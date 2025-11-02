 2025-10-30T14:25:35.653Z

Im Mai kassierte Ostinghausen (in Weiß) zuhause eine 1:7-Klatsche gegen Kinderhaus.
Im Mai kassierte Ostinghausen (in Weiß) zuhause eine 1:7-Klatsche gegen Kinderhaus. – Foto: Stefan Wietzorek

Westfalenliga 1 - der 13. Spieltag im Liveticker

Alle acht Partien des 13. Spieltag der Westflaenliga Staffel 1 am Sonntagnachmittag.

Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus reist zum vermeintlichen Spitzenspiel bei der SF Ostinghausen. Die Gastgeber rangieren lediglich auf Platz 7, haben aber nur vier Punkte Rückstand und könnten sich gegen Ende der Hinrunde nochmal ganz oben reinschießen.

Die "Überraschungs-Verfolger" SuS Neuenkirchen (beim Schlusslicht FC Preußen Espelkamp), GW Nottuln (gegen Borussia Emsdetten) und Eintracht Ahaus (gegen den SV Rödinghausen II) treffen allesamt auf Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Bei der Dichte der Liga kann man aber aufgrund der Platzierung kaum von einer Favoritenstellung sprechen.

Zwischen den punktgleichen FSC Rheda und SC RW Maaslingen gibt es im Verfolgerfeld ein ganz wichtiges "Sechs-Punkte-Spiel". Auch der SV Mesum ist auf Platz 8 noch in Lauerstellung und erwartet Aufsteiger VfL Theesen.

Das Duell der "Enttäuschten" findet zwischen dem SC Peckeloh und dem SV Westfalia Soest statt. Damit, dass beide nach zwölf Spieltagen satte zehn Punkte hinter Platz 1 rangieren, hatte wohl niemand gerechnet.

Last but not least trifft der Tabellenvorletzte FC Nordkirchen auf den auf Platz 9 rangierenden FC Kaunitz. Gewinnt der Aufsteiger, wären beide punktgleich.

Heute, 13:00 Uhr
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen II
13:00live
Eintracht Ahaus - SV Rödinghausen II

Heute, 14:30 Uhr
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
14:30live
SF Ostinghausen - Westfalia Kinderhaus

Heute, 15:00 Uhr
Grün-Weiß Nottuln
Grün-Weiß NottulnGW Nottuln
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
15:00live
GW Nottuln - Borussia Emsdetten

Heute, 15:00 Uhr
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
15:00live
FC Nordkirchen - FC Kaunitz

Heute, 15:00 Uhr
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
SV Westfalia Soest
SV Westfalia SoestSV Westfalia Soest
15:00live
SC Peckeloh - SV Westfalia Soest

Heute, 15:00 Uhr
Preußen Espelkamp
Preußen EspelkampPreußen Espelkamp
SuS Neuenkirchen
SuS NeuenkirchenSuS Neuenkirchen
15:00live
Preußen Espelkamp - SuS Neuenkirchen

Heute, 15:00 Uhr
FSC Rheda
FSC RhedaFSC Rheda
RW Maaslingen
RW MaaslingenRW Maaslingen
15:00live
FSC Rheda - RW Maaslingen

Heute, 15:00 Uhr
SV Mesum
SV MesumSV Mesum
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen
15:00live
SV Mesum - VfL Theesen

