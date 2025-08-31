 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Westfalenliga 1 - der 4. Spieltag im Liveticker

Westfalenliga Staffel 1 2025/26

Westfalenliga St. 1
SF Ostinghausen
SuS Neuenkirchen
SV Westfalia Soest
GW Nottuln

Wer steht nach dem heutigen Sonntag auf Platz 1? Die punktgleichen Borussia Emsdetten und SuS Neuenkirchen treffen sich zum überraschenden Spitzenspiel an Spieltag 4. Der ungeschlagene Aufsteiger Eintracht Ahaus reist zu GW Nottuln.

Westfalia Kinderhaus möchte den Topspiel-Sieg in Maaslingen zuhause gegen Aufsteiger VfL Theesen vergolden. Beim ebenfalls noch sieglosen FSC Rheda möchte der SC Peckeloh den Bock umstoßen. Das punktlose Schlusslicht FC Nordkirchen hat den SV Westfalia Soest zu Gast.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

>>> AKTUALISIEREN

Der 4. Spieltag im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen
15:00live
Westfalia Kinderhaus - VfL Theesen

Heute, 15:00 Uhr
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
SV Rödinghausen II
SV RödinghausenSV Rödinghausen II
15:00live
SF Ostinghausen - SV Rödinghausen II

Heute, 15:00 Uhr
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
SV Westfalia Soest
SV Westfalia SoestSV Westfalia Soest
15:00live
FC Nordkirchen - SV Westfalia Soest

Heute, 15:00 Uhr
GW Nottuln
Grün-Weiß NottulnGW Nottuln
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
15:00live
GW Nottuln - Eintracht Ahaus

Heute, 15:00 Uhr
Preußen Espelkamp
Preußen EspelkampPreußen Espelkamp
SV Mesum
SV MesumSV Mesum
15:00live
Preußen Espelkamp - SV Mesum

Heute, 15:00 Uhr
FSC Rheda
FSC RhedaFSC Rheda
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
15:00live
FSC Rheda - SC Peckeloh

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
SuS Neuenkirchen
SuS NeuenkirchenSuS Neuenkirchen
15:00live
Borussia Emsdetten - SuS Neuenkirchen

Heute, 15:00 Uhr
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
RW Maaslingen
RW MaaslingenRW Maaslingen
15:00live
FC Kaunitz - RW Maaslingen

