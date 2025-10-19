Westfalenliga 1 - der 11. Spieltag im Liveticker

Westfalia Kinderhaus möchte Platz 1 bei GW Nottuln verteidigen (im Livestream auf Staige). Gelingt dies nicht, würde der Sieger aus dem Topspiel zwischen dem SV Eintracht Ahaus und SC RW Maaslingen an die Spitze springen. In der Verfolgergruppe gab es bereits am Freitagabend das Derby zwischen dem SV Mesum und dem SuS Neuenkirchen. Nachdem die Gastgeber durch drei Tore von Julin Muthulingam, darunter zwei Strafstöße, einen 0:1-Rückstand drehten und der Torjäger einen weiteren Elfer verschoss, glichen die Gäste in der Schlussphase noch aus. Das 3:3 fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Letztlich sprachen beide Trainer trotz des ungewöhnlichen Spielverlaufs von einem leistungsgerechten Unentschieden.