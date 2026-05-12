"Westfälischer Finaltag der Amateure" rund um den Vatertag

Wattenscheid gewann in der vergangenen Saison alle drei Pflichtspiele gegen den damligen Oberliga-Konkurrenten Wiemelhausen. Nun bekommt der Außenseiter eine neue Chance im Finale. – Foto: Imago Images

Der "Vatertag" steht wieder ganz im Zeichen der westfälischen Kreispokal-Endspiele. Am Vorabend finden acht Partien statt, am Nachmittag folgen 17 weitere. Zudem wird es noch zwei interessante Spiele um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug geben.

FuPa Westfalen wird am 13./14. Mai vielfach im Liveticker dabei sein.