Westfalenliga 1 - der 4. Spieltag im Liveticker

Wer steht nach dem heutigen Sonntag auf Platz 1? Die punktgleichen Borussia Emsdetten und SuS Neuenkirchen treffen sich zum überraschenden Spitzenspiel an Spieltag 4. Der ungeschlagene Aufsteiger Eintracht Ahaus reist zu GW Nottuln.

Westfalia Kinderhaus möchte den Topspiel-Sieg in Maaslingen zuhause gegen Aufsteiger VfL Theesen vergolden. Beim ebenfalls noch sieglosen FSC Rheda möchte der SC Peckeloh den Bock umstoßen. Das punktlose Schlusslicht FC Nordkirchen hat den SV Westfalia Soest zu Gast.

