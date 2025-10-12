Westfalenliga 1 - der 10. Spieltag im Liveticker

Kinderhaus (in Schwarz) und Maaslingen hoffen auf einen Patzer von Aufsteiger Ahaus. – Foto: Stefan Wietzorek

Aufsteiger SV Eintracht Ahaus thront auf dem Platz an der Sonne und trifft am 10. Spieltag auswärts auf die zweite große Überraschung der Saison. Der SuS Neuenkirchen schickt sich im zweiten Jahr nach dem Aufstieg an, überhaupt nichts mit der Abstiegszone zu tun haben und rangiert aktuell auf Platz 4. Sollte Ahaus nicht gewinnen, lauern die Topfavoriten SC Westfalia Kinderhaus (gegen den FC Preußen Espelkamp) und der SC RW Maaslingen (gegen den SV Westfalia Soest) darauf, Platz 1 zu übernehmen.

>>> zur aktuellen Tabelle Der Tabellenfünfte FSC Rheda reist zum OWL-Derby zum FC Kaunitz. In spannenden Duellen im oberen Mittelfeld treffen Borussia Emsdetten und der SV Mesum sowie die SF Ostinghausen und GW Nottuln aufeinander. Außerdem stehen sich die punktgleichen FC Nordkirchen und SC Peckeloh gegenüber. Neun Punkte sind für den Aufsteiger bislang eine gute Bilanz, für den SCP dagegen eine große Enttäuschung. Drei Spiele wartet der Mitaufstiegsfavorit aktuell schon wieder auf einen Dreier.