Mit einem Heimsieg gegen Maaslingen könnte Peckeloh den schlechten Saisonstart fast vergessen lassen.
Mit einem Heimsieg gegen Maaslingen könnte Peckeloh den schlechten Saisonstart fast vergessen lassen. – Foto: Thorsten Zelinski

Westfalenliga 1 - der 7. Spieltag im Liveticker

Bereits am Mittwoch wurde der 7. Spieltag in der Westfalenliga Staffel 1 eröffnet.

Aufsteiger SV Eintracht Ahaus setzte seinen starken Saisonstart fort und schlug den Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus, der zwar vor Ahaus ganz oben blieb, aber heute seinen Status verlieren dürfte. Ein Doppelpack von Christopher Behrendt in der ersten Halbzeit ebnete den Weg zum souveränen Auswärtssieg, der durch das Gegentor in der Nachspielzeit nicht mehr in Gefahr geriet.

"Wir haben eine bombastische erste Halbzeit gespielt, waren sehr diszipliniert und konzentriert. Aber man muss einräumen, dass wir sicherlich auch Glück in der einen oder anderen Situation hatten. Wenn das 1:2 früher fällt, wird es vielleicht noch enger, als es ohnehin schon war. Ich finde aber, am Ende haben wir nicht unverdient gewonnen", resümierte Eintracht-Coach Frank Wegener. Sein Gegenüber Massih Wassey haderte nach der Partie auch mit der Spielverlegung: "Es war ein komplett gebrauchter Abend. Ich bin mir ziemlich sicher, auf Naturrasen am Sonntag hätten wir das Spiel nicht verloren. Das hätten wir nicht machen sollen. Aber das nehme ich auf meine Kappe. Eine dumme Entscheidung!"

So spielen nun drei Mannschaften am heutigen Sonntagnachmittag um die Tabellenführung. Der SC RW Maaslingen hat es im Topspiel beim SC Peckeloh selbst in der Hand. Gewinnt Maaslingen nicht, könnten auch der SV Mesum (gegen die SF Ostinghausen) oder der FSC Rheda (gegen den FC Nordkirchen) auf Platz 1 springen.

Am Tabellenende erhofft sich der SV Rödinghausen II ein gutes Heimspiel gegen Borussia Emsdetten. Auch Aufsteiger VfL Theesen möchte gegen den überraschend so gut gestarteten, aber zuletzt zweimal punktlosen SuS Neuenkirchen vorwärts kommen. Mitaufsteiger FC Kaunitz hat das schwere Auswärtsspiel beim SV Westfalia Soest vor der Brust. Und der FC Preußen Espelkamp, der unter der Woche in das Lübbecker Kreispokal-Finale eingezogen ist, erwartet GW Nottuln.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Die Partien des 7. Spieltags im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
RW Maaslingen
RW MaaslingenRW Maaslingen
15:00live
SC Peckeloh - RW Maaslingen

Heute, 15:30 Uhr
SV Westfalia Soest
SV Westfalia SoestSV Westfalia Soest
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
15:30live
SV Westfalia Soest - FC Kaunitz

Heute, 15:30 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen II
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
15:30live
SV Rödinghausen II - Borussia Emsdetten

Heute, 15:00 Uhr
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen
SuS Neuenkirchen
SuS NeuenkirchenSuS Neuenkirchen
15:00live
VfL Theesen - SuS Neuenkirchen

Heute, 15:00 Uhr
Preußen Espelkamp
Preußen EspelkampPreußen Espelkamp
Grün-Weiß Nottuln
Grün-Weiß NottulnGW Nottuln
15:00live
Preußen Espelkamp - GW Nottuln

Heute, 15:00 Uhr
FSC Rheda
FSC RhedaFSC Rheda
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
15:00live
FSC Rheda - FC Nordkirchen

Heute, 15:00 Uhr
SV Mesum
SV MesumSV Mesum
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
15:00live
SV Mesum - SF Ostinghausen

Mi., 17.09.2025, 19:45 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
1
2
Abpfiff

Westfalia Kinderhaus – Eintracht Ahaus 1:2
Westfalia Kinderhaus: Nicolas Harksen, Phil Ebbe Möllers (42. Levent Taylan Öztürk), Florian Graberg, Jens Böckmann, Pedro Henrique de Souza Silva (42. Yannick Lachowicz), Nick Rensing, Henri Aaron Isert, Farid Abdvis Zadeh (79. Brolyn Ojiako), Luis Jan Haverland, Semih Daglar, Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, David Farwick, Janis Jan Noack (81. Jonathan Noack), Christian Rosing (90. Michel Wilkes), Lennart Varwick, Christopher Behrendt (93. Danylo Tamylovych), Jannes Brüning, Luca Ehler, Tarek El-Abdulah, Moritz Wagner (64. Jan Kröger) - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Christopher Behrendt (12.), 0:2 Christopher Behrendt (33.), 1:2 Semih Daglar (90.+2 Foulelfmeter)

