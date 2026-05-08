 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

"Westfälischer Finaltag der Amateure" steigt bald

Innerhalb 24 Stunden findet 25 Kreispokal-Endspiele statt.

von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Wattenscheid gewann in der vergangenen Saison alle drei Pflichtspiele gegen den damligen Oberliga-Konkurrenten Wiemelhausen. Nun bekommt der Außenseiter eine neue Chance im Finale.
Wattenscheid gewann in der vergangenen Saison alle drei Pflichtspiele gegen den damligen Oberliga-Konkurrenten Wiemelhausen. Nun bekommt der Außenseiter eine neue Chance im Finale. – Foto: Imago Images

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Kreispokal Herford

Der "Vatertag" steht wieder ganz im Zeichen der westfälischen Kreispokal-Endspiele. Am Vorabend finden acht Partien statt, am Nachmittag folgen 17 weitere. Zudem wird es noch zwei interessante Spiele um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug geben.

FuPa Westfalen wird am 13./14. Mai vielfach im Liveticker dabei sein.

Die Übersicht:

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr
SVKT 07 Minden
SVKT 07 MindenSVKT 07 Minden
SC RW Maaslingen
SC RW MaaslingenSC RW Maaslingen
19:30

SVKT 07 Minden (LL) - SC RW Maaslingen (WL) | Kreispokal Minden

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr
SV Eintracht Jerxen-Orbke
SV Eintracht Jerxen-OrbkeJerxen-Orbke
Post TSV Detmold
Post TSV DetmoldPost TSV Detmold
19:30

SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL) - Post TSV Detmold (LL) | Kreispokal Detmold

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr
SV Hilbeck
SV HilbeckSV Hilbeck
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
19:30

SV Hilbeck (BL) - SF Ostinghausen (WL) | Kreispokal Soest

Mi., 13.05.2026, 18:30 Uhr
SV Dringenberg
SV DringenbergDringenberg
Spvg Brakel
Spvg BrakelSpvg Brakel
18:30live

SV Dringenberg (BL) - Spvg Brakel (BL) | Kreispokal Höxter

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr
SG FA Herringhausen-Eickum
SG FA Herringhausen-EickumSG FA Herringhausen-Eickum
SC Herford
SC HerfordSC Herford
19:30live

SG FA Herringhausen/Eickum (BL) - SC Herford (LL) | Kreispokal Herford

Mi., 13.05.2026, 19:00 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
SG Serkenrode/Fretter
SG Serkenrode/FretterSG Serkenrode/Fretter
19:00

SG Finnentrop/Bamenohl (OL) - SG Serkenrode/Fretter (BL) | Kreispokal Olpe

Mi., 13.05.2026, 19:15 Uhr
TuS Ahmsen
TuS AhmsenTuS Ahmsen
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe
19:15

TuS Ahmsen (BL) - Lipperreihe (BL) | Kreispokal Lemgo

Mi., 13.05.2026, 19:00 Uhr
VfB Schloß Holte
VfB Schloß HolteVfB Schloß Holte
FC Kaunitz
FC KaunitzFC Kaunitz
19:00

VfB Schloß Holte (BL) - FC Kaunitz (WL) | Kreispokal Gütersloh

Do., 14.05.2026, 16:00 Uhr
SV Heide Paderborn
SV Heide PaderbornSV Heide Paderborn
SuS Westenholz
SuS WestenholzSuS Westenholz
16:00live

SV Heide Paderborn (LL) - SuS Westenholz (BL) | Kreispokal Paderborn

Do., 14.05.2026, 15:15 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
FC Hellas Makedonikos Hagen
FC Hellas Makedonikos HagenHellas Hagen
15:15live

TSG Sprockhövel (OL) - Hellas Hagen (BL) | Kreispokal Hagen

Do., 14.05.2026, 15:45 Uhr
SV Hüsten 09
SV Hüsten 09SV Hüsten 09
TuS Sundern
TuS SundernTuS Sundern
15:45

SV Hüsten 09 (BL) - TuS Sundern (LL) | Kreispokal Arnsberg

Do., 14.05.2026, 13:00 Uhr
VfB Günnigfeld
VfB GünnigfeldGünnigfeld
TuS Harpen
TuS HarpenTuS Harpen
13:00live

VfB Günnigfeld (KLA) - TuS Harpen (LL) | Kreispokal Bochum (Spiel um Platz 3 um den Einzug in den Westfalenpokal)

Do., 14.05.2026, 17:00 Uhr
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
17:00live

Concordia Wiemelhausen (WL) - SG Wattenscheid 09 (OL) | Kreispokal Bochum

Do., 14.05.2026, 15:30 Uhr
BSV Menden
BSV MendenBSV Menden
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
15:30

BSV Menden (LL) - FC Iserlohn (WL) | Kreispokal Iserlohn

Do., 14.05.2026, 15:30 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SuS Bad Westernkotten
SuS Bad WesternkottenSuS Bad Westernkotten
15:30

SV Lippstadt 08 (OL) - SuS Bad Westernkotten (LL) | Kreispokal Lippstadt

Do., 14.05.2026, 15:30 Uhr
SC Altenrheine
SC AltenrheineSC Altenrheine
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:30

SC Altenrheine (LL) - Eintracht Rheine (OL) | Kreispokal Steinfurt

Do., 14.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
15:00live

TuS Hiltrup (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL) | Kreispokal Münster

Do., 14.05.2026, 19:30 Uhr
SC Peckeloh
SC PeckelohSC Peckeloh
SG Oesterweg
SG OesterwegSG Oesterweg
19:30live

SC Peckeloh (WL) - SG Oesterweg (BL) | Kreispokal Bielefeld

Do., 14.05.2026, 16:00 Uhr
FC Castrop-Rauxel
FC Castrop-RauxelFC Castrop-Rauxel
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
16:00

FC Castrop-Rauxel (BL) - SpVgg Horsthausen (WL) | Kreispokal Herne

Do., 14.05.2026, 17:30 Uhr
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
SG Massen
SG MassenSG Massen
17:30

Holzwickeder SC (WL) - SG Massen (BL) | Kreispokal Unna/Hamm

Do., 14.05.2026, 16:00 Uhr
FC 96 Recklinghausen
FC 96 RecklinghausenFC 96 Recklinghausen
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
16:00

FC 96 Recklinghausen (BL) - SpVgg Erkenschwick (OL) | Kreispokal Recklinghausen

Do., 14.05.2026, 12:00 Uhr
FC Marl
FC MarlFC Marl
Teut. SuS Waltrop
Teut. SuS WaltropTeut. SuS Waltrop
12:00

FC Marl (LL) - Teutonia SuS Waltrop (KLA) | Kreispokal Recklinghausen (Spiel um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug)

Do., 14.05.2026, 15:00 Uhr
SV Horst-Emscher 08
SV Horst-Emscher 08SV Horst-Emscher 08
SSV Buer 07/28
SSV Buer 07/28SSV Buer
15:00

SV Horst-Emscher (BL) - SSV Buer (WL) | Kreispokal Gelsenkirchen

Do., 14.05.2026, 16:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
16:00

SpVgg Vreden (OL) - Eintracht Ahaus (WL) | Kreispokal Ahaus-Coesfeld

Do., 14.05.2026, 17:00 Uhr
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
17:00

FC Roj (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) | Kreispokal Dortmund

Do., 14.05.2026, 15:00 Uhr
Kiersper SC
Kiersper SCKiersper SC
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
15:00

Kiersper SC (BL) - RSV Meinerzhagen (WL) | Kreispokal Lüdenscheid

Do., 14.05.2026, 15:30 Uhr
Ibbenbürener SpVg
Ibbenbürener SpVgIbbenbürener SpVg
TuS Recke 1927
TuS Recke 1927TuS Recke
15:30

Ibbenbürener SpVg (LL) - TuS Recke (BL) | Kreispokal Tecklenburg