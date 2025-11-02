Westfalenliga 1 - der 13. Spieltag im Liveticker

Spitzenreiter SC Westfalia Kinderhaus reist zum vermeintlichen Spitzenspiel bei der SF Ostinghausen. Die Gastgeber rangieren lediglich auf Platz 7, haben aber nur vier Punkte Rückstand und könnten sich gegen Ende der Hinrunde nochmal ganz oben reinschießen.

Die "Überraschungs-Verfolger" SuS Neuenkirchen (beim Schlusslicht FC Preußen Espelkamp), GW Nottuln (gegen Borussia Emsdetten) und Eintracht Ahaus (gegen den SV Rödinghausen II) treffen allesamt auf Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Bei der Dichte der Liga kann man aber aufgrund der Platzierung kaum von einer Favoritenstellung sprechen.

Zwischen den punktgleichen FSC Rheda und SC RW Maaslingen gibt es im Verfolgerfeld ein ganz wichtiges "Sechs-Punkte-Spiel". Auch der SV Mesum ist auf Platz 8 noch in Lauerstellung und erwartet Aufsteiger VfL Theesen.