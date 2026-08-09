Westfalenliga 1 - der 1. Spieltag im Liveticker

– Foto: Torben Theiler

Am Freitagabend fegte Rot Weiss Ahlen im heimischen Wersestadion vor über 500 Zuschauern den SV Eintracht Ahaus mit 7:1 vom Platz. Die Offensivkräfte Ilias Anan und Gianluca Di Vinti, die nicht unbedingt erwartet den Weg in die Westfalenliga mitgegangen sind, überzeugten mit Doppelpacks.

Ahlens Neu-Coach Engin Yavuzaslan war nach der Partie rundum zufrieden: "Wir können mit dem Auftritt und natürlich auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. In der ersten Halbzeit hatten wir schon die Kontrolle, aber mir hat in einigen Situationen noch die letzte Konsequenz und Geschwindigkeit gefehlt. Die zweite Halbzeit war dann richtig stark. Wir haben das Tempo erhöht, schneller gehandelt und unsere Möglichkeiten konsequent genutzt. Genau diese Gier möchte ich von meiner Mannschaft sehen. Trotzdem wissen wir, dass wir noch am Anfang unserer Entwicklung stehen und weiter hart arbeiten müssen. Heute dürfen die Jungs diesen Sieg aber genießen – das war ein sehr guter Start in die Liga."

Am Samstagnachmittag sahen 350 Zuschauer ein spannendes Derby zwischen den nur knapp 13 km entfernten VfL Theesen und Aufsteiger SC Herford, das nach 90 Minuten 2:2-unentschieden endete. Die mit Regionalliga-erfahrenen Neuzugängen gespickten Gäste (Brosowski, Sansar und Heim) lagen in Front, mussten mit dem Pausenpfiff den Ausgleich hinnehmen, lagen plötzlich zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zurück und kamen doch noch per Strafstoß zum Ausgleich. Markus Esko, ebenfalls 37-facher Regionalliga-Akteur, knüpfte nahtlos an seine "Beinahe-Torjägerkanone" in der Landesliga 1 (27 Tore) an und schnürte einen Doppelpack. Brisanterweise trafen auf Theesener Seite mit Arian Berisha und Nico Bartling zwei Ex-Herforder.

Insbesondere Ahlen dürfte heute nach Rödinghausen schauen, wenn der vermeintlich größte Rivale SC Peckeloh bei der dortigen U21 antritt. Derby-Time ist zwischen dem FSC Rheda und dem FC Kaunitz angesagt. Im Aufsteiger-Duell stehen sich der FC RW Kirchlengern und der SuS Bad Westernkotten gegenüber. Alle Partien des 1. Spieltags im Liveticker auf FuPa Westfalen.