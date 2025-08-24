Westfalenliga 1 - der 3. Spieltag im Liveticker

+ 12 weitere

"Überraschungs-Spitzenreiter" SuS Neuenkirchen hat gegen Aufsteiger FC Kaunitz die große Chance auf den dritten Sieg im dritten Spiel.

Mit großer Spannung wird das Duell der Meisterschaftsfavoriten SC RW Maaslingen und Westfalia Kinderhaus erwartet. Die Münsteraner warten noch auf den ersten Dreier.

Das punktlose Schlusslicht FC Nordkirchen ist beim SV Rödinghausen II zu Gast.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.