Westfalenliga 1: Die Video-Highlights der Partie Kinderhaus vs. Mesum

Der SC Westfalia Kinderhaus verteidigte am 8. Spieltag seine Tabellenführung mit dem 2:0-Heimsieg gegen den SV Mesum.
Das sog. "Spiel der Woche" wurde vom Münsterland-Portal "heimspiel-online.de" im Video festgehalten. Hier könnt ihr euch eine etwa 15-minütige Zusammenfassung ansehen.
Die Video-Highlights:
Westfalia Kinderhaus – SV Mesum 2:0
Westfalia Kinderhaus: Nicolas Harksen, Florian Graberg, Levent Taylan Öztürk (67. Phil Ebbe Möllers), Jens Böckmann, Nick Rensing, Henri Aaron Isert, Yannick Lachowicz (69. Tim-Lennart Siekmann), Farid Abdvis Zadeh (59. Jendrik Witt), Luis Jan Haverland (80. Brolyn Ojiako), Semih Daglar (88. Pedro Henrique de Souza Silva), Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Julian Wolf, Tobias Göttlich (81. Rene Pöhlker), Tim Egbers, Simon Moß (69. Jan Fislage), Christopher Strotmann, Kevin Ostendorf, Adrian Knüver, Jordi Dindic, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt - Trainer: Pascal Wilmes
Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 151
Tore: 1:0 Henri Aaron Isert (15.), 2:0 Luis Jan Haverland (25.)