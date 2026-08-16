 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Westfalenliga 1 - der 2. Spieltag im Liveticker

Ahlen hat wieder vorgelegt - wer kann mitziehen?

von red · Heute, 14:11 Uhr · 0 Leser
Kirchlengern (in Rot) ist beim ersten Westfalenliga-Auswärtsspiel der Vereinsgeschichte in Peckeloh zu Gast.
Kirchlengern (in Rot) ist beim ersten Westfalenliga-Auswärtsspiel der Vereinsgeschichte in Peckeloh zu Gast. – Foto: Niklas Gessat

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Westfalenliga St. 1
RW Ahlen
GW Nottuln
Eintracht Ahaus
SC Peckeloh

Oberliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen überzeugte auch am 2. Spieltag. Bei Aufsteiger SuS Bad Westernkotten gab es einen ungefährdeten 4:1-Auswärtssieg. Gianluca Di Vinti erzielte seinen dritten Saisontreffer.

Der Lüner SV bräuchte heute einen Kantersieg beim ebenfalls zum Auftakt siegreichen SuS Neuenkirchen, um RWA Platz 1 streitig zu machen. Auch der FSC Rheda (beim SV Mesum) und GW Nottuln (beim SV Eintracht Ahaus) peilen den zweiten Sieg im zweiten Spiel an.

Der SC Peckeloh, neben Ahlen der Top-Favorit auf den Meistertitel, musste sich zum Auftakt beim durch Regionalliga-Akteure verstärkten SV Rödinghausen II mit einem Remis begnügen und hofft auf einen erfolgreichen Heimauftakt gegen Aufsteiger FC RW Kirchlengern.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

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Zu den Livetickern:

Heute, 15:00 Uhr
SC Herford
SC HerfordSC Herford
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen II
15:00live
Spieltext SC Herford - SV Rödinghausen... II

Heute, 15:00 Uhr
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
FC RW Kirchlengern
FC RW KirchlengernFC RW Kirchlengern
15:00live
Spieltext SC Peckeloh - FC RW Kirchleng...

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
DJK GW Nottuln
DJK GW NottulnGW Nottuln
15:00live
Spieltext Eintracht Ahaus... - GW Nottuln

Heute, 15:00 Uhr
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
15:00live
Spieltext SF Ostinghausen... - FC Nordkirchen

Heute, 15:00 Uhr
Lüner SV
Lüner SVLüner SV
SuS Neuenkirchen
SuS NeuenkirchenSuS Neuenkirchen
15:00live
Spieltext Lüner SV - SuS Neuenkirche...

Heute, 15:00 Uhr
SV Mesum
SV MesumSV Mesum
FSC Rheda
FSC RhedaFSC Rheda
15:00live
Spieltext SV Mesum - FSC Rheda

Heute, 15:00 Uhr
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen
15:00live
Spieltext FC Kaunitz - VfL Theesen

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr
SuS Bad Westernkotten
SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
1
4
Abpfiff

SuS Bad Westernkotten – Rot Weiss Ahlen 1:4
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Erik Göppert (79. Michael Köller), Daniel Bertels (85. Lukas Braun), David Wallmeier (85. Yannick Luis Krause), Davin Hense, Leandro Elias Brandenburg (58. Kiarash Yarizadeh), Philipp Köster (79. Leon Berendes), Marvin Schumacher - Trainer: Daniel Fröhlich
Rot Weiss Ahlen: Nikita Pincuks, Franko Uzelac, Ervin Catic (60. Marc Heider), Semih Tirgil (67. Louis Krieg), Christopher Rasper, Leonel Brodersen (56. Tim Breuer), Gianluca Di Vinti, Jan Holldack, Ilias Anan, Davin Wöstmann (56. Oktay Dal), Tolga Özdemir (62. Steven Kodra) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: David Kleinstück - Zuschauer: 504
Tore: 0:1 Gianluca Di Vinti (3.), 0:2 Tolga Özdemir (10.), 0:3 Davin Wöstmann (37.), 1:3 Marvin Schumacher (75.), 1:4 Marc Heider (87.)