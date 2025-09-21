Westfalenliga 1 - der 7. Spieltag im Liveticker

Aufsteiger SV Eintracht Ahaus setzte seinen starken Saisonstart fort und schlug den Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus, der zwar vor Ahaus ganz oben blieb, aber heute seinen Status verlieren dürfte. Ein Doppelpack von Christopher Behrendt in der ersten Halbzeit ebnete den Weg zum souveränen Auswärtssieg, der durch das Gegentor in der Nachspielzeit nicht mehr in Gefahr geriet.

"Wir haben eine bombastische erste Halbzeit gespielt, waren sehr diszipliniert und konzentriert. Aber man muss einräumen, dass wir sicherlich auch Glück in der einen oder anderen Situation hatten. Wenn das 1:2 früher fällt, wird es vielleicht noch enger, als es ohnehin schon war. Ich finde aber, am Ende haben wir nicht unverdient gewonnen", resümierte Eintracht-Coach Frank Wegener. Sein Gegenüber Massih Wassey haderte nach der Partie auch mit der Spielverlegung: "Es war ein komplett gebrauchter Abend. Ich bin mir ziemlich sicher, auf Naturrasen am Sonntag hätten wir das Spiel nicht verloren. Das hätten wir nicht machen sollen. Aber das nehme ich auf meine Kappe. Eine dumme Entscheidung!"

So spielen nun drei Mannschaften am heutigen Sonntagnachmittag um die Tabellenführung. Der SC RW Maaslingen hat es im Topspiel beim SC Peckeloh selbst in der Hand. Gewinnt Maaslingen nicht, könnten auch der SV Mesum (gegen die SF Ostinghausen) oder der FSC Rheda (gegen den FC Nordkirchen) auf Platz 1 springen.

Am Tabellenende erhofft sich der SV Rödinghausen II ein gutes Heimspiel gegen Borussia Emsdetten. Auch Aufsteiger VfL Theesen möchte gegen den überraschend so gut gestarteten, aber zuletzt zweimal punktlosen SuS Neuenkirchen vorwärts kommen. Mitaufsteiger FC Kaunitz hat das schwere Auswärtsspiel beim SV Westfalia Soest vor der Brust. Und der FC Preußen Espelkamp, der unter der Woche in das Lübbecker Kreispokal-Finale eingezogen ist, erwartet GW Nottuln.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.