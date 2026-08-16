Westfalenliga 1 - der 2. Spieltag im Liveticker

Oberliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen überzeugte auch am 2. Spieltag. Bei Aufsteiger SuS Bad Westernkotten gab es einen ungefährdeten 4:1-Auswärtssieg. Gianluca Di Vinti erzielte seinen dritten Saisontreffer.
Der Lüner SV bräuchte heute einen Kantersieg beim ebenfalls zum Auftakt siegreichen SuS Neuenkirchen, um RWA Platz 1 streitig zu machen. Auch der FSC Rheda (beim SV Mesum) und GW Nottuln (beim SV Eintracht Ahaus) peilen den zweiten Sieg im zweiten Spiel an.
Der SC Peckeloh, neben Ahlen der Top-Favorit auf den Meistertitel, musste sich zum Auftakt beim durch Regionalliga-Akteure verstärkten SV Rödinghausen II mit einem Remis begnügen und hofft auf einen erfolgreichen Heimauftakt gegen Aufsteiger FC RW Kirchlengern.
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Zu den Livetickern:
SuS Bad Westernkotten – Rot Weiss Ahlen 1:4
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Erik Göppert (79. Michael Köller), Daniel Bertels (85. Lukas Braun), David Wallmeier (85. Yannick Luis Krause), Davin Hense, Leandro Elias Brandenburg (58. Kiarash Yarizadeh), Philipp Köster (79. Leon Berendes), Marvin Schumacher - Trainer: Daniel Fröhlich
Rot Weiss Ahlen: Nikita Pincuks, Franko Uzelac, Ervin Catic (60. Marc Heider), Semih Tirgil (67. Louis Krieg), Christopher Rasper, Leonel Brodersen (56. Tim Breuer), Gianluca Di Vinti, Jan Holldack, Ilias Anan, Davin Wöstmann (56. Oktay Dal), Tolga Özdemir (62. Steven Kodra) - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: David Kleinstück - Zuschauer: 504
Tore: 0:1 Gianluca Di Vinti (3.), 0:2 Tolga Özdemir (10.), 0:3 Davin Wöstmann (37.), 1:3 Marvin Schumacher (75.), 1:4 Marc Heider (87.)