Westfalenliga 1: Die Sommerfahrpläne 2026/27

Bis zum Auftakt am 9. August stehen wieder zahlreiche Testspiele auf dem Programm.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht der bislang bekannten Sommerfahrpläne:
SC Peckeloh
DO, 2. Juli, 19 Uhr (H) - DSC Arminia Bielefeld (2. BL)
SA, 4. Juli, 14 Uhr (H) - BSV Rehden (OL)
SO, 5. Juli, 14.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL)
MI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL)
SO, 12. Juli, 14.30 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)
SA, 18. Juli, 15 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (WL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - SV Bad Rothenfelde (BL)
SO, 26. Juli, 14 Uhr (H) - SC RW Maaslingen (OL)
DI, 28. Juli, 19 Uhr (H) - 1. FC Gievenbeck (OL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - Türkspor Dortmund (Westfalenpokal)
DI, 4. August, 19 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (OL)
RW Ahlen
MI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - VDV-Auswahl (in Duisburg-Wedau)
FR, 10. Juli, 18.45 Uhr (A) - SC Hoetmar (KLA) (Derby-Cup)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - SC Westfalia Kinderhaus (OL)
DO, 16. Juli, 18.45 Uhr (A) - Warendorfer SU (BL) (Derby-Cup)
SO, 19. Juli, 14 Uhr (H) - FC Iserlohn (WL)
SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL)
DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Bottrop (OL)
SO, 2. August, 15.30 Uhr (A) - SC Münster 08 (LL) (Westfalenpokal)
FC RW Kirchlengern
SO, 5. Juli, 14.30 Uhr (H) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder (OL)
DI, 7. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Lübbecke (BL)
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - Borussia Münster (BL)
DI, 14. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Preußen Espelkamp )LL)
SA, 18. Juli, 15 Uhr (A) - SC Peckeloh (WL)
SO, 26. Juli, 15.30 Uhr (H) - TuS Ahmsen (BL)
DI, 28. Juli, 19.30 Uhr (A) - BV Stift Quernheim (BL)
FR, 31. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL)
SV Rödinghausen II
FR, 3. Juli, 19 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL)
FR, 10. Juli, 19.30 Uhr (A) - SVE Heessen (LL)
SO, 12. Juli, 14 Uhr (A) - SC Melle (LL)
MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - FC Preußen Espelkamp (LL)
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - TuS GW Pödinghausen (LL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - SV Bad Rothenfelde (BL)
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SC Verl II (OL)
FSC Rheda
FR, 3. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Preußen Espelkamp (LL)
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)
DI, 14. Juli, 19 Uhr (A) - SV Avenwedde (LL)
DI, 21. Juli, 19 Uhr (H) - SC Verl II (OL)
SA, 25. Juli, 14 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)
SA, 1. August, 15 Uhr (H) - BV Bad Lippspringe (LL)
SC Herford
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - DSC Arminia Bielefeld II (OL)
DO, 9. Juli, 19 Uhr (A) - VfR Wellensiek (BL)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - SG Belle-Cappel-Leopoldstal (BL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - FC Lübbecke (BL)
MI, 29. Juli, 19 Uhr (A) - BSC Blasheim (BL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - SV Heide Paderborn (LL)
Lüner SV
SA, 4. Juli, 14 Uhr (H) - Borussia Dortmund II (RL)
FR, 10. Juli, 19 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL)
FR, 17. Juli, 19 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL)
DI, 21. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Roj (WL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - TuS Eichlinghofen (LL)
MI, 29. Juli, 19.15 Uhr (A) - Kirchhörder SC (LL)
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SF Ostinghausen (WL) (Westfalenpokal)
SV Mesum
SO, 5. Juli, 12 Uhr (H) - Vorwärts Nordhorn (OL)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - VfL Osnabrück U19
DO, 16. Juli, 19.45 Uhr - FC Eintracht Rheine (OL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
SO, 19. Juli, 16 Uhr - SC Altenrheine (LL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
SA, 25. Juli - Finaltag Sommerturnier des SV Burgsteinfurt
SO, 2. August, 14 Uhr (H) - SV Meppen II (OL)
SuS Neuenkirchen
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - SF Gellendorf (KLA)
SO, 19. Juli, 14.30 Uhr - SV Burgsteinfurt (LL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
MI, 22. Juli, 19 Uhr - Borussia Emsdetten (LL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
SA, 25. Juli - Finaltag Sommerturnier des SV Burgsteinfurt
DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - Ibbenbürener SpVg (LL)
SO, 2. August, 14.30 Uhr (H) - Vorwärts Wettringen (LL)
VfL Theesen
SA, 11. Juli, Fruchtalarm-Cup des TuS Jöllenbeck
MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL)
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - TuRa Löhne (BL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - Spvg Steinhagen (LL)
FR, 24. Juli, 19 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)
SO, 26. Juli, 14 Uhr (A) - TSC Victoria Clarholz (OL)
Eintracht Ahaus
FR, 17. Juli, 20.15 Uhr (H) - SC Südlohn (KLA) (Eintracht-Pokal)
SO, 19. Juli, 16.30 Uhr (H) - BW Dingden (LL) (Eintracht-Pokal)
MI, 22. Juli, 19 Uhr (H) - SuS Stadtlohn (LL) (Eintracht-Pokal)
FR, 24. Juli (H) - Halbfinale Eintracht Pokal
SA, 25. Juli (H) - Finaltag Eintracht-Pokal
DI/MI, 28./29. Juli - Feld-Stadtmeisterschaft Ahaus
SO, 2. August (A) - SVE Heessen (LL) (Westfalenpokal)
FC Kaunitz
SA, 11. Juli, 13 Uhr (A) - SuS Westenholz (BL)
MI, 15. Juli, 19.15 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL)
SA, 25. Juli, 12 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL)
SO, 26. Juli, 14.30 Uhr (H) - FC Bad Oeynhausen (LL)
SA, 1. August, 14 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL)
GW Nottuln
SA, 4. Juli, 13 Uhr (H) - SC Westfalia Herne (LL)
SO, 5. Juli, 13 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)
FR, 10. Juli, 19 Uhr (H) - SC Münster 08 (LL)
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL)
MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (OL)
MI, 22. Juli, 19.30 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL)
DI, 28. Juli, 19.15 Uhr (A) - Wacker Mecklenbeck (BL)
SA, 1. August, 15.30 Uhr (H) - DJK Adler Frintrop (OL)
SuS Bad Westernkotten
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SC Verl U19
SO, 12. Juli, 16 Uhr (A) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - SV Westfalia Soest (LL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - BW Rixbeck-Dedinghausen (KLA)
FC Nordkirchen
FR, 10. Juli, 19 Uhr (A) - Lüner SV (WL)
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - BSV Menden (LL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - FC Iserlohn (WL)
SF Ostinghausen
MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (H) - 1. FC Nieheim (BL)
SA, 18. Juli, 14.30 Uhr (H) - FC Roj (WL)
SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - TuS SG Oestinghausen (BL)
MI, 29. Juli, 19.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL)
SO, 2. Juli, 15 Uhr (A) - Lüner SV (WL) (Westfalenpokal)