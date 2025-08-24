 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Kinderhaus steht in Maaslingen schon unter Druck.
Kinderhaus steht in Maaslingen schon unter Druck. – Foto: Stefan Wietzorek

Westfalenliga 1 - der 3. Spieltag im Liveticker

Alle acht Partien des 3. Spieltags der Westfalenliga Staffel 1 finden am Sonntagnachmittag statt.

"Überraschungs-Spitzenreiter" SuS Neuenkirchen hat gegen Aufsteiger FC Kaunitz die große Chance auf den dritten Sieg im dritten Spiel.

Mit großer Spannung wird das Duell der Meisterschaftsfavoriten SC RW Maaslingen und Westfalia Kinderhaus erwartet. Die Münsteraner warten noch auf den ersten Dreier.

Das punktlose Schlusslicht FC Nordkirchen ist beim SV Rödinghausen II zu Gast.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 15:00 Uhr
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
15:00live
SC Peckeloh - Borussia Emsdetten

Heute, 16:15 Uhr
SV Westfalia Soest
SV Westfalia SoestSV Westfalia Soest
Grün-Weiß Nottuln
Grün-Weiß NottulnGW Nottuln
16:15live
SV Westfalia Soest - GW Nottuln

Heute, 15:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen II
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
15:00live
SV Rödinghausen II - FC Nordkirchen

Heute, 15:00 Uhr
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
15:00live
VfL Theesen - SF Ostinghausen

Heute, 15:00 Uhr
RW Maaslingen
RW MaaslingenRW Maaslingen
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
15:00live
RW Maaslingen - Westfalia Kinderhause

Heute, 15:00 Uhr
SuS Neuenkirchen
SuS NeuenkirchenSuS Neuenkirchen
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
15:00live
SuS Neuenkirchen - FC Kaunitz

Heute, 15:00 Uhr
SV Mesum
SV MesumSV Mesum
FSC Rheda
FSC RhedaFSC Rheda
15:00live
SV Mesum - FSC Rheda

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
Preußen Espelkamp
Preußen EspelkampPreußen Espelkamp
15:00live
Eintracht Ahaus - FC Preußen Espelkamp

