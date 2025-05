Westfalenliga 1 - der 27. Spieltag im Liveticker

Der TuS Hiltrup muss sich beim Tabellendritten SV Rödinghausen II, der in der laufenden Spielzeit erst zweimal sportlich als Verlierer vom Platz gegangen ist, beweisen. Die Ostwestfalen könnten mit einem Sieg zudem die eigenen Meisterschaftschancen wahren. Gewinnt Hiltrup nicht, hat der SC RW Maaslingen im Auswärtsspiel beim SV Mesum die große Chance, erstmals auf Platz 1 zu springen.

Schlusslicht SG Bockum-Hövel ist nach dem Faux-Pas an Gründonnerstag und dem dadurch aberkannten 4:2-Sieg in Nieheim so gut wie abgestiegen. Beim formstarken SC Westfalia Kinderhaus dürften die Trauben sportlich eh zu hoch hängen.