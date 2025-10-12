 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Kinderhaus (in Schwarz) und Maaslingen hoffen auf einen Patzer von Aufsteiger Ahaus.
Kinderhaus (in Schwarz) und Maaslingen hoffen auf einen Patzer von Aufsteiger Ahaus. – Foto: Stefan Wietzorek

Westfalenliga 1 - der 10. Spieltag im Liveticker

Nach fast einem Drittel der Saison gibt es einen Überraschungsspitzenreiter in der Westfalenliga Staffel 1.

Verlinkte Inhalte

Westfalenliga St. 1
SF Ostinghausen
SuS Neuenkirchen
SV Westfalia Soest
GW Nottuln

Aufsteiger SV Eintracht Ahaus thront auf dem Platz an der Sonne und trifft am 10. Spieltag auswärts auf die zweite große Überraschung der Saison. Der SuS Neuenkirchen schickt sich im zweiten Jahr nach dem Aufstieg an, überhaupt nichts mit der Abstiegszone zu tun haben und rangiert aktuell auf Platz 4.

Sollte Ahaus nicht gewinnen, lauern die Topfavoriten SC Westfalia Kinderhaus (gegen den FC Preußen Espelkamp) und der SC RW Maaslingen (gegen den SV Westfalia Soest) darauf, Platz 1 zu übernehmen.

>>> zur aktuellen Tabelle

Der Tabellenfünfte FSC Rheda reist zum OWL-Derby zum FC Kaunitz. In spannenden Duellen im oberen Mittelfeld treffen Borussia Emsdetten und der SV Mesum sowie die SF Ostinghausen und GW Nottuln aufeinander. Außerdem stehen sich die punktgleichen FC Nordkirchen und SC Peckeloh gegenüber. Neun Punkte sind für den Aufsteiger bislang eine gute Bilanz, für den SCP dagegen eine große Enttäuschung. Drei Spiele wartet der Mitaufstiegsfavorit aktuell schon wieder auf einen Dreier.

Am Tabellenende erreichte der SV Rödinghausen II bereits am Mittwochabend im vorgezogenen Spiel beim VfL Theesen ein 2:2-Remis. Punktet Espelkamp jedoch heute, trägt die Regionalliga-Reserve wieder die Rote Laterne. Die Partie war vorgezogen worden, weil Theesen am gestrigen Samstag das Westfalenpokal-Achtelfinale gegen Drittligist SC Verl ausgetragen hat. Mit 0:5 gab es nach einer starken ersten Halbzeit ein akzeptables Ergebnis für den Außenseiter.

Alle Partien am Sonntagnachmittag im Liveticker auf FuPa Westfalen

>>> AKTUALISIEREN

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
Preußen Espelkamp
Preußen EspelkampPreußen Espelkamp
15:00live
Westfalia Kinderhaus - Preußen Espelkamp

Heute, 15:00 Uhr
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
Grün-Weiß Nottuln
Grün-Weiß NottulnGW Nottuln
15:00live
SF Ostinghausen - GW Nottuln

Heute, 15:00 Uhr
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
15:00live
FC Nordkirchen - SC Peckeloh

Heute, 15:00 Uhr
RW Maaslingen
RW MaaslingenRW Maaslingen
SV Westfalia Soest
SV Westfalia SoestSV Westfalia Soest
15:00live
RW Maaslingen - SV Westfalia Soest

Heute, 15:00 Uhr
SuS Neuenkirchen
SuS NeuenkirchenSuS Neuenkirchen
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
15:00live
SuS Neuenkirchen - Eintracht Ahaus

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
SV Mesum
SV MesumSV Mesum
15:00live
Borussia Emsdetten - SV Mesum

Heute, 15:00 Uhr
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
FSC Rheda
FSC RhedaFSC Rheda
15:00live
Spieltext FC Kaunitz - FSC Rheda

Mi., 08.10.2025, 19:30 Uhr
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen II
2
2
Abpfiff

VfL Theesen – SV Rödinghausen II 2:2
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff, Tom Fuhrmann, Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Alessio Giorgio (87. Eric Jesper Darlath), Kai-Niklas Janz, Jannik Tödtmann (69. Timon Luca Siebert), Mattis Beckmann, Soufian Kaba, Taha Ajdar Moulla (92. Tino Aleksic) - Trainer: Engin Acar
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Lennart Braunsmann, Julian Philipp Frommann, Damian Bittner, Tim Schmid, Noah-Henry Köse, Arvin Moulai, Harun Köse (63. Nick Drosselmeyer), Alessio Zschieschang (75. Roman-Stevan Jankowski) - Trainer: Lennard Warweg
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Arvin Moulai (3.), 1:1 Mattis Beckmann (18.), 2:1 Jannik Tödtmann (43. Foulelfmeter), 2:2 Nick Drosselmeyer (80.)

Aufrufe: 012.10.2025, 12:59 Uhr
redAutor