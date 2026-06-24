Westfalenliga 1: Die Sommerfahrpläne 2026/27

– Foto: Sascha Drenth

FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht der bislang bekannten Sommerfahrpläne:

Bis zum Auftakt am 9. August stehen wieder zahlreiche Testspiele auf dem Programm.

DO, 2. Juli, 19 Uhr (H) - DSC Arminia Bielefeld (2. Bundesliga) SA, 4. Juli, 14 Uhr (H) - BSV Rehden (OL) SO, 5. Juli, 14.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL) MI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL) SO, 12. Juli, 14.30 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL) SA, 18. Juli, 15 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (WL) SO, 26. Juli, 14 Uhr (H) - SC RW Maaslingen (OL) DI, 28. Juli, 19 Uhr (H) - 1. FC Gievenbeck (OL) DI, 4. August, 19 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (OL)

FR, 10. Juli, 18.45 Uhr (A) - SC Hoetmar (KLA) (Derby-Cup) SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - SC Westfalia Kinderhaus (OL) DO, 16. Juli, 18.45 Uhr (A) - Warendorfer SU (BL) (Derby-Cup) SO, 19. Juli, 14 Uhr (H) - FC Iserlohn (WL) SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL) DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Bottrop (OL)

FC RW Kirchlengern

SO, 5. Juli, 14.30 Uhr (H) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder (OL)

DI, 7. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Lübbecke (BL)

SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - Borussia Münster (BL)

DI, 14. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Preußen Espelkamp )LL)

SA, 18. Juli, 15 Uhr (A) - SC Peckeloh (WL)

SO, 26. Juli, 15.30 Uhr (H) - TuS Ahmsen (BL)

DI, 28. Juli, 19.30 Uhr (A) - BV Stift Quernheim (BL)

FR, 31. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL)

SV Rödinghausen II

FR, 3. Juli, 19 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL)

FR, 10. Juli, 19.30 Uhr (A) - SVE Heessen (LL)

SO, 12. Juli, 14 Uhr (A) - SC Melle (LL)

MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - FC Preußen Espelkamp (LL)

SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - TuS GW Pödinghausen (LL)

SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - SV Bad Rothenfelde (BL)

SO, 2. August, 15 Uhr (H) - SC Verl II (OL)

FSC Rheda

FR, 3. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Preußen Espelkamp (LL)

SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)

DI, 14. Juli, 19 Uhr (A) - SV Avenwedde (LL)

DI, 21. Juli, 19 Uhr (H) - SC Verl II (OL)

SA, 25. Juli, 14 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)

SC Herford

SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - DSC Arminia Bielefeld II (OL)

DO, 9. Juli, 19 Uhr (A) - VfR Wellensiek (BL)

SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - SG Belle-Cappel-Leopoldstal (BL)

SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - FC Lübbecke (BL)

MI, 29. Juli, 19 Uhr (A) - BSC Blasheim (BL)

SV Mesum

SO, 5. Juli, 12 Uhr (H) - Vorwärts Nordhorn (OL)

SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - VfL Osnabrück U19

DO, 16. Juli, 19.45 Uhr - FC Eintracht Rheine (OL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)

SO, 19. Juli, 16 Uhr - SC Altenrheine (LL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)

SA, 25. Juli - Finaltag Sommerturnier des SV Burgsteinfurt

SO, 2. August, 14 Uhr (H) - SV Meppen II (OL)

SuS Neuenkirchen

SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - SF Gellendorf (KLA)

SO, 19. Juli, 14.30 Uhr - SV Burgsteinfurt (LL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)

MI, 22. Juli, 19 Uhr - Borussia Emsdetten (LL) (Sommerturnier SV Burgsteinfurt)

SA, 25. Juli - Finaltag Sommerturnier des SV Burgsteinfurt

DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - Ibbenbürener SpVg (LL)

SO, 2. August, 14.30 Uhr (H) - Vorwärts Wettringen (LL)

VfL Theesen

SA, 11. Juli, Fruchtalarm-Cup des TuS Jöllenbeck

MI, 15. Juli, 19 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL)

SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - TuRa Löhne (BL)

SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - Spvg Steinhagen (LL)

FR, 24. Juli, 19 Uhr (A) - Delbrücker SC (LL)

Eintracht Ahaus

FR, 17. Juli, 20.15 Uhr (H) - SC Südlohn (KLA) (Eintracht-Pokal)

SO, 19. Juli, 16.30 Uhr (H) - BW Dingden (LL) (Eintracht-Pokal)

MI, 22. Juli, 19 Uhr (H) - SuS Stadtlohn (LL) (Eintracht-Pokal)

FR, 24. Juli (H) - Halbfinale Eintracht Pokal

SA, 25. Juli (H) - Finaltag Eintracht-Pokal

DI/MI, 28./29. Juli - Feld-Stadtmeisterschaft Ahaus





FC Kaunitz

SA, 11. Juli, 13 Uhr (A) - SuS Westenholz (BL)

MI, 15. Juli, 19.15 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL)

SA, 25. Juli, 12 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL)

SO, 26. Juli, 14.30 Uhr (H) - FC Bad Oeynhausen (LL)

GW Nottuln

SO, 5. Juli, 13 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)

MI, 22. Juli, 19.30 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL)

DI, 28. Juli, 19.15 Uhr (A) - Wacker Mecklenbeck (BL)

SuS Bad Westernkotten

SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SC Verl U19

SO, 12. Juli, 16 Uhr (A) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL)

SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - SV Westfalia Soest (LL)

FC Nordkirchen

SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - BSV Menden (LL)

SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - FC Iserlohn (WL)

Lüner SV

SA, 4. Juli, 14 Uhr (H) - Borussia Dortmund II (RL)

DI, 21. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Roj (WL)

SF Ostinghausen

MI, 29. Juli, 19.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL)