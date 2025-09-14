Westfalenliga 1 - der 6. Spieltag im Liveticker

Für die SF Ostinghausen geht der durchwachsene Saisonstart weiter. Ein früher Platzverweis brachte die SFO am Samstagnachmittag bei Aufsteiger Eintracht Ahaus auf die Verliererstraße. Die Münsterländer nutze effizient seine drei Großchancen zum 3:0-Heimsieg.

Am heutigen Sonntag kommt es zu den Top 5-Duellen um Platz 1 zwischen Tabellenführer Westfalia Kinderhaus und Westfalia Soest sowie Überraschungsmannschaft SuS Neuenkirchen und SC RW Maaslingen.

Der bereits etwas zurückliegende Topfavorit SC Peckeloh möchte beim FC Preußen Espelkamp nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende weiter Boden gut machen.

Am Tabellenende kommt es zum Duell zwischen dem FC Kaunitz und dem SV Rödinghausen II.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.