhr (H) - SuS Westenholz (LL)

SA, 24. Januar, 15.30 Uhr (A) - Westfalia Rhynern (OL)

MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (A) - RW Westönnen (BL)

MI, 11. Februar, 19.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (LL)

SO, 15. Februar, Nachholspiel gegen SuS Neuenkirchen

FC Nordkirchen

3. Januar Davertpokal

DO, 22. Januar, 19 Uhr (H) - Türkspor Dortmund (OL)

SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (A) - SC Westfalia Herne (WL)

DI, 27. Januar, 19 Uhr (H) - TSC Eintracht Dortmund U19

SA, 31. Januar, 17.30 Uhr (A) - BSV Schüren (WL)

SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - Hammer SpVg (LL)

SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SpVgg Horsthausen (WL)

SV Rödinghausen II

SO, 18. Januar, 13.15 Uhr (H) - TSV Wetschen (OL) 0:2

SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SC Verl II (OL)

SA, 31. Januar, 14 Uhr (A) - TuS Lohe (LL)

DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (H) - SC Melle (LL)

SO, 8. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (LL)

FC Kaunitz

20. Dezember Christmas Cup

SO, 18. Januar, 14 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL) 0:2

MI, 21. Januar, 19 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (OL)

SA, 24. Januar, 14.30 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL)

FR, 30. Januar, 19.15 Uhr (H) - TuS SG Oestinghausen (BL)

MI, 4. Februar, 19 Uhr (H) - VfB Schloß Holte (BL)

SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL)

SA, 14. Februar, 14.30 Uhr (H) - Post TSV Detmold (LL)

SV Westfalia Soest

SA/SO, 10./11. Januar - Sparkassen Masters

DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (H) - Königsborner SV (LL) 3:4

SA, 17. Januar, 17 Uhr (H) - SV Schmallenberg/Fredeburg (WL) 2:0

SO, 18. Januar - Sparkassen Masters Endrunde

DO, 22. Januar, 19.30 Uhr (H) - BV Bad Lippspringe (LL)

MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (A) - SuS Bad Westernkotten (LL)

SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL)

SA, 14. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC Iserlohn (WL)

FC Preußen Espelkamp

SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - FC Roj Minden (KLA) 12:0

SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - SC Verl U19

SO, 1. Februar, 13 Uhr (H) - BW Hollage (BL)

DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (H) - BV Stift Quernheim (BL)

SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - VfB Schloß Holte (LL)

FR, 13. Februar, 19.30 Uhr (H) - VfR Voxtrup (LL)

SA, 14. Februar, 15.45 Uhr (A) - FC Bad Oenyhausen (LL)

DO, 19. Februar, 19.30 Uhr (H) - FC Lübbecke (LL)