Westfalenliga 1 - der 10. Spieltag im Liveticker

Aufsteiger SV Eintracht Ahaus thront auf dem Platz an der Sonne und trifft am 10. Spieltag auswärts auf die zweite große Überraschung der Saison. Der SuS Neuenkirchen schickt sich im zweiten Jahr nach dem Aufstieg an, überhaupt nichts mit der Abstiegszone zu tun haben und rangiert aktuell auf Platz 4.
Sollte Ahaus nicht gewinnen, lauern die Topfavoriten SC Westfalia Kinderhaus (gegen den FC Preußen Espelkamp) und der SC RW Maaslingen (gegen den SV Westfalia Soest) darauf, Platz 1 zu übernehmen.
Der Tabellenfünfte FSC Rheda reist zum OWL-Derby zum FC Kaunitz. In spannenden Duellen im oberen Mittelfeld treffen Borussia Emsdetten und der SV Mesum sowie die SF Ostinghausen und GW Nottuln aufeinander. Außerdem stehen sich die punktgleichen FC Nordkirchen und SC Peckeloh gegenüber. Neun Punkte sind für den Aufsteiger bislang eine gute Bilanz, für den SCP dagegen eine große Enttäuschung. Drei Spiele wartet der Mitaufstiegsfavorit aktuell schon wieder auf einen Dreier.
Am Tabellenende erreichte der SV Rödinghausen II bereits am Mittwochabend im vorgezogenen Spiel beim VfL Theesen ein 2:2-Remis. Punktet Espelkamp jedoch heute, trägt die Regionalliga-Reserve wieder die Rote Laterne. Die Partie war vorgezogen worden, weil Theesen am gestrigen Samstag das Westfalenpokal-Achtelfinale gegen Drittligist SC Verl ausgetragen hat. Mit 0:5 gab es nach einer starken ersten Halbzeit ein akzeptables Ergebnis für den Außenseiter.
Alle Partien am Sonntagnachmittag im Liveticker auf FuPa Westfalen
VfL Theesen – SV Rödinghausen II 2:2
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff, Tom Fuhrmann, Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Alessio Giorgio (87. Eric Jesper Darlath), Kai-Niklas Janz, Jannik Tödtmann (69. Timon Luca Siebert), Mattis Beckmann, Soufian Kaba, Taha Ajdar Moulla (92. Tino Aleksic) - Trainer: Engin Acar
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Lennart Braunsmann, Julian Philipp Frommann, Damian Bittner, Tim Schmid, Noah-Henry Köse, Arvin Moulai, Harun Köse (63. Nick Drosselmeyer), Alessio Zschieschang (75. Roman-Stevan Jankowski) - Trainer: Lennard Warweg
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Arvin Moulai (3.), 1:1 Mattis Beckmann (18.), 2:1 Jannik Tödtmann (43. Foulelfmeter), 2:2 Nick Drosselmeyer (80.)