Westfalenliga 1 - der 11. Spieltag im Liveticker

Westfalia Kinderhaus möchte Platz 1 bei GW Nottuln verteidigen (im Livestream auf Staige). Gelingt dies nicht, würde der Sieger aus dem Topspiel zwischen dem SV Eintracht Ahaus und SC RW Maaslingen an die Spitze springen. In der Verfolgergruppe gab es bereits am Freitagabend das Derby zwischen dem SV Mesum und dem SuS Neuenkirchen. Nachdem die Gastgeber durch drei Tore von Julin Muthulingam, darunter zwei Strafstöße, einen 0:1-Rückstand drehten und der Torjäger einen weiteren Elfer verschoss, glichen die Gäste in der Schlussphase noch aus. Das 3:3 fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Letztlich sprachen beide Trainer trotz des ungewöhnlichen Spielverlaufs von einem leistungsgerechten Unentschieden.
Der SC Peckeloh, der unter der Woche in das Westfalenpokal-Viertelfinale einzog, hofft gegen den Tabellenvorletzten SV Rödinghausen II, den Abstand weiter verkürzen zu können. Schlusslicht FC Preußen Espelkamp erwartet den FC Kaunitz und hofft auf eine Niederlage des FC Nordkirchen gegen die SF Ostinghausen. In einem weiteren Kellerduell stehen sich der SV Westfalia Soest und der VfL Theesen gegenüber. Im Mittelfeld treffen sich der FSC Rheda und Borussia Emsdetten.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
SV Mesum – SuS Neuenkirchen 3:3
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Tim Egbers, Rene Pöhlker, Christopher Strotmann, Philip Grewe, Kevin Ostendorf (73. Jan Fislage), David Katerkamp, Adrian Knüver, Jordi Dindic, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt (92. Max Ostendorf) - Trainer: Pascal Wilmes
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken (46. Fin Menzel), Mehmet Kaya, Marco Diekmann, Leon Varelmann (96. Tom Köllmann), Luca Bültel, Noah Scheipers (85. Matthis Meiring), Joshua Roß, Marvin Egbers, Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 270
Tore: 0:1 Marco Diekmann (19. Handelfmeter), 1:1 Julin Muthulingam (24.), 2:1 Julin Muthulingam (36., per Nachschuss nach FE), 3:1 Julin Muthulingam (51. Foulelfmeter), 3:2 Felix Wiggers (89.), 3:3 Tom Köllmann (90.+6)
Besondere Vorkommnisse: Julin Muthulingam (SV Mesum) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Greiwe (36.). Julin Muthulingam (SV Mesum) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Greiwe (57.).