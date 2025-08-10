 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Seit fünf Jahren stehen sich Kinderhaus (in Weiß) und Emsdetten Jahr für Jahr gegenüber. Nun kommt es erstmals zum Auftakt zum Duell.
Seit fünf Jahren stehen sich Kinderhaus (in Weiß) und Emsdetten Jahr für Jahr gegenüber. Nun kommt es erstmals zum Auftakt zum Duell. – Foto: Stefan Wietzorek

Westfalenliga 1 - der 1. Spieltag im Liveticker

Volles Programm zum Auftakt-Sonntag.

Der komplette 1. Spieltag der Westfalenliga 1 findet zeitgleich statt. Die "großen Favoriten" SC Peckeloh (gegen den FC Kaunitz) und SC RW Maaslingen (gegen den FC Nordkirchen) starten zuhause gegen Aufsteiger.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 15:00 Uhr
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
15:00live
SC Peckeloh - FC Kaunitz

Heute, 15:30 Uhr
SV Westfalia Soest
SV Westfalia SoestSV Westfalia Soest
FSC Rheda
FSC RhedaFSC Rheda
15:30live
SV Westfalia Soest - FSC Rheda

Heute, 15:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen II
Preußen Espelkamp
Preußen EspelkampPreußen Espelkamp
15:00live
SV Rödinghausen II - Preußen Espelkamp

Heute, 15:00 Uhr
VfL Theesen
VfL TheesenVfL Theesen
Grün-Weiß Nottuln
Grün-Weiß NottulnGW Nottuln
15:00live
VfL Theesen - GW Nottuln

Heute, 15:00 Uhr
RW Maaslingen
RW MaaslingenRW Maaslingen
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
15:00live
RW Maaslingen - FC Nordkirchen

Heute, 15:00 Uhr
SuS Neuenkirchen
SuS NeuenkirchenSuS Neuenkirchen
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
15:00live
SuS Neuenkirchen - SF Ostinghausen

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
15:00live
Borussia Emsdetten - Westfalia Kinderhaus

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
SV Mesum
SV MesumSV Mesum
15:00live
Eintracht Ahaus - SV Mesum

