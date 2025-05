Westfalenliga 1 - der 26. Spieltag im Liveticker

Schlusslicht Delbrücker SC (gegen Westfalia Soest) muss gewinnen, wenn der Abstieg nicht schon bald rechnerisch durch sein soll. Ebenso die SG Bockum-Hövel, die den FSC Rheda zu Gast hat. Der SuS Neuenkirchen belegt das rettender Ufer mit drei Punkten Vorsprung und erwartet den SV Mesum zum Steinfurter Kreis-Derby.

Last but not least erwartet der SC Peckeloh GW Nottuln. Und die SF Ostinghausen hat Westfalia Kinderhaus im Mittelfeldduell zu Gast.