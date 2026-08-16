Westfalenliga 1 - der 2. Spieltag im Liveticker

Kirchlengern (in Rot) ist beim ersten Westfalenliga-Auswärtsspiel der Vereinsgeschichte in Peckeloh zu Gast. – Foto: Niklas Gessat

Oberliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen überzeugte auch am 2. Spieltag. Bei Aufsteiger SuS Bad Westernkotten gab es einen ungefährdeten 4:1-Auswärtssieg. Gianluca Di Vinti erzielte seinen dritten Saisontreffer.

Der Lüner SV bräuchte heute einen Kantersieg beim ebenfalls zum Auftakt siegreichen SuS Neuenkirchen, um RWA Platz 1 streitig zu machen. Auch der FSC Rheda (beim SV Mesum) und GW Nottuln (beim SV Eintracht Ahaus) peilen den zweiten Sieg im zweiten Spiel an.

Der SC Peckeloh, neben Ahlen der Top-Favorit auf den Meistertitel, musste sich zum Auftakt beim durch Regionalliga-Akteure verstärkten SV Rödinghausen II mit einem Remis begnügen und hofft auf einen erfolgreichen Heimauftakt gegen Aufsteiger FC RW Kirchlengern.

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