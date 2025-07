Westfalenliga 1 2025/26 - Die Sommerfahrpläne mit allen Ergebnissen

DI, 1. Juli, 19.30 Uhr (H) - TuS Wagenfeld (BL) 6:0 SO, 6. Juli, 15 Uhr (H) - VfR Voxtrup (LL) 4:1 DO, 10. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC RW Kirchlengern (LL) SA, 12. Juli, 13 Uhr (H) - DSC Arminia Bielefeld II (OL) DO, 17. Juli, 19.30 Uhr (H) - SVKT 07 Minden (LL) SO, 20. Juli, 15 Uhr (A) - Spvg Steinhagen (BL) SA, 26. Juli, 16 Uhr (A) - TuS Lohe (LL) SO, 3. August - ggf. Westfalenpokal, 1. Runde

SO, 6. Juli, 13 Uhr (H) - Victoria Clarholz (OL) 1:3 DI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL) SA, 12. Juli, 14 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL) DO, 17. Juli, 19.15 Uhr (H) - SC Herford (LL) SA, 19. Juli, 13 Uhr (H) - Post TSV Detmold (LL) DO, 24. Juli, 19 Uhr (A) - SV Avenwedde (LL) SA, 26. Juli, 14 Uhr (A) - SC Verl II (OL) SO, 3. August - ggf. Westfalenpokal, 1. Runde

Borussia Emsdetten

FR, 4. Juli, 19.30 Uhr (A) - ASV Altenlingen (BL) 2:1

FR, 11. Juli, 19 Uhr (H) - SV Holthausen Biene (OL)

DO, 17. Juli, 19 Uhr (A) - Borghorster FC (BL)

SA, 19. Juli, 15.30 Uhr (H) - Vorwärts Wettringen (LL)

MI, 23. Juli, 19 Uhr (H) - 1. FC Gievenbeck (OL)

SA, 26. Juli, 15 Uhr (A) - SC Altenrheine (LL)

DI, 29. Juli, 19.30 Uhr (A) - Teuto Riesenbeck (BL)

SO, 3. August, 15 Uhr (H) - SC Spelle-Venhaus (OL)

SV Mesum

SO, 6. Juli, 12 Uhr (H) - SV Vorwärts Nordhorn (LL) 1:3

MI, 16. Juli, 19 Uhr (H) - DSC Arminia Bielefeld II (OL)

SO, 20. Juli, 15 Uhr (A) - SC Greven 09 (LL)

DI, 22. Juli, 19 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL)

SO, 27. Juli, 15 Uhr (A) - Ibbenbürener SpVg (LL)

FR, 1. August, 19 Uhr (A) - Germania Hauenhorst (BL)

Westfalia Kinderhaus

SA, 28. Juni, 15 Uhr (H) - SC Preußen Münster (2. Bundesliga) 0:5

SA, 5. Juli, 16 Uhr (A) - Concordia Albachten (BL) 4:3

FR, 11. Juli, 19 Uhr (A) - SV Herbern (BL)

SO, 13. Juli, 15 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL)

SO, 20. Juli, 15 Uhr (H) - Victoria Clarholz (OL)

SO, 27. Juli, Enzborn Cup mit 1. FC Gievenbeck (OL), SC Preußen Münster II (OL) und Lüner SV (LL)

SO, 3. August - Westfalenpokal, 1. Runde

SV Rödinghausen II

SO, 6. Juli, 14 Uhr (A) - SC Herford (LL) 1:2

MI, 9. Juli, 19 Uhr (A) - DSC Arminia Bielefeld U19

SO, 13. Juli, 16 Uhr (H) - Post TSV Detmold (H)

MI, 16. Juli, 19.30 Uhr (A) - SC Melle 03 (LL)

SO, 27. Juli, 13 Uhr (A) - SC Verl II (OL)

DO, 31. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC RW Kirchlengern (LL)

SA, 2. August, 15 Uhr (H) - FC Bad Oeynhausen (LL)

GW Nottuln

SO, 6. Juli, 14 Uhr (A) - SV Burgsteinfurt (LL) 4:0

DO, 10. Juli, 19.30 Uhr (A) - SC Preußen Münster II (OL)

FR, 11. Juli, 19 Uhr (A) - Borussia Münster (LL)

MI, 16. Juli, 19 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL)

SO, 20. Juli, 14 Uhr (A) - TSG Dülmen (BL)

SA, 26. Juli, 15.30 Uhr (H) - DJK Adler Union Frintrop (OL)

DI, 29. Juli, 19 Uhr (H) - SC Münster 08 (BL)

SA, 2. August, 15 Uhr (H) - Vestia Disteln (WL)

SO, 3. August - ggf. Westfalenpokal, 1. Runde

SC RW Maaslingen

DI, 8. Juli, 19.30 Uhr (A) - TSV Wetschen (LL)

SO, 13. Juli 15.45 Uhr (A) - SSV Jeddeloh (OL) (Sportwerbewoche Loccum)

SO, 13. Juli, 17 Uhr (A) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder (OL) (Sportwerbewoche Loccum)

MI, 16. Juli, 19.30 Uhr (H) - TuS Lohe (LL)

MI, 23. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC RW Kirchlengern (LL)

SO, 3. August - ggf. Westfalenpokal, 1. Runde

SV Westfalia Soest

SO, 6. Juli, 14.30 Uhr (A) - RW Erlinghausen (LL) 2:0

FR, 11. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Iserlohn (WL)

SO, 13. Juli, 15 Uhr (A) - Victoria Clarholz (OL)

MI, 16. Juli, 19.30 Uhr (A) - BV Bad Sassendorf (BL)

SO, 20. Juli, 13.30 Uhr (H) - RSV Meinerzhagen (WL)

SO, 27. Juli, 16 Uhr (A) - TuS Sundern (LL)

SO, 3. August - ggf. Westfalenpokal, 1. Runde

SuS Neuenkirchen

SO, 6. Juli, 13.30 Uhr (H) - SuS Neuenkirchen II (BL) 4:4

DO, 10. Juli, 20.15 Uhr (A) - SpVgg Vreden (OL) (Eintracht-Pokal)

SO, 13. Juli, 17.15 Uhr (A) - FC Schüttorf (OL) (Eintracht-Pokal)

DI, 15. Juli, 20.15 Uhr (A) - ASC Schöppingen (BL) (Eintracht-Pokal)

FR, 18. Juli, ggf. Halbfinale Eintracht-Pokal

SA, 19. Juli, ggf. Finale / Spiel um Platz 3 Eintracht-Pokal

SO, 20. Juli, 15 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)

DI, 22. Juli, 19 Uhr (H) - Germania Hauenhorst (BL)

SO, 27. Juli, 14 Uhr (H) - Teuto Riesenbeck (BL)

MI, 30. Juli, 19 Uhr (H) - Eintracht Nordhorn (LL)

SO, 3. August, 15 Uhr (A) - SC Altenrheine (LL)

FC Kaunitz

FR, 20. Juni, 18 Uhr (H) - SC Verl (3. Liga) 0:7

SA, 12. Juli, 13 Uhr (A) - Viktoria Rietberg (BL)

SO, 13. Juli, 14 Uhr (H) - Westfalia Rhynern (OL)

MI, 16. Juli, 19 Uhr (H) - BV Bad Lippspringe (LL)

SA, 19. Juli, 14 Uhr (A) - SC Drolshagen (LL)

DO, 24 Juli, 19.30 Uhr (A) - SuS Westenholz (BL)

SA, 26. Juli, 14 Uhr (H) - Delbrücker SC (LL)

DO, 31. Juli, 19 Uhr (H) - FC Türk Sport Bielefeld (BL)

SO, 3. August, 15 Uhr (A) - VfB Schloß Holte (BL)

VfL Theesen

SA, 5. Juli, 12 Uhr (A) - SV Eintracht Nordhorn (LL) 4:4

SA, 12. Juli, 14 Uhr (H) - Spvg Steinhagen (BL)

SA, 19. Juli - Fruchtalarm Cup beim TuS Jöllenbeck

DI, 22. Juli, 19.30 Uhr (A) - VfR Wellensiek (BL)

MI, 30. Juli, 19.30 Uhr (A) - SuK Canlar Bielefeld (BL)

SO, 3. August, 15 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (OL)

SO, 3. August - ggf. Westfalenpokal, 1. Runde

FC Nordkirchen

SA, 5. Juli, 16 Uhr (A) - ASC 09 Dortmund (OL) 0:0

MI, 9. Juli, 19 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL)

SO, 13. Juli, 15 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (WL)

DO, 17. Juli, 19 Uhr (H) - SG Massen (BL)

SO, 20. Juli, 15 Uhr (A) - SpVgg Horsthausen (WL)

MO, 28. Juli, 19 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL)

SO, 3. August, 10 Uhr (H) - BSV Schüren (WL)

SO, 3. August - ggf. Westfalenpokal, 1. Runde

Eintracht Ahaus

FR, 11. Juli, 20.15 Uhr (A) - SV Heek (BL) (Eintracht-Pokal)

SO, 13. Juli, 16.15 Uhr (A) - SuS Stadtlohn (BL) (Eintracht-Pokal)

MI, 16. Juli, 19 Uhr (A) - SV Burgsteinfurt (LL) (Eintracht-Pokal)

FR, 18. Juli, ggf. Halbfinale Eintracht-Pokal

SA, 19. Juli, ggf. Finale / Spiel um Platz 3 Eintracht-Pokal

SA, 26. Juli, 14.15 Uhr (H) - SV Eintracht Nordhorn (LL)

SF Ostinghausen

SA, 5. Juli, 12 Uhr (H) - SC Paderborn 07 U19 2:8

DI, 8. Juli, 19.30 Uhr (A) - SuS Westenholz (BL)

SO, 13. Juli, 14 Uhr (H) - RW Erlinghausen (LL)

MI, 16. Juli, 19 Uhr (H) - RW Ahlen (OL)

MI, 23. Juli, 19.30 Uhr (H) - ASK Ahlen (LL)

SA, 26. Juli, 15 Uhr (H) - Wacker Obercastrop (WL)

DO, 31. Juli, 19 Uhr (H) - SVE Heessen (BL)

SO, 3. August - Kreispokal, 1. Runde

FSC Rheda

SA, 5. Juli, 15 Uhr (H) - Delbrücker SC (LL) 1:3

DO, 10. Juli, 19 Uhr (A) - SV Avenwedde (LL)

SO, 13. Juli, 15 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (OL)

DI, 22. Juli, 19 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL)

SA, 26. Juli, 15 Uhr (A) - Westfalia Rhynern (OL)

SA, 2. August, 15 Uhr (A) - FC Iserlohn (WL)

SO, 3. August - ggf. Westfalenpokal, 1. Runde