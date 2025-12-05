Westfalenliga 1: Die Winterfahrpläne

FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller Testspiele:

Viel Zeit, um sich ausreichend für die Rückrunde einzuspielen. Bis zu sieben Testspiele tragen die einzelnen Staffel 1-Westfalenligisten aus.

17. bis 19. Dezember Ausber-Cup 26. bis 30. Dezember HSM Münster SA, 17. Januar, 14 Uhr (H) - FC Eintracht Rheine (OL) SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - SpVgg Vreden (OL) SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Borussia Emsdetten (WL) SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - DJK TuS Hordel (WL)

11. Januar RWM-Sponsoren-Cup SA, 24. Januar, 14 Uhr (H) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder (OL) SO, 1. Februar, 14.30 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL) SO, 15. Februar, Nachholspiel gegen SV Mesum

FSC Rheda

DI, 13. Januar, 19 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (RL)

SV Mesum

SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (H) - TuS Hiltrup (OL)

SO, 25. Januar, 14 Uhr (H) - Ibbenbürener SpVg (LL)

SO, 1. Februar, 14 Uhr (H) - Borghorster FC (BL)

SO, 8. Februar, 12 Uhr (A) - Vorwärts Nordhorn (LL)

SO, 15. Februar, Nachholspiel bei SC RW Maaslingen

SC Peckeloh

26. - 28. Dezember Haller Kreisblatt-Cup

SA, 10. Januar, 13 Uhr (H) - Hövelhofer SV (LL)

SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL)

SA, 24. Januar, 15 Uhr (A) - TuS Lohe (LL)

MI, 28. Januar, 19.15 Uhr (H) - BV Bad Lippspringe (LL)

SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - ASK Ahlen (LL)

SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL)

SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (LL)

MI, 18. Februar, 19 Uhr (H) - Sportfreunde Lotte (RL) (Westfalenpokal)

SuS Neuenkirchen

MI, 14. Januar, 19.45 Uhr (H) - 1. FC Gievenbeck (OL)

SA, 24. Januar, 12 Uhr (A) - SC Preußen Münster U19

SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - SC Spelle-Venhaus (OL)

SA, 31. Januar, 15 Uhr (H) - SC Altenrheine (LL)

SA, 7. Februar, 15 Uhr (A) - SV Burgsteinfurt (LL)

SA, 14. Februar, 14 Uhr (A) - SV RW Deuten (LL)

SO, 15. Februar, Nachholspiel bei SF Ostinghausen

Eintracht Ahaus

SO, 25. Januar, 13 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL)

SA, 31. Januar, 14 Uhr (H) - SpVg Emsdetten 05 (LL)

SA, 7. Februar, 14 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL)

DO, 12. Februar, 19.15 Uhr (H) - SW Holtwick (BL)

SA, 14. Februar, 14.30 Uhr (H) - SV Holthausen-Biene (OL)

VfL Theesen

27. bis 30. Dezember HSM Bielefeld

10. Januar Glas-Wulfmeier-Cup

SA, 31. Januar, 14 Uhr (H) - Hövelhofer SV (LL)

SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - SV Heide Paderborn (LL)

SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SV Avenwedde (LL)

GW Nottuln

SA, 17. Januar Polpublik-Cup

SO, 18. Januar, 13 Uhr (A) - TuS Altenberge (BL)

MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (A) - SV Burgsteinfurt (LL)

SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (A) - SC Westfalia Herne (LL)

MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (A) - SW Holtwick (BL)

SA, 7. Februar, 12 Uhr (H) - Borussia Münster (LL)

SA, 14. Februar, 13 Uhr (H) - SV Vestia Disteln (WL)

Borussia Emsdetten

SA, 24. Januar, 14.30 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)

SA, 31. Januar, 13.30 Uhr (A) - Ibbenbürener SpVg (LL)

SO, 1. Februar, 13 Uhr (A) - 1. FC Nordwalde (BL)

SA, 7. Februar, 14 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (WL)

SA, 14. Februar, 14 Uhr (A) - SpVg Emsdetten 05 (LL)

SF Ostinghausen

MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL)

MI, 21. Januar, 19.30 Uhr (H) - SuS Westenholz (LL)

SA, 24. Januar, 15.30 Uhr (A) - Westfalia Rhynern (OL)

MI, 11. Februar, 19.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (LL)

SO, 15. Februar, Nachholspiel gegen SuS Neuenkirchen

FC Nordkirchen

SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (A) - SC Westfalia Herne (WL)

DI, 27. Januar, 19 Uhr (H) - TSC Eintracht Dortmund U19

SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - Hammer SpVg (LL)

SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SpVgg Horsthausen (WL)

SV Rödinghausen II

SO, 18. Januar, 13.15 Uhr (H) - TSV Wetschen (OL)

SA, 31. Januar, 14 Uhr (A) - TuS Lohe (LL)

DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (H) - SC Melle (LL)

SO, 8. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (LL)

FC Kaunitz

SO, 18. Januar, 14 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL)

MI, 21. Januar, 19 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (OL)

SA, 24. Januar, 14.30 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL)

FR, 30. Januar, 19.15 Uhr (H) - TuS SG Oestinghausen (BL)

MI, 4. Februar, 19 Uhr (H) - VfB Schloß Holte (BL)

SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL)

SA, 14. Februar, 14.30 Uhr (H) - Post TSV Detmold (LL)

SV Westfalia Soest

DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (H) - Königsborner SV (LL)

DO, 22. Januar, 19.30 Uhr (H) - BV Bad Lippspringe (LL)

SA, 24. Januar, 16 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL)

SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL)

FC Preußen Espelkamp

SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - FC Roj Minden (KL)

SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - SC Verl U19

SO, 1. Februar, 13 Uhr (H) - BW Hollage (BL)

DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (H) - BV Stift Quernheim (BL)

SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - VfB Schloß Holte (LL)

FR, 13. Februar, 19.30 Uhr (H) - VfR Voxtrup (LL)

DO, 19. Februar, 19.30 Uhr (H) - FC Lübbecke (LL)