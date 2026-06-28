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Allgemeines

Westfalenliga 1: Die Sommerfahrpläne 2026/27

Westfalenliga Staffel 1 2026/27

von red · Heute, 11:43 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Drenth

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Westfalenliga St. 1
RW Ahlen
GW Nottuln
Eintracht Ahaus
SC Peckeloh

Bis zum Auftakt am 9. August stehen wieder zahlreiche Testspiele auf dem Programm.

FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht der bislang bekannten Sommerfahrpläne:

SC Peckeloh

DO, 2. Juli, 19 Uhr (H) - DSC Arminia Bielefeld (2. BL)
SA, 4. Juli, 14 Uhr (H) - BSV Rehden (OL)
SO, 5. Juli, 14.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL)
MI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL)
SO, 12. Juli, 14.30 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)
SA, 18. Juli, 15 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (WL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - SV Bad Rothenfelde (BL)
SO, 26. Juli, 14 Uhr (H) - SC RW Maaslingen (OL)
DI, 28. Juli, 19 Uhr (H) - 1. FC Gievenbeck (OL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - Türkspor Dortmund (Westfalenpokal)
DI, 4. August, 19 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (OL)

RW Ahlen

MI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - VDV-Auswahl (in Duisburg-Wedau)
FR, 10. Juli, 18.45 Uhr (A) - SC Hoetmar (KLA) (Derby-Cup)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - SC Westfalia Kinderhaus (OL)
DO, 16. Juli, 18.45 Uhr (A) - Warendorfer SU (BL) (Derby-Cup)
SO, 19. Juli, 14 Uhr (H) - FC Iserlohn (WL)
SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL)
DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Bottrop (OL)
SO, 2. August, 15.30 Uhr (A) - SC Münster 08 (LL) (Westfalenpokal)

FC RW Kirchlengern

SO, 5. Juli, 14.30 Uhr (H) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder (OL)
DI, 7. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Lübbecke (BL)
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - Borussia Münster (BL)
DI, 14. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Preußen Espelkamp )LL)
SA, 18. Juli, 15 Uhr (A) - SC Peckeloh (WL)
SO, 26. Juli, 15.30 Uhr (H) - TuS Ahmsen (BL)
DI, 28. Juli, 19.30 Uhr (A) - BV Stift Quernheim (BL)
FR, 31. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL)

SV Rödinghausen II

FR, 3. Juli, 19 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL)
FR, 10. Juli, 19.30 Uhr (A) - SVE Heessen (LL)
SO, 12. Juli, 14 Uhr (A) - SC Melle (LL)
MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - FC Preußen Espelkamp (LL)
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - TuS GW Pödinghausen (LL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - SV Bad Rothenfelde (BL)
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SC Verl II (OL)

FSC Rheda

FR, 3. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Preußen Espelkamp (LL)
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)
DI, 14. Juli, 19 Uhr (A) - SV Avenwedde (LL)
DI, 21. Juli, 19 Uhr (H) - SC Verl II (OL)
SA, 25. Juli, 14 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)
SA, 1. August, 15 Uhr (H) - BV Bad Lippspringe (LL)

SC Herford

SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - DSC Arminia Bielefeld II (OL)
DO, 9. Juli, 19 Uhr (A) - VfR Wellensiek (BL)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - SG Belle-Cappel-Leopoldstal (BL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - FC Lübbecke (BL)
MI, 29. Juli, 19 Uhr (A) - BSC Blasheim (BL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - SV Heide Paderborn (LL)

Lüner SV

SA, 4. Juli, 14 Uhr (H) - Borussia Dortmund II (RL)
FR, 10. Juli, 19 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL)
FR, 17. Juli, 19 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL)
DI, 21. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Roj (WL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - TuS Eichlinghofen (LL)
MI, 29. Juli, 19.15 Uhr (A) - Kirchhörder SC (LL)
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SF Ostinghausen (WL) (Westfalenpokal)

SV Mesum

SO, 5. Juli, 12 Uhr (H) - Vorwärts Nordhorn (OL)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - VfL Osnabrück U19
DO, 16. Juli, 19.45 Uhr - FC Eintracht Rheine (OL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
SO, 19. Juli, 16 Uhr - SC Altenrheine (LL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
SA, 25. Juli - Finaltag Sommerturnier des SV Burgsteinfurt
SO, 2. August, 14 Uhr (H) - SV Meppen II (OL)

SuS Neuenkirchen

SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - SF Gellendorf (KLA)
SO, 19. Juli, 14.30 Uhr - SV Burgsteinfurt (LL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
MI, 22. Juli, 19 Uhr - Borussia Emsdetten (LL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
SA, 25. Juli - Finaltag Sommerturnier des SV Burgsteinfurt
DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - Ibbenbürener SpVg (LL)
SO, 2. August, 14.30 Uhr (H) - Vorwärts Wettringen (LL)

VfL Theesen

SA, 11. Juli, Fruchtalarm-Cup des TuS Jöllenbeck
MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL)
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - TuRa Löhne (BL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - Spvg Steinhagen (LL)
FR, 24. Juli, 19 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)
SO, 26. Juli, 14 Uhr (A) - TSC Victoria Clarholz (OL)

Eintracht Ahaus

FR, 17. Juli, 20.15 Uhr (H) - SC Südlohn (KLA) (Eintracht-Pokal)
SO, 19. Juli, 16.30 Uhr (H) - BW Dingden (LL) (Eintracht-Pokal)
MI, 22. Juli, 19 Uhr (H) - SuS Stadtlohn (LL) (Eintracht-Pokal)
FR, 24. Juli (H) - Halbfinale Eintracht Pokal
SA, 25. Juli (H) - Finaltag Eintracht-Pokal
DI/MI, 28./29. Juli - Feld-Stadtmeisterschaft Ahaus
SO, 2. August (A) - SVE Heessen (LL) (Westfalenpokal)

FC Kaunitz

SA, 11. Juli, 13 Uhr (A) - SuS Westenholz (BL)
MI, 15. Juli, 19.15 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL)
SA, 25. Juli, 12 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL)
SO, 26. Juli, 14.30 Uhr (H) - FC Bad Oeynhausen (LL)
SA, 1. August, 14 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL)

GW Nottuln

SA, 4. Juli, 13 Uhr (H) - SC Westfalia Herne (LL)
SO, 5. Juli, 13 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)
FR, 10. Juli, 19 Uhr (H) - SC Münster 08 (LL)
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL)
MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (OL)
MI, 22. Juli, 19.30 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL)
DI, 28. Juli, 19.15 Uhr (A) - Wacker Mecklenbeck (BL)
SA, 1. August, 15.30 Uhr (H) - DJK Adler Frintrop (OL)

SuS Bad Westernkotten

SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SC Verl U19
SO, 12. Juli, 16 Uhr (A) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - SV Westfalia Soest (LL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - BW Rixbeck-Dedinghausen (KLA)

FC Nordkirchen

FR, 10. Juli, 19 Uhr (A) - Lüner SV (WL)
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - BSV Menden (LL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - FC Iserlohn (WL)

SF Ostinghausen

MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (H) - 1. FC Nieheim (BL)
SA, 18. Juli, 14.30 Uhr (H) - FC Roj (WL)
SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - TuS SG Oestinghausen (BL)
MI, 29. Juli, 19.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL)
SO, 2. Juli, 15 Uhr (A) - Lüner SV (WL) (Westfalenpokal)