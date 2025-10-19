 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Westfalia Kinderhaus führt die dichte Spitzengruppe an.
Westfalia Kinderhaus führt die dichte Spitzengruppe an. – Foto: Stefan Wietzorek

Westfalenliga 1 - der 11. Spieltag im Liveticker

Drei Mannschaften kämpfen am Sonntagnachmittag um die Tabellenführung.

Westfalenliga St. 1
SF Ostinghausen
SuS Neuenkirchen
SV Westfalia Soest
GW Nottuln

Westfalia Kinderhaus möchte Platz 1 bei GW Nottuln verteidigen (im Livestream auf Staige). Gelingt dies nicht, würde der Sieger aus dem Topspiel zwischen dem SV Eintracht Ahaus und SC RW Maaslingen an die Spitze springen. In der Verfolgergruppe gab es bereits am Freitagabend das Derby zwischen dem SV Mesum und dem SuS Neuenkirchen. Nachdem die Gastgeber durch drei Tore von Julin Muthulingam, darunter zwei Strafstöße, einen 0:1-Rückstand drehten und der Torjäger einen weiteren Elfer verschoss, glichen die Gäste in der Schlussphase noch aus. Das 3:3 fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Letztlich sprachen beide Trainer trotz des ungewöhnlichen Spielverlaufs von einem leistungsgerechten Unentschieden.

Der SC Peckeloh, der unter der Woche in das Westfalenpokal-Viertelfinale einzog, hofft gegen den Tabellenvorletzten SV Rödinghausen II, den Abstand weiter verkürzen zu können. Schlusslicht FC Preußen Espelkamp erwartet den FC Kaunitz und hofft auf eine Niederlage des FC Nordkirchen gegen die SF Ostinghausen. In einem weiteren Kellerduell stehen sich der SV Westfalia Soest und der VfL Theesen gegenüber. Im Mittelfeld treffen sich der FSC Rheda und Borussia Emsdetten.

Heute, 15:00 Uhr
Grün-Weiß Nottuln
Grün-Weiß NottulnGW Nottuln
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
15:00live
GW Nottuln - Westfalia Kinderhaus

Heute, 15:00 Uhr
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen II
15:00live
SC Peckeloh - SV Rödinghausen II

Heute, 15:30 Uhr
SV Westfalia Soest
SV Westfalia SoestSV Westfalia Soest
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen
15:30live
SV Westfalia Soest - VfL Theesen

Heute, 15:00 Uhr
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
15:00live
FC Nordkirchen - SF Ostinghausen

Heute, 15:00 Uhr
Preußen Espelkamp
Preußen EspelkampPreußen Espelkamp
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
15:00live
Preußen Espelkamp - FC Kaunitz

Heute, 15:00 Uhr
FSC Rheda
FSC RhedaFSC Rheda
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
15:00live
FSC Rheda - Borussia Emsdetten

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
RW Maaslingen
RW MaaslingenRW Maaslingen
15:00live
Eintracht Ahaus - RW Maaslingen

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
SV Mesum
SV MesumSV Mesum
SuS Neuenkirchen
SuS NeuenkirchenSuS Neuenkirchen
3
3
Abpfiff

SV Mesum – SuS Neuenkirchen 3:3
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Tim Egbers, Rene Pöhlker, Christopher Strotmann, Philip Grewe, Kevin Ostendorf (73. Jan Fislage), David Katerkamp, Adrian Knüver, Jordi Dindic, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt (92. Max Ostendorf) - Trainer: Pascal Wilmes
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken (46. Fin Menzel), Mehmet Kaya, Marco Diekmann, Leon Varelmann (96. Tom Köllmann), Luca Bültel, Noah Scheipers (85. Matthis Meiring), Joshua Roß, Marvin Egbers, Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 270
Tore: 0:1 Marco Diekmann (19. Handelfmeter), 1:1 Julin Muthulingam (24.), 2:1 Julin Muthulingam (36., per Nachschuss nach FE), 3:1 Julin Muthulingam (51. Foulelfmeter), 3:2 Felix Wiggers (89.), 3:3 Tom Köllmann (90.+6)
Besondere Vorkommnisse: Julin Muthulingam (SV Mesum) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Greiwe (36.). Julin Muthulingam (SV Mesum) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Greiwe (57.).

redAutor