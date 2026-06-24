 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Westfalenliga 1: Die Sommerfahrpläne 2026/27

Westfalenliga Staffel 1 2026/27

von red · Heute, 19:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Drenth

Verlinkte Inhalte

Westfalenliga St. 1
RW Ahlen
GW Nottuln
Eintracht Ahaus
SC Peckeloh

Bis zum Auftakt am 9. August stehen wieder zahlreiche Testspiele auf dem Programm.

FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht der bislang bekannten Sommerfahrpläne:

SC Peckeloh

DO, 2. Juli, 19 Uhr (H) - DSC Arminia Bielefeld (2. Bundesliga)
SA, 4. Juli, 14 Uhr (H) - BSV Rehden (OL)
SO, 5. Juli, 14.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL)
MI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL)
SO, 12. Juli, 14.30 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)
SA, 18. Juli, 15 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (WL)
SO, 26. Juli, 14 Uhr (H) - SC RW Maaslingen (OL)
DI, 28. Juli, 19 Uhr (H) - 1. FC Gievenbeck (OL)
DI, 4. August, 19 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (OL)

RW Ahlen

FR, 10. Juli, 18.45 Uhr (A) - SC Hoetmar (KLA) (Derby-Cup)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - SC Westfalia Kinderhaus (OL)
DO, 16. Juli, 18.45 Uhr (A) - Warendorfer SU (BL) (Derby-Cup)
SO, 19. Juli, 14 Uhr (H) - FC Iserlohn (WL)
SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL)
DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Bottrop (OL)

FC RW Kirchlengern

SO, 5. Juli, 14.30 Uhr (H) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder (OL)
DI, 7. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Lübbecke (BL)
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - Borussia Münster (BL)
DI, 14. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Preußen Espelkamp )LL)
SA, 18. Juli, 15 Uhr (A) - SC Peckeloh (WL)
SO, 26. Juli, 15.30 Uhr (H) - TuS Ahmsen (BL)
DI, 28. Juli, 19.30 Uhr (A) - BV Stift Quernheim (BL)
FR, 31. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL)

SV Rödinghausen II

FR, 3. Juli, 19 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL)
FR, 10. Juli, 19.30 Uhr (A) - SVE Heessen (LL)
SO, 12. Juli, 14 Uhr (A) - SC Melle (LL)
MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - FC Preußen Espelkamp (LL)
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - TuS GW Pödinghausen (LL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - SV Bad Rothenfelde (BL)
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SC Verl II (OL)

FSC Rheda

FR, 3. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Preußen Espelkamp (LL)
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)
DI, 14. Juli, 19 Uhr (A) - SV Avenwedde (LL)
DI, 21. Juli, 19 Uhr (H) - SC Verl II (OL)
SA, 25. Juli, 14 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)

SC Herford

SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - DSC Arminia Bielefeld II (OL)
DO, 9. Juli, 19 Uhr (A) - VfR Wellensiek (BL)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - SG Belle-Cappel-Leopoldstal (BL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - FC Lübbecke (BL)
MI, 29. Juli, 19 Uhr (A) - BSC Blasheim (BL)

SV Mesum

SO, 5. Juli, 12 Uhr (H) - Vorwärts Nordhorn (OL)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - VfL Osnabrück U19
DO, 16. Juli, 19.45 Uhr - FC Eintracht Rheine (OL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
SO, 19. Juli, 16 Uhr - SC Altenrheine (LL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
SA, 25. Juli - Finaltag Sommerturnier des SV Burgsteinfurt
SO, 2. August, 14 Uhr (H) - SV Meppen II (OL)

SuS Neuenkirchen

SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - SF Gellendorf (KLA)
SO, 19. Juli, 14.30 Uhr - SV Burgsteinfurt (LL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
MI, 22. Juli, 19 Uhr - Borussia Emsdetten (LL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)
SA, 25. Juli - Finaltag Sommerturnier des SV Burgsteinfurt
DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - Ibbenbürener SpVg (LL)
SO, 2. August, 14.30 Uhr (H) - Vorwärts Wettringen (LL)

VfL Theesen

SA, 11. Juli, Fruchtalarm-Cup des TuS Jöllenbeck
MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL)
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - TuRa Löhne (BL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - Spvg Steinhagen (LL)
FR, 24. Juli, 19 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)

Eintracht Ahaus

FR, 17. Juli, 20.15 Uhr (H) - SC Südlohn (KLA) (Eintracht-Pokal)
SO, 19. Juli, 16.30 Uhr (H) - BW Dingden (LL) (Eintracht-Pokal)
MI, 22. Juli, 19 Uhr (H) - SuS Stadtlohn (LL) (Eintracht-Pokal)
FR, 24. Juli (H) - Halbfinale Eintracht Pokal
SA, 25. Juli (H) - Finaltag Eintracht-Pokal
DI/MI, 28./29. Juli - Feld-Stadtmeisterschaft Ahaus

FC Kaunitz

SA, 11. Juli, 13 Uhr (A) - SuS Westenholz (BL)
MI, 15. Juli, 19.15 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL)
SA, 25. Juli, 12 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL)
SO, 26. Juli, 14.30 Uhr (H) - FC Bad Oeynhausen (LL)

GW Nottuln

SO, 5. Juli, 13 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)
MI, 22. Juli, 19.30 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL)
DI, 28. Juli, 19.15 Uhr (A) - Wacker Mecklenbeck (BL)

SuS Bad Westernkotten

SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SC Verl U19
SO, 12. Juli, 16 Uhr (A) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - SV Westfalia Soest (LL)

FC Nordkirchen

SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - BSV Menden (LL)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - FC Iserlohn (WL)

Lüner SV

SA, 4. Juli, 14 Uhr (H) - Borussia Dortmund II (RL)
DI, 21. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Roj (WL)

SF Ostinghausen

MI, 29. Juli, 19.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL)