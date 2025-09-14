 2025-09-10T07:23:22.987Z

Westfalenliga 1 - der 6. Spieltag im Liveticker

Westfalenliga Staffel 1 2025/26

Für die SF Ostinghausen geht der durchwachsene Saisonstart weiter. Ein früher Platzverweis brachte die SFO am Samstagnachmittag bei Aufsteiger Eintracht Ahaus auf die Verliererstraße. Die Münsterländer nutze effizient seine drei Großchancen zum 3:0-Heimsieg.

Am heutigen Sonntag kommt es zu den Top 5-Duellen um Platz 1 zwischen Tabellenführer Westfalia Kinderhaus und Westfalia Soest sowie Überraschungsmannschaft SuS Neuenkirchen und SC RW Maaslingen.

Der bereits etwas zurückliegende Topfavorit SC Peckeloh möchte beim FC Preußen Espelkamp nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende weiter Boden gut machen.

Am Tabellenende kommt es zum Duell zwischen dem FC Kaunitz und dem SV Rödinghausen II.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Die Partien des 6. Spieltags im Überblick:

Eintracht Ahaus – SF Ostinghausen 3:0
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, Christopher Ransmann (71. Janis Jan Noack), David Farwick (83. Finn Haverkock), Christian Rosing (85. Michel Wilkes), Lennart Varwick, Christopher Behrendt, Jannes Brüning (78. Jannik Wigbels), Luca Ehler, Tarek El-Abdulah, Moritz Wagner (74. Jan Kröger) - Trainer: Frank Wegener
SF Ostinghausen: Maximilian Koch, Malte Wieling, Hannes Tyrell (60. Philipp Klaus), Lars Tschorn (80. Lucas Meuter), Marcel Meuter (60. Filip Pieprzka), Tom Franke, Elias Polaczy, Dario Markovski, Fabio Francesco la Mendola (80. Jari Limbrock), Kai-Bastian Evers, Luis Scheiermann (60. Dennis Bauer) - Trainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Lennart Varwick (38.), 2:0 Christopher Behrendt (56.), 3:0 Christian Rosing (59.)
Rot: Dario Markovski (25./SF Ostinghausen/Nachtreten)

