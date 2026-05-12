"Westfälischer Finaltag der Amateure" rund um den Vatertag

Der "Vatertag" steht wieder ganz im Zeichen der westfälischen Kreispokal-Endspiele. Am Vorabend finden acht Partien statt, am Nachmittag folgen 17 weitere. Zudem wird es noch zwei interessante Spiele um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug geben.
FuPa Westfalen wird am 13./14. Mai vielfach im Liveticker dabei sein.
Die Übersicht:
SVKT 07 Minden (LL) - SC RW Maaslingen (WL) | Kreispokal Minden
SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL) - Post TSV Detmold (LL) | Kreispokal Detmold
SV Hilbeck (BL) - SF Ostinghausen (WL) | Kreispokal Soest
SV Dringenberg (BL) - Spvg Brakel (BL) | Kreispokal Höxter
SG FA Herringhausen/Eickum (BL) - SC Herford (LL) | Kreispokal Herford
SG Finnentrop/Bamenohl (OL) - SG Serkenrode/Fretter (BL) | Kreispokal Olpe
TuS Ahmsen (BL) - Lipperreihe (BL) | Kreispokal Lemgo
VfB Schloß Holte (BL) - FC Kaunitz (WL) | Kreispokal Gütersloh
SV Heide Paderborn (LL) - SuS Westenholz (BL) | Kreispokal Paderborn
TSG Sprockhövel (OL) - Hellas Hagen (BL) | Kreispokal Hagen
SV Hüsten 09 (BL) - TuS Sundern (LL) | Kreispokal Arnsberg
VfB Günnigfeld (KLA) - TuS Harpen (LL) | Kreispokal Bochum (Spiel um Platz 3 um den Einzug in den Westfalenpokal)
Concordia Wiemelhausen (WL) - SG Wattenscheid 09 (OL) | Kreispokal Bochum
BSV Menden (LL) - FC Iserlohn (WL) | Kreispokal Iserlohn
SV Lippstadt 08 (OL) - SuS Bad Westernkotten (LL) | Kreispokal Lippstadt
SC Altenrheine (LL) - Eintracht Rheine (OL) | Kreispokal Steinfurt
TuS Hiltrup (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL) | Kreispokal Münster
SC Peckeloh (WL) - SG Oesterweg (BL) | Kreispokal Bielefeld
FC Castrop-Rauxel (BL) - SpVgg Horsthausen (WL) | Kreispokal Herne
Holzwickeder SC (WL) - SG Massen (BL) | Kreispokal Unna/Hamm
FC 96 Recklinghausen (BL) - SpVgg Erkenschwick (OL) | Kreispokal Recklinghausen
FC Marl (LL) - Teutonia SuS Waltrop (KLA) | Kreispokal Recklinghausen (Spiel um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug)
SV Horst-Emscher (BL) - SSV Buer (WL) | Kreispokal Gelsenkirchen
SpVgg Vreden (OL) - Eintracht Ahaus (WL) | Kreispokal Ahaus-Coesfeld
FC Roj (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) | Kreispokal Dortmund
Kiersper SC (BL) - RSV Meinerzhagen (WL) | Kreispokal Lüdenscheid
Ibbenbürener SpVg (LL) - TuS Recke (BL) | Kreispokal Tecklenburg