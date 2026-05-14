"Westfälischer Finaltag der Amateure": Große Überraschung in Hagen

Der "Vatertag" stand wieder ganz im Zeichen der westfälischen Kreispokal-Endspiele. Am gestrigen Abend fanden acht Partien statt, an Christi Himmelfahrt folgten heute 17 weitere. Zudem gab es noch zwei Spiele um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug.
Kreispokal Paderborn | SV Heide Paderborn (LL) - SuS Westenholz (BL) 2:0 (1:0)
Tore: 1:0 Gianluca Mazza (6.), 2:0 Mike Franz (88.)
Kreispokal Hagen | TSG Sprockhövel (OL) - Hellas Hagen (BL) 2:3 n. E. (0:0, 0:0)
Elfmeterschießen: 1:0 Rinor Mustafa, 1:1 Kemajl Shala, 1:2 Sofoklis Ioannidis, 2:2 Fatih Öztürk, 2:3 Erdrin Vishi
Rot: Seymen Jeremy Sayin (66./TSG Sprockhövel/Notbremse)
Kreispokal Arnsberg | SV Hüsten 09 (BL) - TuS Sundern (LL) 3:4 (0:3)
Tore: 0:1 Laurenz Maria Perschke (8.), 0:2 Max Tillmann (13.), 0:3 Robin Bönner (37.), 1:3 Christopher Gierse (52.), 2:3 Paul Feldmann (66.), 2:4 Phil Schulte Schmale (80.), 3:4 Ozgur Dogan (86.)
Kreispokal Bochum | VfB Günnigfeld (KLA) - TuS Harpen (LL) 0:3 (0:2)
(Spiel um Platz 3 um den Einzug in den Westfalenpokal)
Tore: 0:1 Hamdi Kaya (20.), 0:2 Rinim Haliti (36.), 0:3 Rinim Haliti (85.)
Kreispokal Bochum | Concordia Wiemelhausen (WL) - SG Wattenscheid 09 (OL) 5:6 n. E. (3:3, 2:1)
Tore: 0:1 Ilias Anan (11.), 1:1 Alessandro Marino (28.), 2:1 Burak Yerli (37. Foulelfmeter), 3:1 Ben Brekau (60.), 3:2 Atakan Uzunbas (74.), 3:3 Albin Thaqi (90.+6 Foulelfmeter)
Elfmeterschießen: 3:4 Berkan Firat, 3:5 Ilias Anan, 4:5 Christopher Schmidt, 5:5 Caleb Godswill Danso, 5:6 Albin Thaqi
Kreispokal Iserlohn | BSV Menden (LL) - FC Iserlohn (WL) 0:4 (0:2)
Tore: 0:1 Volkan Okumak (1.), 0:2 Jonas Hollmann (8.), 0:3 Pablo Perez Carriazo (56.), 0:4 Sven Höltke (88.)
Kreispokal Lippstadt | SV Lippstadt 08 (OL) - SuS Bad Westernkotten (LL) 4:2 (2:1)
Tore: 1:0 Maximilian Franke (21.), 2:0 David Dören (33.), 2:1 Louis Sprick (39.), 3:1 Louis Neugebauer (67.), 3:2 Daniel Bertels (74.), 4:2 Louis Neugebauer (90.+5)
Kreispokal Steinfurt | SC Altenrheine (LL) - Eintracht Rheine (OL) 5:3 n. E. (0:0, 0:0)
Elfmeterschießen: 1:0 Yannik Langner, 2:0 Joel Flasse, 2:1 Luca Meyer, 3:1 Glenn Schröer, 3:2 Adrian Wanner, 4:2 Luca Keanu Lars Huesmann, 4:3 Ralf Lamaj, 5:3 Elias Leferink
Kreispokal Münster | TuS Hiltrup (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL) 6:5 n. E. (2:2, 0:1)
Tore: 0:1 Louis Martin (31.), 1:1 Felix Hesker (50.), 1:2 Ben Matteo Wolf (52.), 2:2 Jonas Weißen (58.)
Elfmeterschießen: 3:2 Felix Hesker, 3:3 Fabian Witt, 3:4 Mika Keute, 4:4 Joschka Brüggemann, 4:5 Kerolos Makkar, 5:5 Asmar Paenda, 7:6 Sören Jankhöfer
Kreispokal Bielefeld | SC Peckeloh (WL) - SG Oesterweg (BL) 3:0 (2:0)
Tore: 1:0 Sergio Baris Gucciardo (36.), 2:0 Dimitrios Nemtsis (39.), 3:0 Ekin Zan (70.)
Kreispokal Herne | FC Castrop-Rauxel (BL) - SpVgg Horsthausen (WL) 5:6 n. E. (2:2, 1:2)
Tore: 1:0 Roy Breilmann (12.), 1:1 Abid Yanik (22.), 1:2 Güngör Kaya (32.), 2:2 Robin Franke (48.)
Elfmeterschießen: 3:2 Robin Franke, 4:2 Kevin Brewko, 4:3 Mahmud Siala, 5:3 Marcel Wistuba, 5:4 Toni Anto Petrovic, 5:5 Michael Borin, 5:6 Stefan Oerterer
Rot: Enes Güzel (31./FC Castrop-Rauxel/Notbremse)
Kreispokal Unna/Hamm | Holzwickeder SC (WL) - SG Massen (BL) 3:6 n. E. (2:2, 1:1)
Tore: 0:1 David Bernsdorf (34. Foulelfmeter), 1:1 Lokman Erdogan (34.), 1:2 Patrick Schmidt (55.), 2:2 Jan Nielinger (57.)
Elfmeterschießen: 2:3 Yasin Toy, 3:3 Lokman Erdogan, 3:4 David Bernsdorf, 3:5 Alihan Kurgan, 3:6 Nico Berghorst
Kreispokal Recklinghausen | FC 96 Recklinghausen (BL) - SpVgg Erkenschwick (OL) 5:6 n. E. (1:1, 0:0)
Tore: 1:0 Reda Fenni (57.), 1:1 Andreas Ovelhey (64.)
Elfmeterschießen: 2:1 Marko Onucka, 2:2 Mike Jordan, 3:2 Moody Chana, 3:3 Bajrush Osmani, 4:3 Marcel Rene Ryczak, 4:4 Michael-Marvin West, 5:4 Milan Sekulic, 5:5 Dario Biancardi, 5:6 Yehor Koniuchenko
Kreispokal Recklinghausen | FC Marl (LL) - Teutonia SuS Waltrop (KLA) 5:2 n. E. (1:1, 0:0)
(Spiel um Platz 3 um den Westfalenpokal-Einzug)
Tore: 0:1 (55.), 1:1 Tobias Hopp (90.+6 Eigentor)
Elfmeterschießen: 2:1 Paul Wilhelm, 3:1 Jan-Niklas Kaiser, 4:1 Arian Phil Schuwirth, 4:2, 5:2 Markus Zavalov
Kreispokal Gelsenkirchen | SV Horst-Emscher (BL) - SSV Buer (WL) 5:6 n. E. (1:1, 1:1)
Tore: 0:1 Florian Weber (13.), 1:1 Shadi Omairat (17.)
Kreispokal Ahaus-Coesfeld | SpVgg Vreden (OL) - Eintracht Ahaus (WL) 2:0 (2:0)
Tore: 1:0 Kilian Heisterkamp (19.), 2:0 Julius Gerster (45.)
Kreispokal Dortmund | FC Roj (LL) - ASC 09 Dortmund (OL) 4:2 (3:2)
Tore: 1:0 Santiliano Braja (4.), 2:0 Serhat Uzun (21.), 2:1 Robert Hilsmann (28.), 3:1 Emre Yesilova (29.), 3:2 Josip Kopecki (45.+2), 4:2 Emre Yesilova (47.)
Kreispokal Lüdenscheid | Kiersper SC (BL) - RSV Meinerzhagen (WL) 0:8 (0:4)
Tore: 0:1 Tayfun Ermis (9.), 0:2 Jason Klundt (37.), 0:3 Niklas Eckstädt (41.), 0:4 Jannik Selter (44.), 0:5 Ismail Alushi (46.), 0:6 Nikolaos Mavroudakis (48.), 0:7 Jason Klundt (63.), 0:8 Muhammed Akar (88.)
Kreispokal Tecklenburg | Ibbenbürener SpVg (LL) - TuS Recke (BL) 5:0 (3:0)
Tore: 1:0 Kevin Hagemann (8.), 2:0 Julian Wesselkämper (13.), 3:0 Tim Donnermeyer (20. Eigentor), 4:0 Tim Eßlage (58. Eigentor), 5:0 Johannes Weweler (61.)
Kreispokal Minden | SVKT 07 Minden (LL) - SC RW Maaslingen (WL) 4:5 n. E (0:0, 0:0)
Elfmeterschießen: 1:0 Pius-Emilian Meyer, 1:1 Marcel Hofrath, Jan Rekling verschießt, 1:2 Jesper Fuchs, 2:2 Malte Lüken, 2:3 Faton Islamaj, 3:3 Lennart Springer, 3:4 Elms Jeroen Bornemann, 4:4 Noah Wesemann, 4:5 Kilian Tschöpe
Kreispokal Detmold | SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL) - Post TSV Detmold (LL) 1:2 (0:1)
Tore: 0:1 Johann Felker (35.), 0:2 Maximilian Reckendorf (47.), 1:2 Fabian Schlingmann (87.)
Kreispokal Soest | SV Hilbeck (BL) - SF Ostinghausen (WL) 0:4 (0:2)
Tore: 0:1 Damian Artur Biniek (42.), 0:2 Tom Franke (45. Foulelfmeter), 0:3 Tom Franke (49.), 0:4 Felix Diening (80.)
Kreispokal Höxter | SV Dringenberg (BL) - Spvg Brakel (BL) 1:0 (0:0)
Tor: 1:0 Pascal Knoke (80.)
Kreispokal Herford | SG FA Herringhausen/Eickum (BL) - SC Herford (LL) 1:0 (0:0)
Tore: 1:0 Max Krüger (90.+3 Foulelfmeter)
Kreispokal Olpe | SG Finnentrop/Bamenohl (OL) - SG Serkenrode/Fretter (BL) 3:1 (2:0)
Tore: 1:0 Samuel Eickelmann (6.), 2:0 Luca Uwe Herrmann (15.), 2:1 Adrian Berkowitz (86.), 3:1 Anas Akhabach (90.+2)
Kreispokal Lemgo | TuS Ahmsen (BL) - Lipperreihe (BL) 1:3 (1:2)
Tore: 0:1 Timo Fulland (25.), 0:2 Simon Schulz (31.), 1:2 Sebastian Ewert (39.), 1:3 Kevin Sömmer (88.)
Gelb-Rot: Louis Schröder (90./TuS Ahmsen/)
Kreispokal Gütersloh | VfB Schloß Holte (BL) - FC Kaunitz (WL) 3:5 n. E. (1:1, 1:0)
Tore: 1:0 Felix Frosch (25. Eigentor), 1:1 Tom Stickling (90.+4)
Elfmeterschießen: 1:2 Pascal Hanna, 2:2 Sören Brandy, 2:3 Felix Sczepurek, 2:4 Fabio Kristkowitz, 3:4 Christian Höwelberend, 3:5 Till Maasjost