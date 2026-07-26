Westfalenliga 1: Die Sommerfahrpläne mit allen Ergebnissen

Bis zum Auftakt am 9. August stehen wieder zahlreiche Testspiele auf dem Programm.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht der Sommerfahrpläne:
(Alle Ergebnisse aus Sicht der Westfalenligisten)
SC Peckeloh
DO, 2. Juli, 19 Uhr (H) - DSC Arminia Bielefeld (2. BL) 3:7
SA, 4. Juli, 14 Uhr (H) - BSV Rehden (OL) 4:3
SO, 5. Juli, 14.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL) 4:0
MI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL) 5:1
SO, 12. Juli, 14.30 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL) 4:0
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - SV Bad Rothenfelde (BL) 5:3
DI, 21. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Gütersloh (RL) 1:0
SO, 26. Juli, 14 Uhr (H) - SC RW Maaslingen (OL) 0:0
DI, 28. Juli, 19 Uhr (H) - 1. FC Gievenbeck (OL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - Türkspor Dortmund (Westfalenpokal)
DI, 4. August, 19 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (OL)
RW Ahlen
MI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - BW Dingden (OL) 3:2
FR, 10. Juli, 18.45 Uhr (A) - SC Hoetmar (KLA) 10:1 (Derby-Cup)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - SC Westfalia Kinderhaus (OL) 3:0
DO, 16. Juli, 18.45 Uhr (A) - Warendorfer SU (BL) 2:2 (Derby-Cup)
SA, 18. Juli, 15 Uhr (A) - TuS Freckenhorst (BL) 6:7 n. E. (Derby-Cup)
SO, 19. Juli, 14 Uhr (H) - FC Iserlohn (WL) 3:1
SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL) 0:1
DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Bottrop (OL)
SO, 2. August, 15.30 Uhr (A) - SC Münster 08 (LL) (Westfalenpokal)
FC RW Kirchlengern
SO, 5. Juli, 14.30 Uhr (H) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder (OL) 1:2
DI, 7. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Lübbecke (BL) 4:1
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - Borussia Münster (BL) 1:1
DI, 14. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Preußen Espelkamp (LL) 4:4
SO, 26. Juli, 15.30 Uhr (H) - TuS Ahmsen (BL) 2:2
DI, 28. Juli, 19.30 Uhr (A) - BV Stift Quernheim (BL)
FR, 31. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - SV SW Ahle (KLC) (Kreispokal)
SV Rödinghausen II
FR, 3. Juli, 19 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL) 3:0
FR, 10. Juli, 19.30 Uhr (A) - SVE Heessen (LL) 6:1
SO, 12. Juli, 14 Uhr (A) - SC Melle (LL) 1:1
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - TuS GW Pödinghausen (LL) 0:4
SO, 26. Juli, 13 Uhr (H) - TSV Wetschen (LL) 6:1
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SC Verl II (OL)
FSC Rheda
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL) 1:1
DI, 14. Juli, 19 Uhr (A) - SV Avenwedde (LL) 7:1
DI, 21. Juli, 19 Uhr (H) - SC Verl II (OL) 1:2
SA, 25. Juli, 14 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL) 1:3
SA, 1. August, 15 Uhr (H) - BV Bad Lippspringe (LL)
SC Herford
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - DSC Arminia Bielefeld II (OL) 1:3
DO, 9. Juli, 19 Uhr (A) - VfR Wellensiek (BL) 8:1
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - SG Belle-Cappel-Leopoldstal (BL) 1:4
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - FC Lübbecke (BL) 3:3
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - VfB Fichte Bielefeld (BL) 8:1
MI, 29. Juli, 19 Uhr (A) - BSC Blasheim (BL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - SV Heide Paderborn (LL) (Westfalenpokal)
Lüner SV
SA, 4. Juli, 14 Uhr (H) - Borussia Dortmund II (RL) 1:3
FR, 10. Juli, 19 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL) 2:2
FR, 17. Juli, 19 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL) 2:5
DI, 21. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Roj (WL) 5:4
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - Victoria Clarholz (OL) 1:1
MI, 29. Juli, 19.15 Uhr (A) - Kirchhörder SC (LL)
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SF Ostinghausen (WL) (Westfalenpokal)
SV Mesum
SO, 5. Juli, 12 Uhr (H) - Vorwärts Nordhorn (OL) 1:1
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - VfL Osnabrück U19 1:0
DO, 16. Juli, 19.45 Uhr (A) - FC Eintracht Rheine (OL) 1:5 (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
SO, 19. Juli, 16 Uhr (A) - SC Altenrheine (LL) 0:0 (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
SA, 25. Juli, 15 Uhr (A) - SV Burgsteinfurt (LL) 2:2 (Finaltag Sommerturnier des SV Burgsteinfurt)
SO, 2. August, 14 Uhr (H) - SV Meppen II (OL)
SuS Neuenkirchen
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - SF Gellendorf (KLA) 4:0
SO, 19. Juli, 14.30 Uhr - SV Burgsteinfurt (LL) 2:2 (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
MI, 22. Juli, 19 Uhr - Borussia Emsdetten (LL) 2:2 (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
SA, 25. Juli, 15 Uhr (A) - SC Altenrheine (LL) 2:0 (Finaltag Sommerturnier des SV Burgsteinfurt)
DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - Ibbenbürener SpVg (LL)
SO, 2. August, 14.30 Uhr (H) - Vorwärts Wettringen (LL)
VfL Theesen
SA, 11. Juli - Fruchtalarm-Cup des TuS Jöllenbeck (Platz 2)
MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL) 0:2
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - Spvg Steinhagen (LL) 3:0
FR, 24. Juli, 19 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL) 0:2
SO, 26. Juli, 14 Uhr (A) - TSC Victoria Clarholz (OL)
DO, 30. Juli, 19 Uhr (A) - SV Avenwedde (LL)
SO, 2. August, 14 Uhr (H) - RW Erlinghausen (LL)
Eintracht Ahaus
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - ESC Rellinghausen (LL) 2:2
FR, 17. Juli, 20.15 Uhr (H) - SC Südlohn (KLA) 5:0 (Eintracht-Pokal)
SO, 19. Juli, 16.30 Uhr (H) - BW Dingden (OL) 0:4 (Eintracht-Pokal)
MI, 22. Juli, 19 Uhr (H) - SuS Stadtlohn (LL) 2:3 (Eintracht-Pokal)
FR, 24. Juli, 19 Uhr (H) - SpVgg Vreden (OL) 0:1 (Halbfinale Eintracht Pokal)
DI/MI, 28./29. Juli - Feld-Stadtmeisterschaft Ahaus
FR, 31. Juli (A) - SVE Heessen (LL) (Westfalenpokal)
FC Kaunitz
SA, 11. Juli, 13 Uhr (A) - SuS Westenholz (BL) 4:1
MI, 15. Juli, 19.15 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL) 5:2
SA, 18. Juli, 15 Uhr (A) - SC Drolshagen (LL) 3:2
SA, 25. Juli, 12 Uhr (H) - VfR Wellensiek (BL) 3:2
SO, 26. Juli, 14.30 Uhr (H) - FC Bad Oeynhausen (LL) 5:0
MI, 29. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Schloß Holte (LL)
SA, 1. August, 14 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL)
GW Nottuln
SA, 4. Juli, 13 Uhr (H) - SC Westfalia Herne (LL) 1:1
SO, 5. Juli, 13 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL) 2:0
FR, 10. Juli, 19 Uhr (H) - SC Münster 08 (LL) 4:1
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL) 2:3
MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (OL) 2:2
MI, 22. Juli, 19.30 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL) 1:5
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - YEG Hassel (LL) 2:2
DI, 28. Juli, 19.15 Uhr (A) - Wacker Mecklenbeck (BL)
SA, 1. August, 15.30 Uhr (H) - DJK Adler Frintrop (OL)
SuS Bad Westernkotten
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SC Verl U19 4:5
SO, 12. Juli, 16 Uhr (A) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL) 0:1
DO, 17. Juli, 19 Uhr (A) - TuS SG Oestinghausen (BL) 1:0
MI, 23. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Schloß Holte (LL) 1:3
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - SV Westfalia Soest (LL) 2:1
FR, 31. Juli, 19 Uhr (A) - BW Rixbeck-Dedinghausen (KLA) (Westfalenpokal)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - VfL Hörste-Garfeln (KLA) (Kreispokal)
FC Nordkirchen
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SpVgg Horsthausen (OL) 1:3
FR, 10. Juli, 19 Uhr (A) - Lüner SV (WL) 2:2
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - BSV Menden (LL) 2:0
SO, 19. Juli, 15 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL) 1:3
FR, 24. Juli, 19.15 Uhr (H) - Werner SC (LL) abgesagt
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - FC Iserlohn (WL) 0:0
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - Wacker Obercastrop (WL)
SF Ostinghausen
MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (H) - 1. FC Nieheim (BL) 2:4
MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (OL) 0:7
MI, 22. Juli, 19 Uhr (A) - SV Hilbeck (BL) 4:0
SA, 25. Juli, 14.15 Uhr (A) - TuS SG Oestinghausen (BL) 3:0
MI, 29. Juli, 19.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - Lüner SV (WL) (Westfalenpokal)