Westfalenliga 1: Die Video-Highlights der Partie Kinderhaus vs. Mesum

Der SC Westfalia Kinderhaus verteidigte am 8. Spieltag seine Tabellenführung mit dem 2:0-Heimsieg gegen den SV Mesum.

Das sog. "Spiel der Woche" wurde vom Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" im Video festgehalten. Hier könnt ihr euch eine etwa 15-minütige Zusammenfassung ansehen.